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Mit AMD Ryzen 9 9955HX3D, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop und 240-Hz-OLED richtet sich das Gigabyte AORUS Master 16 Gen2 überwiegend an Spieler mit hohem Leistungsanspruch. Das Testgerät kombiniert obendrein 32 GB DDR5-5600 mit 2 TB SSD-Speicher, im Turbo-Modus können die beiden Hauptkomponenten zusammen bis zu 230 W abführen. Mit einem Preis von rund 3.300 Euro setzt der Bolide aber auch bei Kühlung, Display und Verarbeitung hohe Erwartungen. Ob diese erfüllt werden können, klärt unser Test auf den nachfolgenden Seiten.

Gigabyte positioniert das AORUS Master 16 Gen2 als Desktop-Ersatz im 16-Zoll-Format. Der AMD Ryzen 9 9955HX3D bringt 16 Zen-5-Kerne und einen ungewöhnlich großen L3-Cache mit. Daneben sitzt in der Regel eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, wobei die beiden Hauptkomponenten in der Spitze bis zu 230 W im Turbomodus abführen können sollen: 55 W für die CPU und 175 W für die GPU. Das tut das System allerdings nur im händisch aktivierbaren Leistungsmodus und nicht im ausbalancierten Betriebsmodus, wie wir im Verlauf des Tests noch feststellen werden. Gigabyte bedient sich einiger Tricks, die aber auch ein echtes Feature des Gerätes sind – machen diese die vergleichbar kompakten Abmessungen doch erst möglich.

Das Testgerät enthält 32 GB DDR5-5600 und insgesamt 2 TB SSD-Speicher. Das 16 Zoll große OLED-Display löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten im 16:10-Format auf und erreicht 240 Hz. Der Bildschirm soll neben Spielen auch HDR-Inhalte und farbkritischere Arbeiten abdecken können. Ein 99-Wh-Akku und ein Gewicht von rund 2,3 kg lassen das Gerät auf dem Papier dennoch recht transportabel erscheinen. Alternativ gibt es das System mit Konfiguration mit GeForce RTX 5070 Ti oder gar GeForce RTX 5090 Laptop oder mit einem AMD Ryzen 9 8940HX.

Wie sich das Gigabyte AORUS Master 16 Gen2 mit X3D-Prozessor und GeForce RTX 5080 in Spielen und Anwendungen schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den fast 3.300 Euro teuren und 16 Zoll großen Gaming-Boliden durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Preise und Verfügbarkeit GIGABYTE AORUS Master 16 Gen 2 AM6J, Ryzen 9 9955HX3D, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080, DE Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 3.255,00 EUR Zeigen >>