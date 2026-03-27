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Mit dem UGREEN NASync iDX6011 Pro wagt der chinesische Hersteller einen großen Sprung: Weg vom klassischen NAS hin zu einem echten Hybrid-Gerät, das gleichzeitig High-End-NAS, kompakte Workstation und privater AI-Server sein will. Ob dieser Spagat gelingt, werden wir uns in diesem Test genauer anschauen.

Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 255H (16 Kerne, mit bis zu 5,1 GHz), 64 GB LPDDR5X-RAM, integriertem 96 TOPS AI-Boost (NPU + Arc-GPU), dual 10GbE, zwei Thunderbolt 4-Ports, OCuLink, PCIe x8-Slot, 8K-HDMI und einem kleinen 3,7-Toll-Touch-Display auf der Vorderseite, ist das 6-Bay-Flaggschiff zum Testzeitpunkt konkurrenzlos.

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt UGREEN mit 196 TB für die sechs Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich können die beiden M.2-SSD-Slots mit jeweils 8 TB ausgestattet werden, was dann einer Brutto-Speicherkapazität von satten 212 TB entspricht.

Die enorme Rechenleistung des UGREEN NASync iDX6011 Pro entfaltet ihren vollen Mehrwert erst im praktischen Einsatz: Statt als reiner Datenspeicher zu dienen, entwickelt sich das System zu einer leistungsstarken All-in-One-Plattform für anspruchsvolle Workloads.

Für Virtualisierungen, Docker-Container und zahlreiche parallel laufende Dienste stehen mehr als ausreichend Ressourcen zur Verfügung, während selbst rechenintensive Aufgaben wie Transcoding oder KI-gestützte Analysen lokal und ohne spürbare Verzögerungen ausgeführt werden. Gerade das Zusammenspiel aus privater Cloud, Medienzentrale und lokaler KI ist prädestiniert für die verwendete Hardware.

Die Technischen Daten in der Übersicht





Hersteller UGREEN Model NASync iDX6011 Pro Prozessor Intel Core Ultra7 255H (verlötet) RAM 64 GB LPDDR5X (verlötet, nicht erweiterbar)

Speicher sechs SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD

zwei PCIe 4.0 x4 M.2-Slots Anschlüsse Hinten: zwei 10-GbE, zwei USB2.0, ein USB3.2 Gen2, ein OCuLink, ein HDMI 8K 60Hz

Vorne: ein SD-Kartenleser, zwei Thunderbolt 4, ein USB3.2 Gen2 Maße (HxBxT) 212 mm x 260 mm x 348,8 mm

Gewicht 9,2 kg Besonderheiten Lokale KI, 3.7"-Touch-Display, 128GB Speicher für das UGOS Pro, Vollaluminium Herstellergarantie 3 Jahre Preis 2.599 Euro

Das UGREEN NASync iDX6011 Pro positioniert sich derzeit mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.599 Euro selbstbewusst weit oben im Markt, bietet dafür aber auch eine High-End-Ausstattung mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität.