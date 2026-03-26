Werbung

Das Problem ist bekannt: Man ist viel auf Reisen und möchte natürlich auch unterwegs mit dem Internet verbunden sein. Zu den Möglichkeiten zählen der Mobilfunk, der WLAN-Hotspot im Hotel oder in einem Café oder auch seltener per LAN-Kabel, wenn im Hotel oder im Besprechungsraum eine LAN-Buchse zur Verfügung steht. Ohne VPN ist die Verbindung über einen WLAN-Hotspot oder per fremdem LAN nicht ungefährlich, da niemals ausgeschlossen werden kann, dass das (W)LAN-Netz bereits kompromittiert und/oder sogar falsch konfiguriert ist.

Mit dem UniFi Travel Router (kurz: UTR) hat Ubiquiti im Dezember 2025 einen kompakten Reise-Router auf den Markt gebracht, der über eine verschlüsselte WireGuard-VPN-Verbindung Kontakt zum heimischen UniFi-Ökosystem aufnehmen kann, sodass man sein heimisches Netzwerk "immer bei sich hat". Der Internetzugriff erfolgt dann direkt über den UTR mittels LAN oder WLAN.

Der UniFi Travel Router von Ubiquiti ist seit dem Release am 29. Dezember 2025 sehr beliebt und war im Ubiquiti-Store selbst in einigen Etappen nur kurzfristig verfügbar und ansonsten stets ausverkauft. Wenn der UTR einmal wieder aufgestockt wurde, ist er im EU-Store für einen attraktiven Preis von 84 Euro (inkl. MwSt.) zu finden.

Doch was macht den UTR von Ubiquiti so interessant?

Angefangen von den kompakten Abmessungen von gerade mal 95,95 x 65 x 12,5 mm liegt der UTR wunderbar in der Hand und nimmt in der Tasche oder im Koffer nicht viel Platz weg. Das Gewicht von 89 g ist zusätzlich sehr angenehm. Doch das Highlight des UTR ist schlicht und ergreifend die Flexibilität bei der Wahl des Internet-Uplinks. Neben dem RJ45-WAN-Uplink (bis 1 GBit/s) ist auch ein Uplink über ein bestehendes WLAN-Netzwerk möglich. Hinzu kommt die Möglichkeit, mittels USB-Tethering über das Smartphone oder Tablet (mit 5G-Unterstützung) die Verbindung zum Internet aufzubauen.

Für welchen der drei Uplinks man sich situationsbedingt auch entscheidet, die Internetverbindung wird im Falle eines UniFi-Gateways (UniFi Dream Machine, UniFi (Cloud) Gateway) nicht einfach direkt aufgebaut, sondern über das eigene Teleport-VPN verschlüsselt, das auf WireGuard basiert. Dies entspricht dem Site-to-Site-VPN-Modus. Der UTR kann jedoch auch im Standalone-Modus ohne Gateway und ohne VPN verwendet werden. Die Unterschiede beschreiben wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Die technischen Daten des Ubiquiti UniFi Travel Router Abmessungen 95,95 x 65 x 12,5 mm Gewicht 89 g Material Polycarbonat Leistungsaufnahme 5 Watt (maximal) Stromzufuhr USB-C, 2A im Optimum Display

1,14 Zoll Status-Display Buttons Factory Reset WAN 1x Gigabit RJ45 LAN 1x Gigabit RJ45 WLAN WiFi 5 nach IEEE 802.11ac, Dual-Band, max. 866 Mbit/s (5 GHz), max. 300 Mbit/s (2,4 GHz), WiFi MIMO 2x2 Maximale WLAN-Sendeleistung 5 GHz: 13 dBm

2,4 GHz: 13 dBm Internet-Uplink RJ45, WLAN, USB-Tethering VPN WireGuard, OpenVPN (zukünftig) Betriebsmodi Site-to-Site-VPN, Standalone Firewall Ja (stateful) Port Forwarding Ja NAT Ja Management Ethernet, Bluetooth Preis 84 Euro

Da es sich beim UTR um einen Mini-Router handelt, kann er gleich mehrere Geräte ins Internet bringen: Smartphones, Notebooks, Spiele-Konsolen (beispielsweise die Nintendo Switch 2 (Test)). Da der UTR selbst ein WiFi-5-Access-Point im Mini-Format ist, lassen sich weitere WLAN-Clients mit einbinden. Im Falle des UniFi-Ökosystems mittels Gateway, Switch und WLAN-Access-Point im eigenen Zuhause, kann das heimische WLAN-Netzwerk vom UTR ausgesendet werden, was bedeutet, dass man das Smartphone, Tablet oder Notebook nicht in ein fremdes WLAN-Netz einbinden muss.



