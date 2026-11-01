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FSP hat mit den DAGGER PM eine neue Netzteilserie im kompakten SFX-Formfaktor vorgestellt, welche bis zu 1.000 W bei Platinum-Effizienz liefern kann. Qualitativ spielen die DAGGER PM ebenfalls im oberen Bereich mit und sind natürlich auch ATX-3.1-konform. Wie sich das DAGGER PM 1000W dann tatsächlich schlägt, haben wir uns einmal näher angeschaut.

Auch wenn FSP als Netzteilmarke in Sachen Bekanntheit immer noch hinter den Platzhirschen be quiet!, Corsair und Seasonic zurücksteht, so dürften viele PC-Bastler die qualitativ hochwertigen Netzteile von FSP zu schätzen gelernt haben. Insbesondere da FSP als einer der größten OEM-Netzteilhersteller das Innenleben von so manchem Netzteil der noch bekannteren Marken geliefert hat und auch immer noch liefert.

Über die letzten Jahre hat FSP aber die Vermarktung eigener Netzteile intensiviert und kann daher mittlerweile eine umfassende Produktpalette anbieten. Von einfachen Einstiegsmodellen über Spezialnetzteile bis hin zu Boliden wie dem CANNON PRO 2500W hat FSP alles im Angebot, auch wenn FSP-Modelle weniger breit im deutschen Handel vertreten sind als die anderer Marken.

Die neue Netzteilserie DAGGER PM umfasst drei Leistungsstufen von 850, 1.000 und 1.200 W Leistung, wobei nur die ersten beiden Modelle im besonders kompakten SFX-Format kommen. Das DAGGER PM 1200W ist als SFX-L-Netzteil konstruiert, d.h. es bietet die gleichen kompakten Maße an der Außenseite von 125 mm Breite und 63,5 mm Höhe wie SFX auch. Als SFX-L-Netzteil ist es aber mit einer Länge von 130 mm um 30 mm länger als ein SFX-Modell. Ein SFX-L Netzteil braucht somit mehr Platz im Gehäuse. Insofern sollte darauf geachtet werden, ob z.B. das ITX-PC-Gehäuse nur SFX- oder auch SFX-L-Netzteile erlaubt.

Auch 2026 ist die Auswahl an SFX-Netzteilen am Markt noch recht übersichtlich, insbesondere wenn der Vergleich zu den ATX-Modellen gezogen wird. Der Markt für Kompaktrechner ist natürlich ebenfalls kleiner, war aber in den letzten Jahren stark gewachsen. Schaut man bei Geizhals nach modernen SFX-Modellen (ATX-3.1/SFX-4.1 Standard), dann werden aktuell 33 Stück angezeigt. Mit 80 PLUS Platinum als Filter sind es dann noch zwölf Stück und mit 1.000 W Leistung reduziert sich die Anzahl auf de facto vier Stück. be quiet! und Seasonic sind übrigens nicht darunter, denn be quiet! ignoriert de facto den SFX-Markt und Seasonic hat nur die 2021er Focus-SFX-Modelle im Midrange-Bereich im Portfolio.

Da wir vom FSP DAGGER PM 1000W aktuell weder UVP noch Marktpreis haben, ist es mit der preislichen Einordnung schwierig. Direkte Konkurrenten sind aber das Corsair SF1000 Platinum für ca. 195 Euro, das Lian Li SP1000P Platinum für ca. 165 Euro und das Asrock Phantom Gaming PG-1000PSF für ca. 210 Euro. Von daher sollte sich das FSP DAGGER PM 1000W bei um oder knapp über 165 Euro Straßenpreis einfinden, um auch preislich attraktiv zu sein.

Hier die Fakten des FSP DAGGER PM 1000W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung FSP

DAGGER PM 1000W Modell SDA2-1000PM

Straßenpreis n.v. Homepage fsplifestyle.com/de Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 83,33 A

+5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 1.000 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 1.000 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin

PCI-Express

2x 8(6+2)-Pin

PCI-Express 5.0

(12V2x6 - 12+4 Pins) 1x 600 W SATA 6 4-Pin Molex 2 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Platinum

Cybenetics Platinum Maße (LxBxH) 125 x 100 x 63,5 mm Lüfter 92 mm (FDB)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das FSP DAGGER PM 1000W näher vor.