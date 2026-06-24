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TerraMaster F4-425 Pro im Test

Wenn das NAS mit OpenClaw arbeitet

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Seite 1: TerraMaster F4-425 Pro im Test: Wenn das NAS mit OpenClaw arbeitet
Seite 1: TerraMaster F4-425 Pro im Test: Wenn das NAS mit OpenClaw arbeitet Seite 2: Äußeres und Laufwerkseinschübe Seite 3: Innerer Aufbau Seite 4: Ersteinrichtung Seite 5: Software Seite 6: OpenClaw KI Seite 7: Benchmarks: Das Testsystem Seite 8: Benchmarks Seite 9: Fazit
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Das TerraMaster F4-425 Pro ist ein kompaktes 4-Bay-NAS, das eine effiziente Speicherlösung für Heimnutzer und kleine Unternehmen bietet. Durch die Kombination aus 8-Kern-CPU und schnellen 5GbE-Netzwerkanschlüssen verspricht es eine solide Performance bei anspruchsvollen Datenanforderungen. Unterstützt wird es durch die Integration von OpenClaw. Wie sich das NAS schlägt, werden wir in diesem Test klären. 

Ausgestattet mit einem Intel Core 3 N350 (8 Kerne/8 Threads, bis zu 3,9 GHz), 16 GB DDR5-RAM, Dual-5GbE, drei M.2-NVMe-2280-PCIe-3.0-x1-Slots sowie einem 4K-fähigen HDMI-Ausgang bietet das TerraMaster F4-425 Pro eine solide Grundlage für den Einsatz als schneller Netzwerkspeicher. Ergänzt wird die Hardware durch die Integration von OpenClaw im Betriebssystem. Die KI soll den Nutzer dabei unterstützen, alltägliche Verwaltungs- und Systemaufgaben effizienter zu erledigen.

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt TerraMaster mit 128 TB für die vier Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich lassen sich die drei M.2-SSD-Slots jeweils mit bis zu 8 TB bestücken, was eine Gesamtkapazität von bis zu 152 TB Brutto-Speicher ergibt.

TerraMaster F4-425 Pro
TerraMaster F4-425 Pro
TerraMaster F4-425 Pro
TerraMaster F4-425 Pro
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TerraMaster F4-425 Pro
TerraMaster F4-425 Pro
TerraMaster F4-425 Pro

Die Zielgruppe des TerraMaster F4-425 Pro umfasst vor allem Prosumer-Anwender, die eine leistungsfähige und zuverlässige Plattform für die Verwaltung großer Medienbibliotheken sowie das Streaming über Plex oder Jellyfin suchen und dabei von einer schnellen 5-Gigabit-Netzwerkanbindung profitieren möchten.

Darüber hinaus eignet sich das System auch für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen. Dank seiner modernen Hardware, der hohen Speicherkapazität und der umfangreichen Verwaltungsfunktionen bietet das NAS eine kosteneffiziente Lösung für zentrales Filesharing, die gemeinsame Datenverwaltung sowie die Durchführung regelmäßiger Datensicherungen.

Die Technischen Daten in der Übersicht
HerstellerTerraMaster
ModelF4-425 Pro
ProzessorIntel Core 3 N350 (7 W TDP, 3,9 GHz Boost)
RAM16 GB DDR5 SO-DIMM (erweiterbar auf 32 GB, non-ECC Support)
Speichervier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll / 2,5 Zoll HDD/SSD
drei PCIe 3.0 x1 M.2-Slots
AnschlüsseHinten: zwei 5-GbE, zwei USB-A 3.2 Gen2, ein USB-C 3.2 Gen2, ein HDMI 4K 60Hz
Vorne: ein USB-A 3.2 Gen2
Maße (HxBxT)150 mm x 181 mm x 219 mm
Gewicht2,9 kg
Besonderheitenlokale KI, Aluminium Gehäuse
Herstellergarantie2 Jahre
LieferumfangTerraMaster F4-425 Pro, Handbuch, Garantiekarte, 1x Netzwerkkabel, Stromkabel, Netzteil, Schrauben, Ersatzfüße
Preis839,99 Euro

Das TerraMaster F4-425 Pro liegt mit der gewählten Ausstattung im höheren Preissegment vergleichbarer Geräte. Als NAS mit ähnlicher Ausstattung sind das Asustor Lockerstor 4 Gen2+ AS6704T v2 für ca. 789 Euro oder das Ugreen NASync DXP4800 Pro für ca. 679 Euro zu haben. 

Quellen und weitere Links

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