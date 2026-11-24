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Das HP OmniBook Ultra AI 14 kombiniert Qualcomms Snapdragon X2 Elite mit 32 GB Arbeitsspeicher, einer 1 TB großen SSD und einem OLED-Touchscreen mit 120 Hz. All das bringt man zusammen mit einem 70-Wh-Akku in einem gerade einmal 10,7 mm dünnen und 1,27 kg leichten Aluminium-Gehäuse für rund 2.399 Euro unter. Wir haben den 14-Zöller durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

HP setzt beim OmniBook Ultra AI 14 auf Qualcomms Snapdragon X2 Elite und kombiniert den ARM-Prozessor mit einem flachen Aluminiumgehäuse sowie einem 14 Zoll großen OLED. In der getesteten Ausführung stehen 32 GB LPDDR5X und eine 1 TB große NVMe-SSD bereit, wobei es auch Varianten mit klassischem Core-Ultra-Prozessor von Intel gibt. Die Geräte zielen als Premium-Ultrabooks klar auf das mobile Arbeiten mit genügend Leistung für den Alltag und vor allem einer hohen Laufzeit sowie breiter Flexibilität ab.

Das 14 Zoll große Display arbeitet mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten im 16:10-Format und stellt bis zu 120 Bilder pro Sekunde dar. Es unterstützt die Eingabe per Fingertab und einen kompatiblen Stylus, besitzt allerdings eine spiegelnde Oberfläche. Zum Einsatz kommt ein hochwertiges OLED mit Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.100 cd/m² sowie einer breiten Farbraumabdeckung. Für den mobilen Einsatz steckt ein 70-Wh-Akku im Gehäuse. HP verteilt drei USB4-Anschlüsse auf das Notebook, wobei klassische USB-A- oder HDMI-Buchsen nicht zur Ausstattung gehören – leider ein aktueller Trend im Ultrabook-Segment.

Mit Abmessungen von 311,1 x 215,6 x 10,7 mm und einem Gewicht von 1,27 kg bleibt das Gerät dafür äußerst portabel. Das Chassis ist in Darker Stone Blue gehalten und besteht aus hochwertigem Aluminium. Dazu gibt es eine beleuchtete Tastatur, ein haptisches Touchpad und eine 5-MP-Kamera samt Infrarottechnik für Windows Hello.

Die ARM-Plattform bringt neben der integrierten Adreno-Grafik eine Hexagon-NPU für unterstützte KI-Aufgaben mit. Windows 11 Home führt native ARM-Anwendungen direkt aus und kann viele x86- und x64-Programme emulieren – das funktionierte zuletzt deutlich besser als zur Vorstellung der Plattform. Bei Treibern, hardwarenahen Hilfsprogrammen und Spielen mit bestimmten Anti-Cheat-Systemen bleibt die Kompatibilität dennoch schwierig – darauf zielt das Gerät aber ohnehin nicht ab.

Für das HP OmniBook Ultra AI 14 mit zwölf Oryon-Kernen starkem Snapdragon X2 Elite, 32 GB RAM und 1 TB SSD wurden zu Redaktionsschluss 2.399 Euro aufgerufen. Damit gehört das Gerät zu den teureren kompakten Windows-Notebooks. Wie es sich im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.