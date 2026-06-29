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ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) im Test

Creator-Convertible mit Strix Halo und GoPro-DNA

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) im Test: Creator-Convertible mit Strix Halo und GoPro-DNA
Seite 1: ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) im Test: Creator-Convertible mit Strix Halo und GoPro-DNA Seite 2: Technische Daten Seite 3: Gehäuse, Tastatur und Touchpad Seite 4: Software und Display Seite 5: Kühlung und Laufzeit Seite 6: Testergebnisse: Systemleistung (1) Seite 7: Testergebnisse: Systemleistung (2) Seite 8: Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Akkulaufzeit Seite 9: Testergebnisse: Creation-Leistung Seite 10: Testergebnisse: Gaming-Leistung (1) Seite 11: Testergebnisse: Gaming-Leistung (2) Seite 12: Fazit
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Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) kombiniert ein ultraleichtes Design, ein hochwertiges 3K-OLED-Display und AMDs Strix-Halo-Plattform zu einem vielseitigen Creator-Convertible mit einigen Features speziell für GoPro-Nutzer. Das 13,3 Zoll große Gerät mit AMD Ryzen AI MAX+ 395 und integrierter Radeon 8060S bietet sich für mobile Content-Creator, GoPro-Nutzer und Professionals an, die Flexibilität, robustes Design und Premium-Verarbeitung schätzen. Nach dem Ende des Verkaufs-Embargos können wir unseren Testbericht nun endlich veröffentlichen. 

Auf der CES 2026 zu Beginn des Jahres kündigte ASUS überraschend eine Kooperation mit GoPro an und präsentierte eine Sonderedition eines modernen 2-in-1-Convertibles speziell für die Nutzer der beliebten Action-Cam. Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) ist nicht bloß ein Upgrade – es handelt sich um eine Neuinterpretation des Creator-2-in-1-Konzepts mit einer Vielzahl neuer Features, die speziell für Action-Filmer und Abenteurer entwickelt wurden. Das Highlight ist die Kombination aus einem GoPro-inspirierten, robusten Design mit nur 15,8 bis 17,7 mm Dicke, kombiniert mit einem hochwertigen 3K-OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten samt Touchoberfläche, ASUS DialPad und Stiftbedienung. Dank der 360°-Scharniere ist der 13-Zöller flexibel zwischen Laptop-, Tent-, Stand- und Tablet-Modus nutzbar. Es ist quasi ein vielseitiges Tablet und Notebook zugleich.

Im Inneren werkelt AMDs Ryzen AI MAX+ 395 der Strix-Halo-Generation – ein 16-Kerner mit 32 Threads, der mit bis zu 5,1 GHz taktet. Die integrierte AMD Radeon 8060S stellt 40 Compute Units bereit und bietet dabei sogar Gaming-Performance für den Feierabend oder beschleunigt professionelle Anwendungen sowie AI-Inhalte zusätzlich. Es ist ein deutlicher Sprung zu herkömmlichen integrierten Grafiklösungen. Ergänzt wird das Ganze durch bis zu 128 GB Unified Memory (LPDDR5X-8000) und eine schnelle NVMe-Gen4-SSD mit einer Kapazität von 2 TB.

ASUS ProArt PX13 GoPro Edition im Test
ASUS ProArt PX13 GoPro Edition im Test
ASUS ProArt PX13 GoPro Edition im Test
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ASUS ProArt PX13 GoPro Edition im Test
ASUS ProArt PX13 GoPro Edition im Test

Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) lässt sich nach dem Patentstreit mit Nokia nun endlich auch in Deutschland kaufen. Die GoPro Edition mit AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 2 TB SSD wird ab rund 3.600 Euro angeboten. Käufer erhalten zusätzlich ein zwölfmonatiges GoPro-Premium+-Abonnement sowie eine GoPro-Schutzhülle im passenden Design und den ASUS-Pen samt Ladegerät.

Ob das GoPro-ProArt seine Versprechungen in der Praxis erfüllt, zeigen unsere ausführlichen Messungen und Tests auf den nachfolgenden Seiten dieses Hardwareluxx-Artikels. Wir haben das neue 2-in-1-Gerät durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Preise und Verfügbarkeit
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X, Nano Black (8K), Ryzen AI Max+ 395, 128GB RAM, 2TB SSD, DE
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 3.565,05 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X, Nano Black (8K), Ryzen AI Max+ 395, 128GB RAM, 2TB SSD, DE
Verfügbar 3.565,05 EUR
Verfügbar 3.566,05 EUR
Lagernd 3.596,00 EUR
Lagernd 3.596,00 EUR
Verfügbar 3.596,01 EUR
Lagernd 3.598,98 EUR
Lagernd 3.598,99 EUR
Lagernd 3.599,00 EUR

Quellen und weitere Links
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