Werbung

Mit dem RTX Spark will NVIDIA künftig auch im Notebook-Markt stärker Fuß fassen und sich dort als Anbieter leistungsfähiger SoCs etablieren. Dabei tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Intel, AMD und Qualcomm, die den Markt bislang unter sich aufteilen. Insbesondere die Kombination aus ARM-Prozessorkernen, leistungsfähiger integrierter GPU und KI-Beschleunigung soll NVIDIA neue Möglichkeiten eröffnen. Wir haben uns die RTX-Spark-Plattform im Surface Laptop Ultra angeschaut und beleuchten einige Anwendungsszenarien.

NVIDIA hat einen langen Anlauf genommen. Laut eigenen Aussagen sprachen NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang und Microsoft-Chef Satya Nadella bereits vor vier Jahren über eine Neustrukturierung des Notebook-Marktes – getrieben von den wohl damals von Huang längst visionierten, zukünftigen KI-Anforderungen an Hard- und Software.

NVIDIA hat den GB10 Grace Blackwell Superchip erstmals am 6. Januar 2025 im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas offiziell vorgestellt. Der Chip wurde als zentrale Komponente des damals angekündigten Project DIGITS präsentiert, eines kompakten KI-Supercomputers für Entwickler und Forscher.

Am 18. März 2025 benannte NVIDIA Project DIGITS im Rahmen der GTC offiziell in DGX Spark um. Die Chipbezeichnung GB10 blieb bestehen. Zusammen und schon im Vorfeld dieser offiziellen Ankündigungen wurden NVIDIA Ambitionen nachgesagt, einen Prozessor für Endkunden-Hardware, im Speziellen für Notebooks, auf den Markt bringen zu wollen. Bis zur Einführung des Snapdragon X Elite im Oktober 2023 teilten sich Intel und AMD den Notebook-Markt gleichermaßen auf. Qualcomm wollte mit dem Snapdragon X Elite einen Teil des Kuchens abhaben, inzwischen ist die zweite Generation am Markt.

Auch Qualcomm setzt auf ein ARM-Design, genau wie NVIDIA mit dem GB10, welcher der Grundstein für die RTX-Spark-Plattform darstellt.

Mit dem RTX Spark überträgt NVIDIA die bereits vom GB10 Grace Blackwell Superchip bekannte Architektur auf den Notebook-Markt. Bei den unter dem Codenamen N1X entwickelten SoCs setzt NVIDIA auf eine heterogene ARM-Architektur, bei der zwei unterschiedliche Kerntypen zum Einsatz kommen. Die größere Variante verfügt über insgesamt 20 CPU-Kerne, die sich gleichmäßig auf zehn Cortex-X925- und zehn Cortex-A725-Kerne verteilen. Während die Cortex-X925-Kerne auf eine möglichst hohe Single-Thread-Leistung ausgelegt sind, sollen die effizienteren Cortex-A725-Kerne insbesondere bei weniger anspruchsvollen Aufgaben für ein günstigeres Verhältnis zwischen Rechenleistung und Energiebedarf sorgen. Beide Kerntypen basieren auf der ARMv9.2-Architektur. In der kleineren Ausbaustufe reduziert NVIDIA die Anzahl der CPU-Kerne auf 18, wobei weiterhin jeweils neun Cortex-X925- und Cortex-A725-Kerne zum Einsatz kommen.

Gegenüberstellung der RTX-Hardware

CPU-Kerne GPU-Shader Konfigurationen des Unified Memory TDP RTX Spark N1X 20 6.144

24 bis 128 GB 45 - 80 W RTX Spark N1X 18 5.120

24 bis 32 GB 45 - 80 W GB10 Superchip 20 6.144

128 GB 140 W

Auch bei der integrierten GPU unterscheidet NVIDIA zwischen zwei Ausbaustufen. Das größere Modell bietet auf Basis der Blackwell-Architektur insgesamt 6.144 Shadereinheiten, die sich auf 48 Streaming-Multiprozessoren (SMs) verteilen. Die kleinere Variante muss mit 5.120 Shadereinheiten beziehungsweise 40 SMs auskommen. Beide Versionen unterstützen Raytracing über RT-Kerne der vierten Generation und KI-Berechnungen über Tensor-Kerne der fünften Generation. Im Vergleich zum GB10 des DGX Spark, dessen TDP bei 140 W liegt, sind die Notebook-Varianten mit einer konfigurierbaren TDP von 45 bis 80 W auf einen deutlich geringeren Energiebedarf ausgelegt. Dieses Leistungsbudget müssen sich CPU und GPU teilen.

Eine weitere Besonderheit ist die Speicheranbindung. NVIDIA setzt auf ein Unified-Memory-Konzept, bei dem CPU und GPU gemeinsam auf den LPDDR5X-Speicher zugreifen. Ein separater Grafikspeicher entfällt damit. Die größere N1X-Variante unterstützt bis zu 128 GB, während für die kleinere Ausbaustufe maximal 64 GB vorgesehen sind. Die Anbindung erfolgt über ein 256 Bit breites Speicherinterface, das laut NVIDIAs Dokumentation eine Speicherbandbreite von bis zu 300 GB/s ermöglicht. Zum Vergleich: Beim GB10 des DGX Spark sind es 273 GB/s. Durch die kohärente Speicherarchitektur können CPU und GPU auf dieselben Daten zugreifen, ohne dass diese zwischen getrennten Speicherbereichen kopiert werden müssen. Davon profitieren insbesondere Anwendungen, die große Datenmengen zwischen CPU und GPU verarbeiten.

Der von NVIDIA und MediaTek gemeinsam entwickelte GB10 Grace Blackwell Superchip wird bei TSMC im N3-Prozess (3 nm) gefertigt und setzt auf ein Chiplet-Design mit zwei getrennten Dies. Während MediaTek für das sogenannte S-Die mit den ARM-Prozessorkernen, dem Speichercontroller und den I/O-Funktionen verantwortlich zeichnet, steuert NVIDIA das G-Die mit der Blackwell-GPU bei. Beide Komponenten werden über ein Advanced-2.5D-Packaging zusammengeführt und über ein kohärentes Chip-to-Chip-Interface (C2C) mit einer Bandbreite von 600 GB/s miteinander verbunden. Die gesamte Chipfläche beträgt laut einer Analyse 12,91 × 29,55 mm und damit rund 381,5 mm². Davon entfallen 12,91 × 16,10 mm auf das CPU-Chiplet und 12,91 × 13,45 mm auf das GPU-Chiplet. Anders als bei den bisherigen Blackwell-GPUs, die NVIDIA in den angepassten 4N- beziehungsweise 4NP-Prozessen der 5-nm-Klasse fertigen lässt, kommt beim GB10 somit eine neuere Fertigungsgeneration zum Einsatz.

Interessanterweise führt der Wechsel auf die nominell kleinere Strukturgröße allerdings nicht automatisch zu einer höheren Packungsdichte. Analysen von SemiAnalysis zeigen, dass einzelne Funktionsblöcke der Blackwell-GPU im GB10 sogar mehr Chipfläche beanspruchen als bei anderen Blackwell-Chips. Ein Graphics Processing Cluster (GPC) mit zwölf Streaming-Multiprozessoren (SMs) fällt demnach um 12,5 % größer aus, während ein Texture Processing Cluster (TPC) um 16,7 % und ein einzelner SM um 13,5 % wächst. Die Gründe dafür sind bislang nicht eindeutig geklärt. Denkbar sind Anpassungen des physischen Designs, um die Fertigungsausbeute zu verbessern oder höhere Taktraten zu ermöglichen. Auch architektonische Unterschiede könnten eine Rolle spielen, schließlich verwendet der GB10 die SM-Version 12.1, während andere Blackwell-Chips auf SM 10.0 beziehungsweise 10.3 basieren. Der modernere Fertigungsprozess bedeutet beim GB10 somit nicht zwangsläufig kleinere Funktionsblöcke, sondern geht offenbar mit einer veränderten physischen Umsetzung der GPU-Architektur einher.

Eine weitere Neuerung gegenüber dem bisherigen GB10-Einsatz im DGX Spark ist die für den RTX Spark genannte dedizierte NVIDIA-NPU. Diese soll eine Rechenleistung von 55 TOPS erreichen und damit insbesondere KI-Funktionen unter Windows unabhängig von der GPU beschleunigen können. In den bisherigen technischen Spezifikationen des DGX Spark wurde eine solche NPU nicht gesondert ausgewiesen. Während die Tensor-Kerne der Blackwell-GPU vor allem für rechenintensive KI-Anwendungen vorgesehen sind, könnte die NPU weniger anspruchsvolle KI-Aufgaben mit einem geringeren Energiebedarf übernehmen.

