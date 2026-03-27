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Mit dem UGREEN NASync iDX6011 Pro wagt der chinesische Hersteller einen großen Sprung: Weg vom klassischen NAS hin zu einem echten Hybrid-Gerät, das gleichzeitig High-End-NAS, kompakte Workstation und privater AI-Server sein will. Ob dieser Spagat gelingt, werden wir uns in diesem Test genauer anschauen.
Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 255H (16 Kerne, mit bis zu 5,1 GHz), 64 GB LPDDR5X-RAM, integriertem 96 TOPS AI-Boost (NPU + Arc-GPU), dual 10GbE, zwei Thunderbolt 4-Ports, OCuLink, PCIe x8-Slot, 8K-HDMI und einem kleinen 3,7-Toll-Touch-Display auf der Vorderseite, ist das 6-Bay-Flaggschiff zum Testzeitpunkt konkurrenzlos.
Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt UGREEN mit 196 TB für die sechs Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich können die beiden M.2-SSD-Slots mit jeweils 8 TB ausgestattet werden, was dann einer Brutto-Speicherkapazität von satten 212 TB entspricht.
Die enorme Rechenleistung des UGREEN NASync iDX6011 Pro entfaltet ihren vollen Mehrwert erst im praktischen Einsatz: Statt als reiner Datenspeicher zu dienen, entwickelt sich das System zu einer leistungsstarken All-in-One-Plattform für anspruchsvolle Workloads.
Für Virtualisierungen, Docker-Container und zahlreiche parallel laufende Dienste stehen mehr als ausreichend Ressourcen zur Verfügung, während selbst rechenintensive Aufgaben wie Transcoding oder KI-gestützte Analysen lokal und ohne spürbare Verzögerungen ausgeführt werden. Gerade das Zusammenspiel aus privater Cloud, Medienzentrale und lokaler KI ist prädestiniert für die verwendete Hardware.
|Hersteller
|UGREEN
|Model
|NASync iDX6011 Pro
|Prozessor
|Intel Core Ultra7 255H (verlötet)
|RAM
|64 GB LPDDR5X (verlötet, nicht erweiterbar)
|Speicher
|sechs SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD
zwei PCIe 4.0 x4 M.2-Slots
|Anschlüsse
|Hinten: zwei 10-GbE, zwei USB2.0, ein USB3.2 Gen2, ein OCuLink, ein HDMI 8K 60Hz
Vorne: ein SD-Kartenleser, zwei Thunderbolt 4, ein USB3.2 Gen2
|Maße (HxBxT)
|212 mm x 260 mm x 348,8 mm
|Gewicht
|9,2 kg
|Besonderheiten
|Lokale KI, 3.7"-Touch-Display, 128GB Speicher für das UGOS Pro, Vollaluminium
|Herstellergarantie
|3 Jahre
|Preis
|2.599 Euro
Das UGREEN NASync iDX6011 Pro positioniert sich derzeit mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.599 Euro selbstbewusst weit oben im Markt, bietet dafür aber auch eine High-End-Ausstattung mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität.