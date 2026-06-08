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#UGREEN #NAS #NASync #DXP4800-GT #Test #Review

UGREEN NASync DXP4800 GT im Test

Ryzen-NAS mit U.2-Support

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Seite 1: UGREEN NASync DXP4800 GT im Test: Ryzen-NAS mit U.2-Support
Seite 1: UGREEN NASync DXP4800 GT im Test: Ryzen-NAS mit U.2-Support Seite 2: Äußeres und Laufwerkseinschübe Seite 3: Innerer Aufbau Seite 4: Die Ersteinrichtung & Software Seite 5: Benchmarks: Das Testsystem Seite 6: Benchmarks Seite 7: Fazit
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Mit dem UGREEN NASync DXP4800 GT erweitert der chinesische Hersteller seine Produktlinie um ein leistungsstarkes und zugleich kompaktes 4-Bay-NAS, das speziell für Content-Creator, Smart-Home-Enthusiasten und Power-User mit hohen Ansprüchen an die eigene lokale Cloud entwickelt wurde. Ob es UGREEN gelungen ist, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, schauen wir uns in diesem Test genauer an.

Ausgestattet mit einem AMD Ryzen Embedded R2514 (4 Kerne/8 Threads, mit bis zu 3,7 GHz), 8 GB DDR4-RAM, Dual 10GbE, zwei M.2-NVMe-2280-PCIe3-x2-Slots und einem 4K fähigen HDMI-Ausgang bietet das UGREEN NASync DXP4800 GT das nötige Rüstzeug für anspruchsvollere Workflows.  

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt UGREEN mit 128 TB für die vier Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich können die beiden M.2-SSD-Slots mit jeweils 8 TB ausgestattet werden, was dann einer Brutto-Speicherkapazität von 144 TB entspricht. 

UGREEN NASync DXP4800 GT
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Als Betriebssystem kommt UGOS Pro zum Einsatz, das mit einer modernen Benutzeroberfläche und einem umfangreichen Funktionsumfang überzeugt. Hervorzuheben ist zudem der integrierte HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Ausgabe, der eine direkte Nutzung des NAS als Medien- oder Verwaltungsstation ermöglicht. Ergänzt wird dies durch einen integrierten SD-Kartenleser, der in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist und das Gerät klar von vielen Konkurrenzprodukten abhebt.

Die Technischen Daten in der Übersicht
HerstellerUGREEN
ModelDXP4800 GT
ProzessorAMD Ryzen Embedded R2514 (15W TDP, 2,1 GHz / 3,7 GHz Boost)
RAM8 GB DDR4 SO-DIMM (erweiterbar auf 64 GB, ECC Support)
Speichervier SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD (U.2 Support)
zwei PCIe 3.0 x2 M.2-Slots
AnschlüsseHinten: zwei 10-GbE, zwei USB-A 2.0, ein USB-A 3.2 Gen2, ein HDMI 4K 60Hz
Vorne: ein SD-Kartenleser, USB-C 3.2 Gen2, ein USB-A 3.2 Gen2
Maße (HxBxT)178 mm x 178 mm x 258 mm
Gewicht3,8 kg
Besonderheitenintegrierte Radeon Vega 8 Grafikeinheit, Vollaluminium, U.2 Support
Herstellergarantie2 Jahre
LieferumfangNASync DXP4800 GT, Handbuch, Garantiekarte, 2x Netzwerkkabel, Stromkabel, 2x Schlüssel für Laufwerkseinschübe, 2x Wärmeleitpad, Netzteil, Schrauben, Schraubendreher
Preis659,00 Euro

Das UGREEN NASync DXP4800 GT liegt mit der gewählten Ausstattung im unteren Preissegment vergleichbarer Geräte. Als NAS mit ähnlicher Ausstattung ist das Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T für ca. 1.500 Euro zu haben. Wer Abstriche bei der Prozessorleistung und der Netzwerkanbindung in Kauf nimmt, wird für 689 Euro bei der Synology DiskStation DS925+ oder für knapp unter 1.000 Euro bei der QNAP QuTS hero Turbo Station TS-473A-8G fündig.

Quellen und weitere Links

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