Windows on ARM on RTX Spark

Mit dem RTX Spark setzt NVIDIA auf Windows 11 für ARM-Prozessoren und damit auf eine Plattform, die sich in einem wesentlichen Punkt von klassischen Windows-Systemen mit x86-Prozessoren von AMD und Intel unterscheidet. Während speziell für ARM64 kompilierte Anwendungen direkt auf den Prozessorkernen ausgeführt werden können, benötigen herkömmliche x86- und x64-Anwendungen eine Übersetzung der Maschinenbefehle. Hierfür verwendet Microsoft die mit Windows 11 24H2 eingeführte Prism-Emulation, die bestehende Windows-Anwendungen ohne Anpassungen durch die Entwickler lauffähig machen soll. Prism übersetzt dabei x86-Befehle mittels Just-in-Time-Kompilierung in ARM64-Instruktionen. Bereits übersetzte Codeabschnitte werden zwischengespeichert, sodass der Übersetzungsaufwand bei einer erneuten Ausführung reduziert werden kann.

Ursprünglich wurde Prism vor allem für Qualcomms Snapdragon-X-Plattform optimiert. Im Zuge der Zusammenarbeit mit NVIDIA hat Microsoft den Emulator allerdings auch an die Mikroarchitektur des RTX Spark angepasst. Zudem wurde die Unterstützung zusätzlicher x86-Befehlssatzerweiterungen ausgebaut. Dazu gehören unter anderem AVX und AVX2 sowie FMA und BMI, die insbesondere bei rechenintensiven Anwendungen und Spielen relevant sein können. Die erweiterten Funktionen stehen standardmäßig vor allem bei der Emulation von 64-Bit-Anwendungen zur Verfügung. Dennoch bleibt die Übersetzung mit einem zusätzlichen Rechenaufwand verbunden, dessen Auswirkungen stark von der jeweiligen Software abhängen. CPU-lastige Anwendungen können entsprechend deutlich stärker betroffen sein als Programme, die einen Großteil ihrer Berechnungen auf der GPU ausführen.

Weitere Details zu Prism und dessen Funktionsweise folgen noch im Verlaufe des Artikels.

Eine grundsätzliche Einschränkung bleibt die Kompatibilität bestimmter Softwarekomponenten. Prism kann ausschließlich Anwendungen beziehungsweise Programmcode im Benutzermodus emulieren. Kernel-Treiber müssen hingegen nativ für ARM64 vorliegen, weshalb etwa ältere Hardwaretreiber, bestimmte Systemwerkzeuge oder Anti-Cheat-Lösungen nicht ohne Weiteres funktionieren. Für RTX Spark arbeiten Microsoft und NVIDIA daher mit Software- und Spieleentwicklern zusammen, um die Kompatibilität zu verbessern. Unter anderem werden Easy Anti-Cheat und BattlEye unterstützt, wobei die konkrete Implementierung weiterhin vom jeweiligen Spiel abhängt. Auch Riot Games hat die Unterstützung von League of Legends und VALORANT für die Plattform angekündigt. Eine vollständige Kompatibilität sämtlicher Windows-Spiele ist damit allerdings nicht gewährleistet.

Für die Grafikberechnung stellt NVIDIA native ARM64-Treiber bereit, sodass die Blackwell-GPU ihre Aufgaben unabhängig von der x86-Emulation ausführen kann. Auch DirectX 12 sowie Vulkan und OpenGL werden unterstützt. Die Prism-Emulation betrifft somit in erster Linie den CPU-seitigen Programmcode und nicht die eigentliche Ausführung der Grafikberechnungen auf der GPU. Dennoch können die zusätzlichen Übersetzungsschritte insbesondere in CPU-limitierten Szenarien Auswirkungen auf die Bildrate und die Frametimes haben. Langfristig dürften deshalb native ARM64-Versionen von Anwendungen und Spielen die technisch bevorzugte Lösung darstellen. Mit ARM64EC bietet Microsoft zudem einen Zwischenschritt an, bei dem Entwickler einzelne Programmteile nativ für ARM übersetzen können, während andere Komponenten weiterhin als emulierter x64-Code ausgeführt werden. Für RTX Spark wird damit neben der Leistungsfähigkeit der Hardware insbesondere die Softwareunterstützung darüber entscheiden, wie gut sich die Plattform im Alltag gegenüber etablierten x86-Systemen behaupten kann.

Dies galt und gilt auch für die Snapdragon-X-Plattform von Qualcomm, wo es vorwiegend anfangs noch größere Probleme gab. NVIDIA kann von der Vorarbeit von Qualcomm profitieren. Gerüchten zufolge haben Microsoft und NVIDIA ihre Zusammenarbeit in den vergangenen zwei bis drei Jahren deutlich intensiviert. Dabei soll NVIDIA wesentlich enger in die Entwicklungsprozesse eingebunden worden sein, als dies bei Qualcomm jemals der Fall war.