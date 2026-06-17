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MSI kennen viele vor allem als Hersteller hochkarätiger Gaming-Laptops. Doch mit der komplett überarbeiteten Prestige-Serie beweist das Unternehmen, dass es auch im Business- und Lifestyle-Segment ganz vorn mitspielen kann – und das mit einer Hardware- und Feature-Ausstattung, die 2026 mit zum Feinsten gehört!

Die neue Generation der Prestige-Familie von MSI basiert auf Intels neusten Core™ Ultra-Prozessoren der Serie 3 aus der Panther-Lake-Generation und bringt damit eine der leistungsfähigsten und effizientesten Chip-Generationen überhaupt in ein elegantes Aluminium-Gehäuse. Hohe Leistung, kompaktes Format und extra lange Akkulaufzeit – das gibt es jetzt in einem Paket!

Ein neues Kapitel im Design

Wer die neue Prestige-Serie zum ersten Mal in die Hand nimmt, spürt sofort: Hier hat sich etwas fundamental verändert. Das Gehäuse wurde von Grund auf neu entwickelt. Statt kantigem Businesslook gibt es jetzt eine fließende Form mit angenehm abgerundeten Ecken, die sich in der Hand einfach besser anfühlt und gleichzeitig moderner und vor allem zeitloser erscheint. Das Aluminium-Chassis ist in schickem Platingrau gehalten und strahlt so Wertigkeit aus, ohne klobig oder schwer zu wirken.

Und leicht sind die neuen Modelle tatsächlich: Das MSI Prestige 14 bringt gerade einmal 1,3 kg auf die Waage, das Prestige 16 etwa 1,6 kg – bei einer Gehäusedicke von nur 12 bis 14 mm. Wer noch mobiler unterwegs sein möchte, greift zum Prestige 13 AI: MSI hat das Kompaktmodell seinem Vorgänger gegenüber noch einmal um 100 g abgespeckt und bringt es jetzt auf nur 899 g. Damit ist es eines der leichtesten 13-Zöller mit Magnesium-Aluminium-Gehäuse, das der Markt aktuell hergibt.

Panther Lake: Wenn Leistung auf Effizienz trifft

Herzstück der neuen Prestige-Generation ist die Intel-Core-Ultra-Serie 3. Die neue Chip-Architektur kombiniert eine deutlich gestiegene Rechenleistung mit einer massiv verbesserten Energieeffizienz. Dank einer leistungsstarken und geräuscharmen Vapor-Chamber-Kühlung kann der Panther-Lake-Prozessor sein volles Potenzial dauerhaft abrufen, ohne dass das Gerät sich lautstärkemäßig überhaupt bemerkbar macht.

Besonders beeindruckend sind die Akkulaufzeiten, die die neue Prestige-Reihe in Kombination mit einem 81-Wh-Akku ermöglicht: Die Prestige-14-Modelle schaffen in der Praxis bis zu 30 Stunden – auch gemessen im Test bei Hardwareluxx. Das bedeutet: Wer morgens das Ladekabel einpackt, kann es den ganzen Tag getrost im Rucksack lassen.

Alle Modelle sind als Copilot+-PCs zertifiziert. Die integrierte NPU übernimmt KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät, ohne Cloud-Umweg, und beschleunigt alles von intelligenter Bildverarbeitung über Sprachverarbeitung bis hin zu KI-gestützten Windows-Features wie Live Captions oder Cocreator in Paint.

Fünf Modelle und eine klare Philosophie

Die neue Prestige-Linie bietet für jeden Bedarf das passende Gerät. Das Prestige 13 AI+ A3M ist das Reisemodell: Unter 900 g, mit bis zu Intel Core Ultra 9, und nun ebenfalls im frischen Platingrau-Look der neuen Generation.

Wer ein paar Zentimeter mehr Display bevorzugt, ist beim Prestige 14 AI+ D3M oder dem Prestige 14 Flip AI+ D3M gut aufgehoben. Beide kommen im modernen 16:10-Format mit OLED-Panel, wobei das Flip-Modell seinen Bildschirm um 360 ° umklappen lässt und sich damit vom Laptop zum Tablet oder in den Präsentationsmodus verwandelt. Für alle, die auf maximale Bildschirmfläche setzen, komplettieren das Prestige 16 AI+ C3M und das Prestige 16 Flip AI+ C3M das Lineup – ebenfalls in klassischer und Convertible-Ausführung.

