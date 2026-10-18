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Das ASUS Zenbook 14 UX3480 kombiniert einen kleinen Qualcomm Snapdragon X mit 16 GB LPDDR5X, einer 512 GB großen SSD und einem 14-Zoll-OLED-Display, das mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeitet. Zusammen mit dem nur etwa 1,1 kg leichten Ceraluminum-Gehäuse soll damit eine solide Alltagsleistung mit langen Laufzeiten versprochen werden. Wir haben das 949 Euro teure Gerät auf Herz und Nieren getestet.

Das ASUS Zenbook 14 ist erst seit wenigen Tagen in Deutschland erhältlich und verzichtet in der neuesten Generation auf die bisherigen Namenszusätze wie "Pro", "S" oder "A" und deckt drei unterschiedliche Plattformen von AMD, Intel und Qualcomm ab. Während das UX3480AA mit Intels Core-Ultra-Series-3-Prozessoren ausgerüstet ist, stecken im UX3480KA AMDs Krackan-Point-SoCs und im UX3480QA Qualcomms Snapdragon X.

Wir haben eine Variante mit ARM-Chip erhalten, die einen der kleinsten Qualcomm-Chips mit bis zu 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer 256 oder 512 GB großen NVMe-SSD kombiniert. Dafür trennt man das Gerät beim Display in mehrere Ausführungen: In der leichtesten FHD-Konfiguration wiegt das 14 Zoll große Notebook 1,1 kg, arbeitet mit einem 50-Wh-Akku und soll so mehr als 30 Stunden Laufzeit erreichen. Im Spitzenmodell gibt es ein hochauflösendes 3K-OLED mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und schnellen 120 Hz sowie der HDR‑Funktion.

Das Gehäuse besteht aus ASUS-eigenem Ceraluminum – zumindest der Deckel. Dabei handelt es sich um eine keramische Oberfläche, die über einen Ceramisierungsprozess mit dem Metall verwoben wurde. ASUS spricht von einer vierjährigen Entwicklung und einer bis zu dreimal höheren Härte gegenüber eloxiertem Aluminium. Die Oberfläche ist in den Farben Komodo Coral, Arctic Blue und Zabriskie Beige vorgesehen. Logo, Deckel, Unterschale und Tastatur sind dabei farblich aufeinander abgestimmt. Zudem ist das Chassis nach dem Militärstandard MIL‑STD‑810H zertifiziert. Die Abmessungen liegen bei 311,1 x 215,8 x 13,9 bis 16,9 mm. Das Gewicht hängt vom Displayaufbau ab: Die FHD-OLED-Variante mit schmalem Rahmen startet bei 1,1 kg, die Ausführung mit Cover Glass bei 1,3 kg.

Die Snapdragon-Basis ist für ein Windows-Notebook eine bewusste Entscheidung: Windows 11 kann inzwischen viele klassische x86- und x64-Anwendungen emulieren, was im Alltag kaum noch einen Unterschied zu klassischen Geräten mit Intel- oder AMD-CPU macht. Gerade aber Gerätetreiber, Sicherheitssoftware, ältere Hilfsprogramme und Spiele mit Kernel-nahen Komponenten verlangen noch oftmals eine native ARM64-Version. Wer überwiegend Browser, Office oder Multimedia nutzt, begegnet diesen Hürden seltener als jemand mit Bedarf an Spezialsoftware oder älterer Peripherie. Gegenüber unseren ersten Erfahrungswerten von vor einem Jahr hat sich einiges getan, was wohl am Launch von NVIDIAs Spark liegt.

Im Alltag stehen Windows 11 Home, der Snapdragon-X-Emulationspfad für Windows-Anwendungen und Copilot+-Funktionen wie Click to Do, Live Captions, Windows Studio Effects, Copilot Voice und die verbesserte Windows-Suche bereit. Für kreative Aufgaben werden außerdem Cocreator, Relight und Super Resolution genannt. Preislich peilt ASUS das Zenbook 14 zu Preisen zwischen 799 und 1.149 Euro ein.

Unser Testgerät mit 16 GB RAM, 512 GB SSD und FullHD+-Display wird für 949 Euro angeboten. Wie sich der 14-Zöller im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Test auf den nachfolgenden Seiten.