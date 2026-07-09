In unseren bisherigen Artikeln zum PMXX-Projekt sind wir hauptsächlich auf die "internen" Features des neuen Servers eingegangen. Nun macht es natürlich auch wenig Sinn, einen derartigen Server einzusetzen, und ihn mit einer Gigabit-Verbindung ins Internet zu hängen. Alleine für Backups und Snapshots, aber auch für eventuelle High-Availability-Lösungen braucht der PMXX eine schnelle Anbindung an andere Systeme. Unser bisheriges 10-GBit-Netzwerk, dass wir im Serverrack betrieben haben, ersetzen wir nach und nach durch ein 100-GBit-Netzwerk mit QNAPs QXG-100G2SF-E810-Karten und einem QSW-M7308R-4X als Switch. Die Produkte und erste Benchmarkergebnisse zeigen wir in diesem Artikel.

Unsere bisherigen Artikel zum PMXX-Projekt finden sich unter den folgenden Links:

In diesem Folgeartikel geht es also um die externe Anbindung. Zunächst müssen wir deshalb einen kurzen Einblick geben, was wir in Zukunft im Rack vorhaben. Bislang läuft die Migration der virtuellen Maschinen auf den PMXX-Server und die Proxmox-Umgebung. Aufgrund der extrem schnellen Storage-Performance des Servers werden alle VMs, die besonders schnelle Storage-Umgebungen benötigen, lokal liegen. Für diese Umgebungen brauchen wir natürlich einen Plan B, falls der PMXX einmal ausfallen oder gewartet werden sollte. Alle VMs, die auch mit langsamerer Infrastruktur laufen können, wollen wir gleich extern über das Netzwerk anbinden.

Insofern müssen wir zunächst zwei weitere Server anbinden:

unseren bisherigen, momentan als VMWare-ESX-Server betriebenen Server, den wir als Proxmox-Fallback-Lösung nutzen

ein Storage-Subsystem, auf dem wir Snapshots, Backups und Storage-Container ablegen können.

Schaut man sich die Preise aktueller 100-GBit-Lösungen an, so ist die einst recht luxuriöse Lösung in einem Bereich angekommen, wo ein Einsatz auch mit übersichtlichen finanziellen Ressourcen Sinn macht. Rechnerisch sind über das Netzwerk so knapp 12 GB/s Bandbreite maximal verfügbar, was mit dem Einsatz von NVME-SSDs auch ungefähr passt - ein 10-GBit-Netzwerk erscheint hier auf den ersten Blick mit nur knapp 1,2 GB/s Bandbreite als etwas langsam.

Die QNAP-Komponenten

Beginnen wir mit einem Blick auf die Netzwerkkarten. Die QNAP QXG-100G2SF-E810 sind übliche 100-GBit-Karten mit zwei QSFP28-Ports. Diese etwas breiteren optischen Anschlüsse können je 100 GBit/s übertragen, entsprechend lassen sich über den Controller rechnerisch mit zwei Kabeln knapp 25 GB/s Daten schaufeln. Deshalb ist auch eine schnelle Anbindung notwendig und die Karten besitzen einen PCIe-4.0-x16-Slot. Darauf sollte man beim Kauf einer 100‑GBit-Karte achten, denn bei Dual-Port-Karten bremst sonst das Bussystem.

Als Controller verwenden die QNAP-Lösungen den E810-CAM2 von Intel. Dieser kommt gleich mit einer Reihe von interessanten Zusatzfeatures, wie FEC (Forward Error Correction), um verlorene Daten zu erkennen und auch die Übertragung über verrauschte Kommunikationskanäle zu gewährleisten. Die Karte kann auch mit Breakout-Kabeln (1x QSFP28 auf 4x SFP+/SFP28) an einem 25-GBit- und 10-GBit-Switch verwendet werden.

QNAP verkauft die Lösungen hauptsächlich für die eigenen NAS-Systeme, also beispielsweise für das NVMe All-Flash-NAS TS-h2490FU. Aus diesem Grund sind die Karten validiert für die eigenen Systeme und werden von der QTS-Software auch entsprechend unterstützt. Die QXG-100G2SF-E810 besitzen zudem auch einen großen Kühlkörper mit Lüfter - viele günstigere Versionen am Markt wie die Intel E810-CQDA2 verzichten darauf. Für die meisten Systeme sollten diese Standardkarten aber ausreichen. Controllerseitig gibt es mit NVIDIA Mellanox-Systemen noch Alternativen, von der Kartenform her könnte man auch OPC-3.0-Karten verwenden. Die 100-GBit-Welt hat also mittlerweile verschiedenste Alternativen.

Seit kurzem gibt es von QNAP auch noch eine zweite Netzwerklösung, die QXG-100G2SF-BCM. Diese Karte ist mit einem Broadcom-57508-Controller ausgestattet und soll deshalb etwas schneller in einigen Anwendungsfällen unterwegs sein.

QNAP QXG-100G2SF-E810 Spezifikationen Produktname QXG-100G2SF-E810 Anschlusstyp PCIe 4.0 x16

Übertragungsrate 100 Gbps (100 Gigabit pro Sekunde) Anzahl Ports 2 × QSFP28 Ports Controller Intel Ethernet Controller E810-CAM2 Brackets (Halterungen) Low-Profile (vorinstalliert), Full-Height Brackets im Lieferumfang

Beim Switch hat QNAP einen kleinen Renner im Angebot: Der QNAP QSW-M7308R-4X ist ein Switch mit halber Breite, theoretisch könnte man also in ein Rack auch zwei Switche nebeneinander einbauen. Es ist ein L3-Lite-Managed-Switch. Insgesamt bietet er vier 100-Gbit-Ethernet-QSFP28-Ports und acht 25-GBit-Ethernet-SFP28-Ports. Er bringt somit viel Flexibilität mit, maximal könnten mit entsprechenden Kabeln also drei Server mit gebündelten 200-GBit-Verbindungen betrieben werden - oder beispielsweise vier Server mit 100-GBit-Verbindungen und acht mit 25-GBit-Verbindungen. Insgesamt steht eine Switching-Kapazität von 1.200 GBit zur Verfügung.

Der QSW-M7308R-4X wird mit QSS Pro ausgeliefert, das QNAP-Betriebssystem für Switche. Dieses bietet eine L3 Lite Verwaltung, kann also IP-Einstellungen (IPv4, IPv6, DNS), statisches Routing, DHCP-Server, SNTP und erweiterte VLAN-Einstellungen im Netzwerk verwalten und übernehmen. Techniken wie RDMA-Ready Lossless Ethernet mit integrierten PFC-, ECN- und QoS-Traffic-Mechanismen unterstützt der Switch ebenso. Besitzt man ein AMIZcloud-Managementsystem, so kann man den Switch auch mit dieser Plattform überwachen und managen.

Mit knapp 1.580 Euro beim Testzeitpunkt liegt der Switch dabei in einem noch bezahlbaren Bereich - größere 100-GBit-Modelle kosten schnell ein Vielfaches. Diese Lösungen haben natürlich, bis hin zur Redundanz des Netzteils, noch weitere Enterprise-Grade-Features. Gerade wenn aber nur ein kleines Rack - oder wie bei uns nur eine überschaubare Anzahl von Geräten - verbunden und gemanaged werden soll, ist die Größe des QNAP-Modells perfekt.

QNAP QSW-M7308R-4X Spezifikationen Produktname QSW-M7308R-4X Gerätetyp Managed 100GbE Netzwerk-Switch (L3 Lite) Anzahl Gesamtports 12 100 GbE QSFP28 Ports 4 25 GbE SFP28 Ports 8 Management-Port 1 × 1 GbE RJ45 (Rückseite) Switching-Kapazität 1200 Gbps Max. Leistungsaufnahme 55,153 W Lüfter 2 × PWM VAPO-Bearing Fans LED-Indikatoren Port: Speed/Link/Activity

System: Power/Status/Locator Formfaktor Halbe Breite für Rackmount

Erste Tests und Benchmarks

Die Einrichtung des Switches ist über die Management-Konsole gar kein Problem. Out of the box läuft der Switch bereits, aber es lassen sich für jeden Port unterschiedlichste QoS-Einstellungen, Level-2/3-Einstellungen, Sicherheitsfunktionen und Zugriffsbeschränkungen vornehmen. Über die QSS Pro-Verwaltung ist dies absolut kein Problem - und QNAP kann mit der Zeit so auch einfach Features hinzufügen und Patches einspielen.

Sinnvoll bei IT-Komponenten ist natürlich zunächst einmal ein Blick auf den Stromverbrauch. Im Idle-Betrieb konnten wir bei unserer QNAP-PCIe-Karte einen Verbrauch von knapp 5 W feststellen. Unter Last waren es knapp 15-20 W. Das ist ein üblicher Wert für Intel-E810-basierte Karten.

Beim Switch liegen wir im Idle-Betrieb bei 30 W - und konnten die von QNAP angegebenen Maximalwerte von 55 W im Volllast-Betrieb natürlich nicht nachstellen mit nur einem Gegenspieler. Insofern kann man davon ausgehen, dass sich der Switch im Regelbetrieb wohl bei unserem Setup bei unter 40 W einpendeln wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Testen der vollen Performance schwierig: Um die maximale Performance ideal zu erreichen, müsste man einen ähnlich schnellen Server als Gegenstelle haben, beide möglichst ohne Last. Unser "alter" VMWare ESX-Server hat zwar schon SSDs, ist aber natürlich auch mit dem Ausliefern der Webseite und anderen Diensten beschäftigt, was wir aus verständlichen Gründen nicht einfach pausieren können. Insofern besteht auf dem System eine Last, die einen sinnvollen Benchmark verhindert. Ein umgekehrtes Problem haben wir, wenn alle VMs umgezogen sind. Dann wird der PMXX eine Grundlast mitbringen, die Ergebnisse verfälschen könnte.