Die neue MSI Prestige-Familie Modell Display Prozessor (bis zu) Gewicht/Dicke Akkulaufzeit (bis zu) Prestige 13 AI+ A3M 13,3 Zoll 2,8K OLED Core Ultra 9 386H 899 g / 15,9 mm 19+ Stunden Prestige 14 AI+/Flip AI+ D3M 14 Zoll FHD+ OLED /Touch Core Ultra 9 386H / X7 358H 1,32 kg / 13,9 mm 30+ Stunden Prestige 16 AI+/Flip AI+ C3M 16 Zoll 2,8K OLED 120 Hz /Touch Core Ultra 9 386H 1,59 kg / 13,9 mm 24+ Stunden

Hochwertige OLED-Displays

Egal für welches Modell man sich entscheidet: Ein OLED-Display gehört zur Standardausstattung der gesamten Prestige-Familie. Die 16-Zoll-Modelle kommen mit einem 2,8K-Panel und 2.880 x 1.800 Bildpunkten, das mit DisplayHDR-TrueBlack-600-Zertifizierung ausgezeichnet ist. Das bedeutet: perfekte Schwarzwerte dank pixelgenauer OLED-Abschaltung, sattes Kontrastverhältnis und brillante Farben mit 100 % DCI-P3-Abdeckung – ideal für alle, die am Bildschirm kreativ arbeiten und Fotos bearbeiten möchten.

Wer lange am Gerät arbeitet, profitiert außerdem von der SGS-zertifizierten Low-Blue-Light- und Flicker-free-Technologie, die die Augen schont, ohne dabei auf Bildqualität zu verzichten. Bei den Flip-Modellen kommt Corning Gorilla Glass zum Einsatz, das den Touchscreen zusätzlich vor Kratzern und Stößen schützt.

Der MSI Nano Pen: Stift neu gedacht

Die Flip-Modelle liefern mit dem MSI Nano Pen einen echten Mehrwert gegenüber gewöhnlichen Convertibles. Der Stylus findet seinen Platz in einer eigens dafür vorgesehenen Aussparung an der vorderen Unterkante des Laptops – er fällt also nicht aus der Tasche und ist immer griffbereit. In der Halterung lädt er gleichzeitig nach: Schon 30 Sekunden an der Ladestation genügen für 60 Minuten Betriebsbereitschaft.

Was den Nano Pen besonders macht, ist sein eingebautes Mikrofon. Per Knopfdruck lässt sich damit direkt Microsoft Copilot ansprechen – ohne den Stift wegzulegen, ohne Tastatur, einfach so, mitten im Schreiben oder Skizzieren. Das fühlt sich nicht nach aufgesetztem Feature an, sondern nach einem durchdachten Workflow-Upgrade für alle, die viel handschriftlich notieren oder in Meetings skizzieren.

Das Action Touchpad: Mehr als nur eine Eingabefläche

Auch das Touchpad hat MSI bei den Prestige-14- und -16-Modellen grundlegend grundlegend überarbeitet. Es ist jetzt jetzt bis zu 53% größer als bei seinen Vorgängern – und bietet darüber hinaus praktische Zusatzfunktionen, die MSI unter dem Namen Action TouchPad zusammenfasst. Per Geste lassen sich Bildschirmhelligkeit und Lautstärke regeln, die Videowiedergabe steuern oder mit einem Wisch MSI Center S und der Taschenrechner aufrufen. Ein kurzes Erklärvideo von MSI zeigt, wie das in der Praxis funktioniert.

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Modernste Konnektivität, solide Sicherheit

Wer täglich viel anschließt, wird die zwei Thunderbolt-4-Ports zu schätzen wissen: schnellste Datenübertragung, externer 4K-Monitor und Schnellladen des Laptops gleichzeitig – alles über ein einziges Kabel. Dazu kommt WiFi 7 für maximale WLAN-Bandbreite und niedrigste Latenzen, was sich gerade im Homeoffice oder beim mobilen Arbeiten in Cafés bemerkbar macht.

Auf der Sicherheitsseite bietet die Prestige-Serie Fingerabdruckleser und Gesichtserkennung via Windows Hello. MSI Smart Guard nutzt einen Näherungssensor und sperrt das System automatisch, sobald der Nutzer den Laptop verlässt. Die Verwaltung aller Systemeinstellungen, Energiemodi und Zusatzfunktionen übernimmt MSI Center S, das eine übersichtliche Anlaufstelle für alles bietet, was das Gerät zu bieten hat. Es ist MSIs neueste Iteration der beliebten Kontrollsoftware.

Videocalls werden durch eine hochwertige Webcam und ein 3-fach-Array-Richtmikrofon mit KI-gestützter Rauschunterdrückung auf ein professionelles Niveau gehoben. Wer täglich in Meetings sitzt, weiß, wie viel Unterschied eine gute Mikrofonlösung macht!

Garantieverlängerung für die ersten Käufer

Die neue Prestige-Serie ist im Preisbereich von rund 1.500 bis 2.000 Euro erhältlich, je nach Modell und Ausstattungsvariante. Für die ersten Käufer hält MSI bis zum 27. Juni noch einen extra Benefit bereit: Wer nach dem Kauf im Aktionszeitraum zu seinem neuen Laptop eine Bewertung bei seinem Händler abgibt, erhält nach der Produktregistrierung bei MSI als Dankeschön eine kostenlose Garantieverlängerung um ein Jahr auf insgesamt drei Jahre Herstellergarantie.

Hier finden sich Informationen und die Teilnahmebedingungen.

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