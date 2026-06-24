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Das TerraMaster F4-425 Pro ist ein kompaktes 4-Bay-NAS, das eine effiziente Speicherlösung für Heimnutzer und kleine Unternehmen bietet. Durch die Kombination aus 8-Kern-CPU und schnellen 5GbE-Netzwerkanschlüssen verspricht es eine solide Performance bei anspruchsvollen Datenanforderungen. Unterstützt wird es durch die Integration von OpenClaw. Wie sich das NAS schlägt, werden wir in diesem Test klären.

Ausgestattet mit einem Intel Core 3 N350 (8 Kerne/8 Threads, bis zu 3,9 GHz), 16 GB DDR5-RAM, Dual-5GbE, drei M.2-NVMe-2280-PCIe-3.0-x1-Slots sowie einem 4K-fähigen HDMI-Ausgang bietet das TerraMaster F4-425 Pro eine solide Grundlage für den Einsatz als schneller Netzwerkspeicher. Ergänzt wird die Hardware durch die Integration von OpenClaw im Betriebssystem. Die KI soll den Nutzer dabei unterstützen, alltägliche Verwaltungs- und Systemaufgaben effizienter zu erledigen.

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt TerraMaster mit 128 TB für die vier Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich lassen sich die drei M.2-SSD-Slots jeweils mit bis zu 8 TB bestücken, was eine Gesamtkapazität von bis zu 152 TB Brutto-Speicher ergibt.

Die Zielgruppe des TerraMaster F4-425 Pro umfasst vor allem Prosumer-Anwender, die eine leistungsfähige und zuverlässige Plattform für die Verwaltung großer Medienbibliotheken sowie das Streaming über Plex oder Jellyfin suchen und dabei von einer schnellen 5-Gigabit-Netzwerkanbindung profitieren möchten.

Darüber hinaus eignet sich das System auch für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen. Dank seiner modernen Hardware, der hohen Speicherkapazität und der umfangreichen Verwaltungsfunktionen bietet das NAS eine kosteneffiziente Lösung für zentrales Filesharing, die gemeinsame Datenverwaltung sowie die Durchführung regelmäßiger Datensicherungen.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller TerraMaster Model F4-425 Pro Prozessor Intel Core 3 N350 (7 W TDP, 3,9 GHz Boost) RAM 16 GB DDR5 SO-DIMM (erweiterbar auf 32 GB, non-ECC Support)

Speicher vier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll / 2,5 Zoll HDD/SSD

drei PCIe 3.0 x1 M.2-Slots Anschlüsse Hinten: zwei 5-GbE, zwei USB-A 3.2 Gen2, ein USB-C 3.2 Gen2, ein HDMI 4K 60Hz

Vorne: ein USB-A 3.2 Gen2 Maße (HxBxT) 150 mm x 181 mm x 219 mm

Gewicht 2,9 kg Besonderheiten lokale KI, Aluminium Gehäuse Herstellergarantie 2 Jahre Lieferumfang TerraMaster F4-425 Pro, Handbuch, Garantiekarte, 1x Netzwerkkabel, Stromkabel, Netzteil, Schrauben, Ersatzfüße

Preis 839,99 Euro

Das TerraMaster F4-425 Pro liegt mit der gewählten Ausstattung im höheren Preissegment vergleichbarer Geräte. Als NAS mit ähnlicher Ausstattung sind das Asustor Lockerstor 4 Gen2+ AS6704T v2 für ca. 789 Euro oder das Ugreen NASync DXP4800 Pro für ca. 679 Euro zu haben.