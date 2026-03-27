News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#hwlPro #UGREEN #NAS #KI #Test #iDX6011-Pro #Review

UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro im Test

Luxus-NAS mit lokalen KI-Fähigkeiten

Portrait des Authors


Seite 1: UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro im Test: Luxus-NAS mit lokalen KI-Fähigkeiten
Seite 1: UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro im Test: Luxus-NAS mit lokalen KI-Fähigkeiten Seite 2: Äußeres und Laufwerkseinschübe Seite 3: Innerer Aufbau Seite 4: Die UGREEN App Seite 5: Die Ersteinrichtung Seite 6: Die KI-Software Seite 7: Benchmarks: Das Testsystem Seite 8: Benchmarks Seite 9: Fazit
11

Werbung

Mit dem UGREEN NASync iDX6011 Pro wagt der chinesische Hersteller einen großen Sprung: Weg vom klassischen NAS hin zu einem echten Hybrid-Gerät, das gleichzeitig High-End-NAS, kompakte Workstation und privater AI-Server sein will. Ob dieser Spagat gelingt, werden wir uns in diesem Test genauer anschauen.  

Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 255H (16 Kerne, mit bis zu 5,1 GHz), 64 GB LPDDR5X-RAM, integriertem 96 TOPS AI-Boost (NPU + Arc-GPU), dual 10GbE, zwei Thunderbolt 4-Ports, OCuLink, PCIe x8-Slot, 8K-HDMI und einem kleinen 3,7-Toll-Touch-Display auf der Vorderseite, ist das 6-Bay-Flaggschiff zum Testzeitpunkt konkurrenzlos. 

Die maximal theoretische Speicherkapazität gibt UGREEN mit 196 TB für die sechs Laufwerkseinschübe an. Zusätzlich können die beiden M.2-SSD-Slots mit jeweils 8 TB ausgestattet werden, was dann einer Brutto-Speicherkapazität von satten 212 TB entspricht. 

UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro
UGREEN_iDX6011_Pro

Die enorme Rechenleistung des UGREEN NASync iDX6011 Pro entfaltet ihren vollen Mehrwert erst im praktischen Einsatz: Statt als reiner Datenspeicher zu dienen, entwickelt sich das System zu einer leistungsstarken All-in-One-Plattform für anspruchsvolle Workloads.

Für Virtualisierungen, Docker-Container und zahlreiche parallel laufende Dienste stehen mehr als ausreichend Ressourcen zur Verfügung, während selbst rechenintensive Aufgaben wie Transcoding oder KI-gestützte Analysen lokal und ohne spürbare Verzögerungen ausgeführt werden. Gerade das Zusammenspiel aus privater Cloud, Medienzentrale und lokaler KI ist prädestiniert für die verwendete Hardware.

Die Technischen Daten in der Übersicht


HerstellerUGREEN
ModelNASync iDX6011 Pro
ProzessorIntel Core Ultra7 255H (verlötet)
RAM64 GB LPDDR5X (verlötet, nicht erweiterbar)
Speichersechs SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD
zwei PCIe 4.0 x4 M.2-Slots
AnschlüsseHinten: zwei 10-GbE, zwei USB2.0, ein USB3.2 Gen2, ein OCuLink, ein HDMI 8K 60Hz
Vorne: ein SD-Kartenleser, zwei Thunderbolt 4, ein USB3.2 Gen2
Maße (HxBxT)212 mm x 260 mm x 348,8 mm
Gewicht9,2 kg
BesonderheitenLokale KI, 3.7"-Touch-Display, 128GB Speicher für das UGOS Pro, Vollaluminium
Herstellergarantie3 Jahre
Preis2.599 Euro

Das UGREEN NASync iDX6011 Pro positioniert sich derzeit mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.599 Euro selbstbewusst weit oben im Markt, bietet dafür aber auch eine High-End-Ausstattung mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. 

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #hwlPro
    #UGREEN
    #NAS
    #KI
    #Test
    #iDX6011-Pro
    #Review
    KOMMENTARE (11)
    Back to top