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Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) kombiniert ein ultraleichtes Design, ein hochwertiges 3K-OLED-Display und AMDs Strix-Halo-Plattform zu einem vielseitigen Creator-Convertible mit einigen Features speziell für GoPro-Nutzer. Das 13,3 Zoll große Gerät mit AMD Ryzen AI MAX+ 395 und integrierter Radeon 8060S bietet sich für mobile Content-Creator, GoPro-Nutzer und Professionals an, die Flexibilität, robustes Design und Premium-Verarbeitung schätzen. Nach dem Ende des Verkaufs-Embargos können wir unseren Testbericht nun endlich veröffentlichen.

Auf der CES 2026 zu Beginn des Jahres kündigte ASUS überraschend eine Kooperation mit GoPro an und präsentierte eine Sonderedition eines modernen 2-in-1-Convertibles speziell für die Nutzer der beliebten Action-Cam. Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) ist nicht bloß ein Upgrade – es handelt sich um eine Neuinterpretation des Creator-2-in-1-Konzepts mit einer Vielzahl neuer Features, die speziell für Action-Filmer und Abenteurer entwickelt wurden. Das Highlight ist die Kombination aus einem GoPro-inspirierten, robusten Design mit nur 15,8 bis 17,7 mm Dicke, kombiniert mit einem hochwertigen 3K-OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten samt Touchoberfläche, ASUS DialPad und Stiftbedienung. Dank der 360°-Scharniere ist der 13-Zöller flexibel zwischen Laptop-, Tent-, Stand- und Tablet-Modus nutzbar. Es ist quasi ein vielseitiges Tablet und Notebook zugleich.

Im Inneren werkelt AMDs Ryzen AI MAX+ 395 der Strix-Halo-Generation – ein 16-Kerner mit 32 Threads, der mit bis zu 5,1 GHz taktet. Die integrierte AMD Radeon 8060S stellt 40 Compute Units bereit und bietet dabei sogar Gaming-Performance für den Feierabend oder beschleunigt professionelle Anwendungen sowie AI-Inhalte zusätzlich. Es ist ein deutlicher Sprung zu herkömmlichen integrierten Grafiklösungen. Ergänzt wird das Ganze durch bis zu 128 GB Unified Memory (LPDDR5X-8000) und eine schnelle NVMe-Gen4-SSD mit einer Kapazität von 2 TB.

Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) lässt sich nach dem Patentstreit mit Nokia nun endlich auch in Deutschland kaufen. Die GoPro Edition mit AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 2 TB SSD wird ab rund 3.600 Euro angeboten. Käufer erhalten zusätzlich ein zwölfmonatiges GoPro-Premium+-Abonnement sowie eine GoPro-Schutzhülle im passenden Design und den ASUS-Pen samt Ladegerät.

Ob das GoPro-ProArt seine Versprechungen in der Praxis erfüllt, zeigen unsere ausführlichen Messungen und Tests auf den nachfolgenden Seiten dieses Hardwareluxx-Artikels. Wir haben das neue 2-in-1-Gerät durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.