Eine Alternative stellt der RJ45-LAN-Port dar, an dem auch ein Netzwerk-Switch angeschlossen werden kann, damit mehrere LAN-Clients eingebunden werden können. Mit integriert hat Ubiquiti eine Stateful-Firewall und auch Port-Forwarding sowie NAT (Network Address Translation) wird vom UTR unterstützt. Zu einem späteren Zeitpunkt möchte Ubiquiti auch OpenVPN integrieren und als Alternative zu Wireguard anbieten. Doch egal, ob WLAN- oder LAN-Geräte über den UTR den Weg ins Internet finden, im Site-to-Site-Modus wird die Verbindung stets mittels Teleport/WireGuard-VPN verschlüsselt. Im Standalone-Modus hingegen greift als Schutzmaßnahme allein die integrierte Stateful-Firewall. Diese ist von den Features her jedoch nicht mit der Firewall in einer Dream Machine oder in einem Cloud Gateway von Ubiquiti vergleichbar, bietet allerdings genügend Schutz vom Internet-Uplink aus zum UTR und zu den angeschlossenen Clients, um nicht angeforderte Netzwerk-Pakete zu blockieren.

Lieferumfang

Dies lässt sich sehr kurz beschreiben: Im Lieferumfang befinden sich abgesehen vom UniFi Travel Router selbst ein kleines Anleitungsheftchen und ein 45 cm langes, weißes USB-C-Kabel.

Inbetriebnahme

Innerhalb von einer Minute und 12 Sekunden ist der UTR vollständig hochgefahren und für den Einsatz bereit. Ab dem Zeitpunkt wartet der UTR auf den Internet-Uplink mittels WAN-RJ45-Port, WLAN oder USB-Tethering. Für die Konfiguration des UTR dient die praktische UniFi-App für Android und iOS. Für das Management selbst muss für den Start Bluetooth aktiviert werden. Im ersten Schritt kann der UTR beim Site-to-Site-Einsatz mit dem Ubiquiti-Account verknüpft werden und innerhalb von UniFi-OS muss in den VPN-Einstellungen der Haken bei Teleport gesetzt sein. Doch auch ohne Ubiquiti-Account ist der UTR im Standalone-Mode verwendbar.

Das Dashboard zum UTR in der UniFi-App zeigt oben die drei wichtigen Bereiche an. Nämlich ganz oben den Internet-Uplink-Modus, in der Mitte das vom UTR ausgestrahlte, heimische WLAN-Netzwerk und unten die Teleport-VPN-Verbindung. Ist die Teleport-VPN-Verbindung aktiv, liegt der Site-to-Site-Modus an und die verfügbare Bandbreite hängt einerseits vom Internet-Uplink, aber auch vom heimischen Internet-Anschluss sowie von der Leistungsfähigkeit des UniFi-Gateways ab. In unserem Fall wird zuhause ein Telekom-SVVDSL-Anschluss mit Netto-Datenraten bis 270 Mbit/s im Down- und bis 43 Mbit/s im Upload genutzt.

Im Site-to-Site-Mode ist in erster Linie die Firewall im UniFi-Gateway von großer Relevanz. Möglich ist es je nach Firewall-Konfiguration, auf das NAS zu Hause zuzugreifen, egal wo man sich auf der Welt gerade befindet. Ein eigener VPN-Server im UniFi-Gateway und bei dynamischer WAN-IP-Adresse auch der Dynamic-DNS-Dienst entfallen mit dem UniFi Travel Router somit.

Um vom Site-to-Site- in den Standalone-Mode zu wechseln, muss die Teleport-VPN-Verbindung unterbrochen werden, indem auf den Pause-Button gedrückt wird. Die maximale Bandbreite in diesem Modus richtet sich am Internet-Uplink selbst, wobei über den RJ45-WAN-Port theoretisch bei ca. 970 Mbit/s Schluss ist. Über WLAN sind zwischen 250 und 300 Mbit/s realistisch, sofern die Bandbreite über den WLAN-Hotspot nicht limitiert wird.

Standardmäßig arbeitet der UTR im 192.168.2.0/24-Subnetz und wichtig an dieser Stelle ist, dass dieses Subnetz nicht bereits im UniFi-Netzwerk verwendet wird. Das vom UTR ausgehende Subnetz kann jedoch beliebig geändert werden. Und dies trifft auch auf den DHCP-Server zu, inkl. DHCP-Start- und End-Bereich. Die drei Internet-Uplink-Möglichkeiten (RJ45-WAN, WLAN und USB-Tethering) können aktiviert und deaktiviert werden und selbst eine Uplink-Interface-Priority lässt sich nach Wunsch festlegen. Und schließlich lassen sich auch alle an den UTR angeschlossenen Clients auf einer eigenständigen Übersichtsseite auflisten.

Performance-Tests

Bei den Performance-Tests haben wir uns hauptsächlich für den Datendurchsatz entschieden, den wir mit der Speedtest- und der WiFiMan-App auf dem Samsung Galaxy S25 Ultra durchgeführt haben. Ausprobiert haben wir alle drei Internet-Uplinks und für den Anfang den Site-to-Site-Mode. Als UniFi-Gateway wird das UniFi Cloud Gateway Fiber eingesetzt.

Ganz klar limitiert der SVVDSL250-Anschluss des Autors und in der Praxis werden inklusive Teleport-VPN mit Glück 40 Mbit/s erreicht. Mit einem weitaus potenteren FTTH-Anschluss ist dann sicherlich deutlich mehr Leistung drin. Auch das USB-Tethering funktioniert je nach Mobilfunk-Empfang sehr gut, im Maximum sind aber eben inkl. Teleport-VPN maximal 40 MBit/s drin. Im Standalone-Mode ist dann mehr drin und das sehen wir weiter unten.

In der Tat liefert der Standalone-Mode ohne Einsatz von Teleport-VPN mehr Leistung. Im Falle des SVVDSL250-Anschlusses wird der maximale Durchsatz erreicht und dies ändert sich auch mit einem Abstand von 5 m nicht.

Leistungsaufnahme und Temperaturen

Um die Hitzeentwicklung des UniFi Travel Routers beurteilen zu können, haben wir für diesen Test die Flir One Pro (Android USB-C) eingesetzt, die für unser Einsatzgebiet absolut ausreichend ist und Temperaturen von -20°C bis +400°C mit einer Genauigkeit von ±3°C oder ±5%, je nach Umgebungstemperatur, erfassen kann. Die Wärmebild-Auflösung beträgt 160 x 120 Pixel und das erstellte Bild löst mit 1.440 x 1.080 Pixel auf.

Desweiteren haben wir die Leistungsaufnahme mit einem Verbrauchsmessgerät festgehalten.

Ubiquitis UTR wird schon ordentlich handwarm, tendiert jedoch nicht dazu, unangenehm heiß zu werden. Am wärmsten Hotspot wurden 46,3 °C gemessen, ansonsten waren es um die 40 °C. Bei der Leistungsaufnahme gibt Ubiquiti im Maximum 5 W an. Inklusive des UGREEN-Netzteils haben wir auf dem Verbrauchsmessgerät höchstens 5,2 W ermitteln können, pendelte sich eher bei 4,6 bis 4,8 W ein. Insgesamt betrachtet liegt die Wahrheit bei der Angabe des Herstellers.

Fazit

Mobile Router gibt es bereits am Markt, doch der UniFi Travel Router (kurz: UTR) von Ubiquiti ist der aktuell kompakteste Reise-Router, der gleichzeitig auch mit maximal 5 W an Leistungsaufnahme sehr effizient ist und gleichzeitig im Optimum eine konsequente Ergänzung zum restlichen bestehenden UniFi-Ökosystem ist. Wer bereits einen Gateway von Ubiquiti in Form einer Dream Machine (Pro, SE, Pro Max) oder einen der Cloud Gateways (Ultra, Max, Fiber) besitzt, kann das volle Potenzial des UniFi Travel Routers entfalten. Innerhalb von einer Minute und 12 Sekunden ist der UTR bereits einsatzbereit.

Der große Vorteil des UTRs ist die Flexibilität bei der Internet-Uplink-Wahl. Für den Uplink bringt der UTR einen RJ45-WAN-Port, einen WLAN-Access-Point und auch das USB-Tethering mit. Somit spielt es keine Rolle, ob der Besitzer den UTR im Hotel/Flughafen/Café über den WLAN-Hotspot, über einen RJ45-LAN-Port oder über das Smartphone (Mobilfunk) mittels USB-Tethering mit Internet füttert. Da es sich beim UTR um einen Router im Mini-Format handelt, bringt dieser eine Stateful Firewall und Features wie NAT und Port-Forwarding mit und kann mehrere Clients über WLAN und/oder dem zusätzlichen LAN-Port mit optionalem Netzwerk-Switch den Zugang zum Internet ermöglichen.

Das Ziel des UTRs ist es, die heimischen WLAN-Netze auf den Reisen stets bei sich zu haben, ohne dass das Smartphone, das Tablet oder auch das Notebook umkonfiguriert werden muss. Generell kann sich zwischen dem Site-to-Site-VPN- und dem Standalone-Mode entschieden und jederzeit umgeschaltet werden. Mit dem Site-to-Site-VPN-Mode wird eine Teleport-VPN-Verbindung (WireGuard) zum UniFi-Gateway zuhause hergestellt. Je nach Firewall-Konfiguration kann von jedem Ort auf der Welt beispielsweise auf die Daten des NAS zugegriffen werden. Mit dem möglichen Nachteil, dass die maximalen Datenraten vom heimischen Internet-Anschluss und von der Leistung des verwendeten Gateways abhängen. Doch zu den weiteren Faktoren zählt ein mögliches Bandbreiten-Limit des jeweiligen Internet-Uplinks.

Mit dem Standalone-Mode steht eine Betriebs-Alternative im Raum, die im Falle des Autors zu weit mehr Datendurchsatz führte. Dann wird auf eine VPN-Verbindung verzichtet, durch die Stateful-Firewall im UTR besteht aber dennoch ein Schutz vor unangeforderten Netzwerk-Paketen. In beiden Betriebsmodi wird kein Dynamic-DNS benötigt und macht den Einsatz nahezu zum Plug & Play. Im Betrieb wird der UTR nicht zu heiß, liegt sehr gut in der Hand und verbraucht laut unseren Messungen in der Tat maximal 5 W. Als Stromquelle können Netzteile, Notebooks oder auch mobile Akkus dienen. In Summe zeichnet den UTR die große Flexibilität aus.

Doch auch Nachteile sind nicht von der Hand zu weisen, denn Ubiquiti setzt beim WLAN-Standard nur auf WiFi 5 und mit dem 5-GHz-Band auf maximal 866 Mbit/s, mit 2,4 GHz sollen es höchstens 300 Mbit/s sein. Hinzu kommt, dass der UTR außerhalb des UniFi-Ökosystems nur sehr eingeschränkt nutzbar ist. Eventuell ist der UTR für Ubiquiti ein Testballon und zu einem späteren Zeitpunkt folgt noch ein "UTR Pro", der dann wünschenswerterweise WiFi 6(E) und 2,5-Gbit/s-RJ45-Ports zu bieten hat.

Ubiquitis UniFi Travel Router ist noch immer eher schleppend verfügbar und im eigenen EU-Store oft nur kurzfristig zu einem Preis von 84 Euro erhältlich.

Ubiquiti UniFi Travel Router Pro Flexibel aufgestellt mit drei Internet-Uplinks

das heimische WLAN-Netz reist mit

nur maximal 5 Watt Leistungsaufnahme

Site-to-Site- und Standalone-Mode

Firewall, NAT und Port-Forwarding

1,14 Zoll Status-Display

sehr kompakt und leicht Kontra nur WiFi 5

nur mit einem UniFi-Gateway optimal einsetzbar