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Zu den Black Weeks bietet MSI Notebooks mit Intel-Prozessoren ab 899 Euro an. Die Auswahl reicht vom 16-Zoll-Gerät für Alltag und Arbeit über kompakte OLED-Notebooks bis hin zu pfeilschnellen Gaming-Modellen mit den Intel® Core™ Ultra Prozessoren und GeForce-RTX-Grafik. Und wer lieber mietet, statt kauft: Ein Cyborg-Modell steht dafür ebenfalls bereit. Wir stellen die spannendsten Notebook-Angebote von MSI ausführlich vor.

Business und Lifestyle

Die Modern-Reihe von MSI richtet sich primär an preisbewusste Anwender, die ein schlankes und vielseitiges Notebook für den täglichen Einsatz suchen. Im Mittelpunkt stehen Office-Anwendungen, produktives Arbeiten im Homeoffice oder für das Studium sowie für die Schule. Natürlich meistern die Geräte auch alltägliche Multimedia-Aufgaben. Der Fokus liegt klar auf einer ausgewogenen Kombination aus Mobilität, Ausstattung und Preis.

MSI Modern 16S

Herzstück des MSI Modern 16S G3MG-052N ist ein Intel® Core™ 5 Prozessor 320 mit sechs Kernen, einem maximalen Turbotakt von 4,6 GHz und einer integrierten NPU mit 16 TOPS. Für die Grafikbeschleunigung zeichnet sich die integrierte Intel-Grafiklösung verantwortlich. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD. Das 16 Zoll große IPS-Display arbeitet nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und bietet eine variable Bildwiederholrate mit bis zu 120 Hz. Moderne Schnittstellen wie USB-C, HDMI 2.1 oder WiFi 6E und Bluetooth 5.4 fehlen ebenso wenig wie klassische USB-A-Ports oder eine Gigabit-LAN-Buchse und ein microSD-Kartenleser. Stereo-Lautsprecher mit DTS‑Audio-Technik, ein großflächiges Action-Touchpad und eine Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie ein 42-Wh-Akku runden das Gesamtpaket weiter ab.

Das MSI Modern 16S G3MG-052N ist zu den Black Weeks bei Amazon für 899 Euro erhältlich, der reguläre Preis beträgt 1.149 Euro. Das MSI Modern 16S AI+ G3MG-009 arbeitet sogar mit einem Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 355, der mit acht Kernen, einer stärkeren integrierten Grafik und einer und einer Copilot+-PC-kompatiblen NPU aufwartet. Diese Modellvariante wird aktuell schon um 150 Euro im Preis reduziert zu 1.099 Euro angeboten.

Premium-Klasse: Prestige mit OLED-Display

Mit der Prestige-Serie richtet sich MSI an anspruchsvolle Anwender im Business-Bereich, die besonderen Wert auf eine hochwertige Verarbeitung, ein schlankes Design und eine leistungsfähige Ausstattung legen. Die Prestige-Serie wird klar in der Premium-Klasse geführt. Sie ist vorrangig für den professionellen Einsatz im Büro, für Geschäftsreisende und für kreative Aufgaben konzipiert. Gegenüber der günstigeren Modern-Reihe bieten sie in der Regel hochwertigere Materialien, bessere Displays und zusätzliche Komfortfunktionen.

MSI Prestige 14 AI+

Das MSI Prestige 14 AI+ D3MG-414N setzt auf den Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 355 Prozessor samt integrierter Intel-Grafik. Er entspringt der aktuellen Panther-Lake-Generation und kombiniert vier leistungsstarke Cougar-Cove-P-Cores mit vier besonders sparsamen Darkmont-Low-Power-E-Cores und wird bei KI-Anwendungen von einer dedizierten NPU mit 49 TOPS unterstützt, die für eine Copilot+ PC-Auszeichnung sorgt. Verbaut sind 16 GB RAM sowie eine schnelle SSD mit einer Speicherkapazität von 512 GB. Dazu gibt es moderne Schnittstellen, die sogar bis hin zu Thunderbolt 4 mit Power Delivery 3.0 reichen, während drahtlos per WiFi 6 und Bluetooth 6.0 kommuniziert wird. Klassische USB-A-Ports gibt es ebenso wie HDMI 2.1, eine hochwertige 1080p-Webcam mit Infrarot-Technik oder 2-Wege-Stereolautsprecher, zudem einen integrierten Fingerabdrucksensor. Zahlreiche weitere Sensoren wie ein Näherungssensor für die MSI Smart Guard-Funktion oder Umgebungslichtsensor stecken ebenfalls im oberen Bildschirmrand des 14 Zoll großen OLED-Panels mit nativen 1.920 x 1.200 Bildpunkten. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein kapazitätsstarker Akku mit 81 Wh, der für bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit sorgt, im 13,9 mm schlanken und nur 1,32 kg leichten Vollmetallgehäuse. Bei Amazon kostet das MSI Prestige 14 AI+ D3MG-414N zu den Black Weeks 1.299 Euro statt 1.479 Euro.

Das MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-055 bietet sogar einen Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 386H und kann mit dem Flip-Konzept aufwarten. Das Gerät erlaubt eine flexible Nutzung des Displays, wodurch eine 360°-Drehung möglich wird, um zwischen Laptop-, Tent-, Stand- und Tablet-Modus umschalten zu können. Es ist quasi ein Tablet und ein Notebook zugleich. Das 14 Zoll große OLED arbeitet nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, wird durch Corning-Gorilla-Glas geschützt und ist ein Multi-Touch-Screen für die Bedienung per Fingertipp oder den praktischen MSI Nano Pen, der direkt im Laptop gelagert und geladen wird. Bei Notebooksbilliger.de gibt es diese Variante zum Black Friday bereits für 1.569 Euro, was einer Preisersparnis von 230 Euro entspricht.

Business-Notebooks im Überblick Modell Prozessor Grafik Display RAM / SSD Betriebssystem Angebot / UVP MSI Modern 16S

G3MG-052N Intel Core 5 Prozessor 320 Intel-Grafik 16 Zoll

1.920 x 1.200 px, 120 Hz 16 GB / 512 GB Windows 11 Home 899 Euro / 1.149 Euro MSI Modern 16S AI+

G3MG-009 Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 Intel-Grafik 16 Zoll

1.920 x 1.200 px, 120 Hz 16 GB / 1 TB Windows 11 Home 1.099 Euro / 1.249 Euro MSI Prestige 14 AI+

D3MG-414N Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 Intel-Grafik 14 Zoll, OLED

1.920 x 1.200 px, 60 Hz 16 GB / 512 GB Windows 11 Home 1.299 Euro / 1.479 Euro MSI Prestige 14 Flip AI+

D3MTG-055 Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H Intel-Grafik 14 Zoll, OLED-Touch

1.920 x 1.200 px, 60 Hz 32 GB / 2 TB Windows 11 Home 1.569 Euro / 1.799 Euro

Gaming-Spartipps

Für anspruchsvolle Spieler hält MSI ein breites Portfolio leistungsstarker Gaming-Notebooks bereit, das vom vergleichsweise günstigen Einstiegsmodell bis hin zum kompromisslosen High-End-Gerät reicht. Während die Cyborg- und Katana-Serien primär preisbewusste Spieler ansprechen, richten sich die Vector-, Raider- und Titan-Modelle an ambitionierte Spieler und Enthusiasten mit besonders hohen Leistungsansprüchen. MSI zeigt ein gutes Geschick, je nach Preisklasse und Modell die beste Prozessor- und Grafikausstattung auszuwählen, damit selbst die neuesten Spieletitel in hohen Auflösungen und mit anspruchsvollen Grafikeinstellungen flüssig dargestellt werden. Dazu gesellen sich schnelle Bildschirme mit hohen Bildwiederholraten, aufwendige und kraftvolle Kühlsysteme, moderne Anschlussmöglichkeiten und unterschiedliche RGB Beleuchtungen.

MSI Cyborg 15

Im MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068 arbeitet ein Intel® Core™ 7 Prozessor 240H, der mit zehn Kernen und einem Takt von bis zu 5,2 GHz ausgerüstet ist. Für Spiele steht ihm eine NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop mit 8 GB Grafikspeicher zur Seite. MSI gibt die maximale Graphics Power der GeForce RTX mit 55 W inklusive Dynamic Boost an. Dazu gibt es noch 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 1 TB fassende NVMe‑SSD. Das 15,6-Zoll-Display stellt 1.920 x 1.080 Bildpunkte mit bis zu 144 Hz dar. Zur restlichen Grundausstattung gehören verschiedene USB‑Typ-C- und -A-Schnittstellen, Gigabit-LAN, WiFi 6E, HD-Webcam, Stereo-Lautsprecher, 4-Zonen-Hintergrundbeleuchtung und ein 55,2 Wh starker Akku. All das packt man in ein 359 x 245 x 23,2 mm großes und 2,1 kg leichtes Gehäuse. Bei Amazon gibt es das MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068 zu den Black Weeks schon für 1.079 Euro. Die UVP liegt laut MSI bei 1.599 Euro.

Wer ein Gaming-Notebook nicht unmittelbar kaufen möchte, kann ein solches alternativ mieten. MSI arbeitet dafür mit Grover zusammen. Das Cyborg 15 Max C2WG-440NN kombiniert den Intel® Core™ 7 Prozessor 240 H mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Hinzu kommen 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD. Die dritte Cyborg-Generation erhält laut MSI eine verstärkte Kühlung und ein zurückhaltenderes Design auf der Tastaturseite. Die schwarze, strukturierte Oberfläche soll gegen Fingerabdrücke und Kratzer unempfindlicher sein. Bei Grover ist das MSI Cyborg 15 Max ab 80,99 Euro pro Monat mietbar.

Starke Gaming-Power: Katana 15 und 17 HX

Die Katana-HX-Modelle positioniert MSI über der Cyborg-Serie. Mit ihnen bietet MSI leistungsstarke Gaming-Notebooks an, die sich vordergründig an an fortgeschrittene Spieler richten und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Ausstattung und Anschaffungspreis bieten sollen. Die Geräte sind unterhalb der höherpreisigen Vector-, Raider- und Titan-Modelle angesiedelt und kombinieren leistungsfähige Prozessoren mit dedizierten NVIDIA-GeForce-RTX-Grafikkarten. Damit eignen sie sich nicht nur für aktuelle Spieletitel, sondern auch für anspruchsvollere Multimedia-Anwendungen. Je nach Modell stehen Displays mit 15,6 oder 17,3 Zoll und hohen Bildwiederholraten zur Verfügung, die insbesondere bei schnellen Spielen für eine flüssige Darstellung sorgen sollen. Hinzu kommen eine beleuchtete Tastatur, eine auf die Gaming-Hardware abgestimmte Kühlung und eine umfangreiche Anschlussausstattung.

MSI Katana 15 und 17 HX

Ein Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX und die NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop bilden die Basis des MSI Katana 15 HX B14WGK-1028NN. Damit bietet das Notebook genügend Leistung, um zahlreiche aktuelle Spiele auch in der nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten mit hohen Grafikeinstellungen flüssig darzustellen. Das 165-Hz-Display sorgt insbesondere bei hohen Bildraten für eine geschmeidige Darstellung. Hinzu kommen 16 GB RAM und eine 1‑TB‑SSD. Ein USB-C-Anschluss und drei USB-A-Schnittstellen mit jeweils bis zu 10 Gbit/s, Gigabit-LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 und HDMI 2.1 runden das Gesamtpaket anschlussseitig ab. Ein 4-Zonen-RGB-Keyboard, ein leistungsstarker 75-Wh-Akku sowie hochwertige Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer und die Cooler-Boost-5-Kühlung gehören ebenfalls zu den Highlights. Das MSI Katana 15 HX kostet bei Notebooksbilliger.de während der Black Week 1.499 Euro, die UVP beträgt 1.999 Euro.

Auch das MSI Katana 17 HX B14WGK-406NN setzt auf den Intel Core i7 14650HX und eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Das Display fällt mit 17,3 Zoll jedoch größer aus und bietet bei 2.560 x 1.440 Bildpunkten eine Bildwiederholrate von noch schnelleren 240 Hz. Wie beim 15-Zoll-Modell sind 16 GB RAM und eine 1-TB-SSD verbaut. Auch bei der übrigen Kernhardware orientiert sich das größere Modell weitgehend am Katana 15 HX. Notebooksbilliger.de bietet das MSI Katana 17 HX für 1.599 Euro an, gegenüber einer UVP von 2.199 Euro.

Gaming mit OLED: Crosshair 16 Max HX

Der nächste Schritt oberhalb der Katana- und Cyborg-Reihe führt zu den Crosshair-Modellen. Das MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-083Y führt die Auswahl mit dem Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX an. Für die Grafikausgabe und Spiele ist eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU mit einem vergrößerten VRAM von 12 GB vorgesehen. Dank MSI OverBoost-Technik steht Prozessor und Grafikkarte zusammen bis zu 200 W an Strom- und Kühlleistung bereit. Die Cooler-Boost-Kühlung mit zwei getrennten Lüftersystemen und aufwendiger Heatpipe-Konstruktion trägt ihren wichtigen Anteil daran und sorgt für angemessene Temperaturen. Ein weiteres Highlight ist das 16 Zoll große OLED-Display im 16:10-Format, das mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auflöst, eine Bildwiederholrate von 165 Hz bietet und nach VESA DisplayHDR True Black 1000 zertifiziert ist.

Hinzu kommen 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher, eine 1 TB große PCIe-4.0-SSD sowie moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi 6E. Eine Gaming-Tastatur mit individuell anpassbarer 24-Zonen-RGB-Beleuchtung, ein 80 Wh starker Akku und ein Gehäuse mit Aluminium-Displaydeckel runden die Ausstattung ab. Mit einem Gewicht von rund 2,2 kg bleibt das Gaming-Notebook trotz seiner leistungsfähigen Hardware vergleichsweise transportabel.

Bei Amazon ist das MSI Crosshair 16 Max HX für 2.499 Euro gelistet. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.689 Euro.

Gaming-Notebooks im Überblick Modell Prozessor Grafik Display RAM / SSD Betriebssystem Angebot / MSI-UVP MSI Cyborg 15

B2RWFKG-068 Intel Core 7 Prozessor 240H NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 8 GB 15,6 Zoll

1.920 x 1.080 px, 144 Hz 16 GB / 1 TB Windows 11 Home 1.079 Euro / 1.599 Euro MSI Cyborg 15 Max

C2WG-440NN Intel Core 7 Prozessor 240H NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 8 GB 15,6 Zoll

1.920 x 1.080 px, 144 Hz 16 GB / 512 GB Windows 11 Home 80,99 Euro pro Monat zur Miete MSI Katana 15 HX

14WGK-1028NN Intel Core i7 Prozessor 14650HX NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 8 GB 15,6 Zoll

2.560 x 1.440 px, 165 Hz 16 GB / 1 TB FreeDOS 1.499 Euro / 1.999 Euro MSI Katana 17 HX

14WGK-406NN Intel Core i7 Prozessor 14650HX NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 8 GB 17,3 Zoll

2.560 x 1.440 px, 240 Hz 16 GB / 1 TB FreeDOS 1.599 Euro / 2.199 Euro MSI Crosshair 16 Max HX

E2WGXK-083Y Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 12 GB 16 Zoll, OLED

2.560 x 1.600 px, 165 Hz 16 GB / 1 TB Windows 11 Home 2.499 Euro / 2.689 Euro

40th-Anniversary-Bundle zum Notebook

Zum 40. Jubiläum bietet MSI beim Kauf ausgewählter Laptops bis zum Jahresende modellabhängig unterschiedliche kostenlose 40th-Anniversary-Bundle an. Welche Geräte teilnehmen und welche weiteren Voraussetzungen gelten, erläutert MSI in den Aktionsinformationen und Teilnahmebedingungen.

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