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Das Gigabyte Gaming A18 Pro GA8J sortiert sich klar in der Gaming-Klasse ein, kann jedoch nicht mit so ziemlich jedem High-End-Feature auf sich aufmerksam machen, setzt mit einem großzügigen 18-Zoll-Panel dafür jedoch auf maximale Spielfläche. Der Gaming-Bolide will mit flotten 165 Hz und einer GeForce-RTX-50-Grafik überzeugen. Wir haben den Test mit einer 2.399 Euro teuren Konfiguration mit Intel Core Ultra 7 240H und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop gemacht.

Zur Computex präsentierte Gigabyte mit dem Gaming A18 Pro GA8J ein 18-Zoll-Kraftpaket, das sich mit einer praxisgerechten Kombination aus Leistung, Konnektivität und einem auf Gaming ausgerichteten Design positionieren soll, dafür auf teure High-End-Features, wie ein umfangreiches RGB-Beleuchtungssystem oder mechanische Tastenkappen verzichtet. Hierfür sind die Modelle der AORUS-Familie, wie das AORUS Master 18, gemacht.

In einem robusten Gehäuse im Titanium-Black-Look stecken ein Intel Core Ultra 7 240H und eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Letztere ist für ein 18-Zoll-Gerät dieser Klasse typisch mit bis zu 115 W konfiguriert und bewegt sich damit nahe an den klassischen Max-P-Varianten. Zur Verfügung stehen 12 GB GDDR7-Videospeicher sowie natürlich Techniken wie DLSS 4 und Multi Frame Generation. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher und zwei M.2-Steckplätze für bis zu 4 TB NVMe-SSD-Speicher.

Der Bildschirm kommt auf eine Diagonale von 18 Zoll und löst nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf. Es ist ein IPS-Panel im 16:10-Format, das eine breite Farbraumabdeckung mit DCI-P3 sowie eine flotte Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine Reaktionsgeschwindigkeit von 3 ms verspricht. Ein MUX-Switch erlaubt es, die integrierte Intel-Grafik für sparsame Office-Aufgaben und die NVIDIA-GPU direkt fürs Gaming zu nutzen.

Zu den Schnittstellen gehören WiFi 6E, Bluetooth 5.3 sowie ein dedizierter RJ45-Netzwerkanschluss. Letzterer ist bei kompakten Notebooks inzwischen oft gestrichen. Eine IR-Webcam mit 1080p-Auflösung für den Login über Windows Hello und Dolby-Atmos-Lautsprecher gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Damit versteht sich das Gerät als klassisches Desktop-Replacement-System für ambitionierte Spieler.

Das alles steckt in einem Gehäuse aus einer Kunststoff-Metall-Kombination, das auf Abmessungen von 403,7 x 293,4 x 24,99 mm kommt und rund 2,9 kg auf die Waage stemmt. Kühlungstechnisch setzt Gigabyte auf ein Dual-Lüfter-System mit Heatpipes und großflächigen Lüftungsschlitzen an der Unterseite und Rückseite, was für eine ausreichende Wärmeabfuhr auch unter Dauerlast sorgen soll.

Dank des 76-Wh-Akkus und der effizienten Leistungsregelung soll das Gigabyte Gaming A18 Pro GA8J auch unterwegs durchhalten. Aufgeladen wird es über ein proprietäres 240-W-Netzteil. Die Tastatur ist einfarbig RGB-hintergrundbeleuchtet, wobei der Tastenhub mit bis zu 1,7 mm für ein Gaming-Gerät angenehm ausfällt. Die Beleuchtung sowie wichtige Systemeinstellungen lassen sich über GiMate konfigurieren.

Für das Gigabyte Gaming A18 Pro GA8J werden im Onlineshop des Herstellers je nach Ausstattungsvariante unterschiedliche Preise aufgerufen. Der Straßenpreis für die von uns getestete Konfiguration mit Core Ultra 7 240H, GeForce RTX 5070 Ti, 32 GB RAM und 1 TB NVMe soll bei 2.399 Euro liegen. Das Modell soll in Kürze im deutschen Handel aufschlagen.

Wie sich der 18-Zöller im Praxis- und Spielalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Gigabyte Gaming A18 Pro durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.