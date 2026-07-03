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Das GEEKOM GeekBook M16 kombiniert als Nummer 3 im noch sehr jungen Notebook-Sortiment des Herstellers einen Intel Core Ultra 9 185H mit einem 16 Zoll großen Display und einem 99,9-Wh-Akku. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5 und eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD samt Windows 11 Pro. Damit schnürt GEEKOM ein Gesamtpaket zu einem echten Kampfpreis, auch wenn das Gerät vorwiegend beim Display ein paar Abstriche hinnehmen muss, wie unser neuester Hardwareluxx-Test pünktlich zum Marktstart offenbart.

Nachdem GEEKOM zu Jahresbeginn mit dem GeekBook X14 Pro und dem GeekBook X16 Pro seinen Einstand im Notebook-Portfolio gefeiert hatte, folgt mit dem GeekBook M16 ein weiterer günstiger Ableger, welcher sich trotz hochklassiger Core-Ultra-9-CPU als günstiger 16-Zöller positioniert. Das Gerät übernimmt den Intel Core Ultra 9 185H aus der X-Serie, fällt mit 355 x 250 x 16,8 mm aber dicker und mit rund 1,7 kg schwerer als das flachere GeekBook X16 Pro aus.

Der zusätzliche Platz fließt vorwiegend in den Akku: Mit 99,9 Wh liefert das Gerät deutlich mehr Kapazität und verspricht so eine nochmals höhere Laufleistung von bis zu 24 Stunden. Obendrein lässt sich dieser schnellladen. Bereits zehn Minuten Ladezeit sollen rund drei weitere Stunden Laufzeit ermöglichen. Das größere Volumen im Gehäuse kann GEEKOM außerdem für eine stärkere Kühlung und damit vielleicht auch eine höhere Performance oder ein leises Betriebsgeräusch nutzen.

Doch der Preis von 899 Euro und zum Marktstart mit Coupon-Code sogar von nur knapp 800 Euro hinterlassen anderweitig Spuren. Das IPS-Display arbeitet mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und 60 Hz. Werte, die gerade im Vergleich mit anderen Geräten dieser Klasse doch etwas aus der Zeit gefallen scheinen. Auch 16 GB LPDDR5 und 512 GB SSD wirken neben einem Core Ultra 9 eher knapp bemessen, zumal bislang keine größere Speichervariante angeboten wird. Das ist in Zeiten der Speicherkrise und Komponentenknappheit aber auch nicht verwunderlich und drückt letztlich erst den Preis auf dieses Niveau.

GEEKOM verlangt für sein neues GeekBook M16 regulär 899 Euro – auch über Amazon. Zum Marktstart gibt es für Schnellentschlossene einen Coupon im Onlineshop, der einen Rabatt von 100 Euro gewährt, womit man den 16-Zöller bereits für rund 800 Euro erhält. Hardwareluxx-Leser bekommen mit dem Code "HDM1612F" zusätzlich 12 % Rabatt – bis zum 31. Oktober.

Die erste Konfiguration mit Intel Core Ultra 9 185H, 16 GB LPDDR5, 512-GB-SSD und Windows 11 Pro wird ab sofort ausgeliefert. Wir haben pünktlich zum Marktstart ein erstes Testgerät erhalten und konnten es durch unseren bekannten Benchmark-Parcours schicken, um es hinsichtlich Leistung, Lautstärke, Verarbeitung, Temperaturverhalten und Akkuleistung testen zu können.