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Mit dem UGREEN NASync DXP4800 GT erweitert der chinesische Hersteller seine Produktlinie um ein leistungsstarkes und zugleich kompaktes 4-Bay-NAS, das speziell für Content-Creator, Smart-Home-Enthusiasten und Power-User mit hohen Ansprüchen an die eigene lokale Cloud entwickelt wurde. Ob es UGREEN gelungen ist, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, schauen wir uns in diesem Test genauer an.

Ausgestattet mit einem AMD Ryzen Embedded R2514 (4 Kerne/8 Threads, mit bis zu 3,7 GHz), 8 GB DDR4-RAM, Dual 10GbE, zwei M.2-NVMe-2280-PCIe3-x2-Slots und einem 4K fähigen HDMI-Ausgang bietet das UGREEN NASync DXP4800 GT das nötige Rüstzeug für anspruchsvollere Workflows.

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt UGREEN mit 128 TB für die vier Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich können die beiden M.2-SSD-Slots mit jeweils 8 TB ausgestattet werden, was dann einer Brutto-Speicherkapazität von 144 TB entspricht.

Als Betriebssystem kommt UGOS Pro zum Einsatz, das mit einer modernen Benutzeroberfläche und einem umfangreichen Funktionsumfang überzeugt. Hervorzuheben ist zudem der integrierte HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Ausgabe, der eine direkte Nutzung des NAS als Medien- oder Verwaltungsstation ermöglicht. Ergänzt wird dies durch einen integrierten SD-Kartenleser, der in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist und das Gerät klar von vielen Konkurrenzprodukten abhebt.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller UGREEN Model DXP4800 GT Prozessor AMD Ryzen Embedded R2514 (15W TDP, 2,1 GHz / 3,7 GHz Boost) RAM 8 GB DDR4 SO-DIMM (erweiterbar auf 64 GB, ECC Support)

Speicher vier SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD (U.2 Support)

zwei PCIe 3.0 x2 M.2-Slots Anschlüsse Hinten: zwei 10-GbE, zwei USB-A 2.0, ein USB-A 3.2 Gen2, ein HDMI 4K 60Hz

Vorne: ein SD-Kartenleser, USB-C 3.2 Gen2, ein USB-A 3.2 Gen2 Maße (HxBxT) 178 mm x 178 mm x 258 mm

Gewicht 3,8 kg Besonderheiten integrierte Radeon Vega 8 Grafikeinheit, Vollaluminium, U.2 Support Herstellergarantie 2 Jahre Lieferumfang NASync DXP4800 GT, Handbuch, Garantiekarte, 2x Netzwerkkabel, Stromkabel, 2x Schlüssel für Laufwerkseinschübe, 2x Wärmeleitpad, Netzteil, Schrauben, Schraubendreher

Preis 659,00 Euro

Das UGREEN NASync DXP4800 GT liegt mit der gewählten Ausstattung im unteren Preissegment vergleichbarer Geräte. Als NAS mit ähnlicher Ausstattung ist das Asustor Lockerstor 4 Gen3 AS6804T für ca. 1.500 Euro zu haben. Wer Abstriche bei der Prozessorleistung und der Netzwerkanbindung in Kauf nimmt, wird für 689 Euro bei der Synology DiskStation DS925+ oder für knapp unter 1.000 Euro bei der QNAP QuTS hero Turbo Station TS-473A-8G fündig.