Auch Tests mit einem Zweitsystem während der Einrichtungsphase des PMXX außerhalb des Rechenzentrums waren nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Hier setzten wir auf Windows-Server als Betriebssystem für den PMXX sowie Windows 11 beim Clientsystem und erhielten aufgrund des Betriebssystems und des dort vorhandenen Overheads bereits keine Rekordwerte.

Aber: Eine Performanceeinschätzung können wir natürlich geben. Wir greifen hierfür auf iperf3 zurück, wobei wir hier schwankende Ergebnisse zwischen 20 und 40 GBit/s mit einem einzelnen iPerf-Stream erreichen konnten. Ein einzelner TCP-Stream skaliert aber sehr schlecht, insofern muss man für eine höhere Auslastung des Netzwerks mehrere iperf-Streams parallel laufen lassen. Mit parallelen Streams (4 Streams) konnten wir bereits bis zu 70 GBit/s erreichen.

Ab 70 GBit/s spielen andere Dinge mit ins Ergebnis: Durch Optimierungen wie Jumbo-Frames (MTU 9000), RDMA (RoCEv2) oder anderen Tricks wie einem Kernel-Bypass lässt sich in einer Linux-Umgebung die Performance weiter erhöhen. Bei der hohen Performance spielen dann aber auch Dinge wie die CPU-Last (und damit verbundene Effekte wie NUMA) eine Rolle. In unserem Testszenario wirkt sich das aber massiv auf die parallelen Prozesse im Server aus und wäre also "live" nicht mehr wirklich zu testen. QNAP selber hat in einer Guide zum Testen von 100-GBit-Netzwerken aber einen rechnerischen Write- und Read-Speed von knapp über 11 GB/s erreicht, der aufgrund des Testhergangs realistisch erscheint. Spannend zu sehen ist aber, dass, sobald ein Filesystem ins Spiel kommt und nicht mehr mit iPerf3 getestet wird, die Werte auf knapp über 7 GB/s heruntergehen. Daran ist schön zu sehen, wie viele Faktoren am Ende auf die Netzwerkperformance einen Einfluss haben können.

Aber: Oberhalb eines 10-Gbit-Netzwerks liegt man natürlich, mit selbst im schlechtesten Fall drei, vier, oder fünffacher Performance, unoptimiert.

100-GBit-Performance (QNAP QSW-M7300 und QNAP QXG-100G2SF-E810) iPerf3 (1 Steam) 40XX iPerf3 (4 Streams) 70XX Mit Optimierungen (Angabe von QNAP) 95XX Theoretisches Optimum 100XX Gbit/s mehr ist besser

Werbung

Fazit

Für die Anbindung externer, schneller Storage-Systeme ist ein 100-GBit-Equipment unabdingbar. In unserem Fall soll zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes System eingebaut werden, auf dem sowohl Backups, gespiegelte Dateien, VMs und andere Daten gespeichert werden. Um unserer Proxmox-Umgebung dabei genügend Bandbreite im Zugriff auf diese Daten zu verschaffen, ist die QNAP-Lösung perfekt geeignet.

Gerade der Switch kann dabei überzeugen: In einem Rack, welches mit einer begrenzten Anzahl an Servern bestückt ist, sind vier QSFP28-Ports oftmals schon ausreichend. Mit den weiteren acht SFP28-Ports liefert er zudem die Möglichkeit, viele andere Geräte anzubinden - oder über Adapterkabel zwei weitere 100-GBit-Verbindungen herzustellen. Somit ist er mit seinen Features hinsichtlich Ausstattung und Management in diesem Bereich sehr gut aufgestellt. Mit den verwendeten QXG-100G2SF-E810 könnte man einige besonders belastete Systeme auch über 2x 100 GBit anbinden.

Während der Switch mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis kommt, sind die QXG-100G2SF-E810 von QNAP im Vergleich zu den Standard-100-GBit-Controllern am Markt sehr teuer. Das liegt insbesondere an ihrer Validierung für die eigenen QNAP-NAS-Systeme, in der sie eigentlich zum Einsatz kommen soll. Derart ausgelegte Hardwarekomponenten sind meistens teurer als die mehr oder weniger baugleichen ungetesteten Komponenten am Markt.

Leistungstechnisch liegt man auf einem Niveau mit anderen Intel E810-Karten. Der Stromverbrauch sollte bei der QNAP-Karte im Vergleich aufgrund des Lüfters etwas höher sein, dafür sind die Temperaturen sicherlich in einem besseren Bereich. In unserem Fall sitzt die QNAP-Karte direkt über einer 10-GBit-Karte ohne großen Platzabstand, insofern wird der Lüfter etwas bessere Temperaturen ermöglichen als eine passive Kühlung.

In unserem finalen Artikel, den wir veröffentlichen werden, wenn sämtliche VMs über den PMXX laufen, werden wir einen weiteren Blick auf die Komponenten hinsichtlich ihrer Leistung werfen.

Preise und Verfügbarkeit QNAP QXG-100G2SF-E810 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar