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Das ASUS Zenbook S14 UX5406AA-SU236W kombiniert Intels Core Ultra 9 386H mit 32 GB LPDDR5X, einer 1 TB großen SSD und einem 2,8K-OLED-Touchdisplay mit 120 Hz. Hinzu kommen ein 77-Wh-Akku, zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und ein nur 1,2 kg leichtes Ceraluminum-Gehäuse, während die integrierte Grafik mit vier Xe3-Kernen aufwarten kann. Für rund 1.879 Euro tritt das Zenbook damit gegen die mobile Oberklasse an. Wir haben geprüft, ob Verarbeitung, Akkulaufzeit und Leistungsreserven diesem Anspruch gerecht werden können.

ASUS setzt beim Zenbook S14 UX5406A auf eine ungewöhnliche Gewichtung: Das 14-Zoll-Notebook kombiniert Intels Core Ultra 9 386H aus der Panther-Lake-Generation mit 32 GB LPDDR5X, 1 TB SSD-Speicher und einem 2,8K-OLED-Touchdisplay mit 120 Hz. Gleichzeitig bleibt das Gerät mit 1,2 kg Gewicht und einer Bauhöhe von 11,9 bis 12,9 mm auffallend leicht und flach. Zu Redaktionsschluss wurde die weiße Konfiguration bei Geizhals.de ab 1.879 Euro gelistet.

Die CPU ist zwar nicht die leistungsstärkste Ausbaustufe der Core-Ultra-300-Serie, der Intel Core Ultra 9 386H bringt aber dennoch 16 Kerne, 16 Threads und eine dedizierte NPU mit bis zu 50 TOPS mit. Auf Seiten der Grafiklösung wird eine integrierte Intel Arc Graphics mit vier Xe3-Kernen genutzt. Das Zenbook ist damit auf CPU-Leistung, Displayqualität und Mobilität ausgelegt. Eine dedizierte GPU oder eine stärkere Arc-B390-iGPU gibt es in dieser Konfiguration nicht.

Beim Gehäuse bleibt ASUS dem Ceraluminum-Konzept treu. Die Oberfläche soll die geringe Masse eines Aluminiumgehäuses mit einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Gebrauchsspuren verbinden. Zudem ist es nach dem Militärstandard 810H zertifiziert und verspricht damit eine besonders hohe Robustheit und Stabilität im Alltag, was wir in vergangenen Tests bereits bestätigen konnten.

Wie sich das ASUS Zenbook S14 mit Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB großer SSD im Praxisalltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eines der neusten Cerlumium-Geräte von ASUS ausführlich auf den Prüfstand gestellt und den 14-Zöller im Hinblick auf Performance, Lautstärke, Verarbeitungsqualität und Laufzeit getestet.