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Netzteile mit seitlichen Stromanschlüssen und auch mit einem Verteiler-Hub, der mittels längerem Kabel an das Netzteil angebunden ist, sind neben der gewöhnlichen Anordnung schon länger am Markt verfügbar. Anders sieht es mit den neuen Dockpower-FI-Netzteilen von Thermaltake aus, die mit einem abnehmbaren Dock-Modul ausgestattet sind und in den Watt-Stufen 750 W, 850 W, 1.000 W und 1.200 W angeboten werden. Für einen Kurztest haben wir von Thermaltake das größte Modell mit 1.200 W erhalten und schauen uns an, wie sich das Netzteil im Alltag so schlägt.

Welchen Vorteil könnte es denn haben, wenn man das Anschluss-Panel einfach abdocken könnte, wenn das Netzteil ohnehin fest im Gehäuse verbaut wird? Thermaltake hat sich bei dieser Umsetzung gedacht, dass man auf diese Weise die Netzteil-Einheit selbst entfernen kann, ohne die Kabel abtrennen zu müssen, um beispielsweise ein stärkeres Netzteil anschließen und einbauen zu können. Ebenso können alle Kabel entspannt außerhalb des Gehäuses verbunden werden, was den Komfort steigert. Gerade für Systemintegratoren ist dieses Feature vorteilhaft. Selbst die 1.200-W-Variante als Flaggschiff der Serie kommt auf kompakte Abmessungen von 160 x 150 x 86 mm und ist mit der 80-Plus-Gold-Zertifizierung recht effizient unterwegs. Hinzu kommt die vollständige ATX-3.1- und PCIe-5.1-Unterstützung.

Und zumindest das 1.200-W-Modell bringt für moderne Grafikkarten gleich zwei 12V-2x6-Anschlüsse und dazu auch die passenden Kabel mit, die für bis zu 600 W ausgelegt sind. Für die Kühlung ist ein Lüfter zur Stelle und alle wichtigen Schutzschaltungen sind an Bord. Preislich setzt Thermaltake für das größte Modell bei um die 190 Euro an und obendrauf gibt es eine Garantiezeit von zehn Jahren. Schauen wir uns das Netzteil daher mal genauer an.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Thermaltake

Dockpower FI 1200W (PS-DCP-1200FNFAGE-2) Straßenpreis ab 139,90 Euro

Homepage de.thermaltake.com ATX-Standard ATX 3.1 Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V

100 A (1200 W)

+5Vsb 3,0 A (15 W) -12V 0,3 A (3,6 W) Leistung 12V 1200 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 1200 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 5 / 0 PCI-Express 5.1

(12V-2x6) 2 (600 W) SATA 6 (zwei Kabel) 4-Pin Molex 4 (ein Kabel) Floppy - Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 160 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (Hydraulic Bearing), ohne Semi-Passiv-Modus Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

Verarbeitung und Besonderheiten

Das Netzteil ließ sich durch uns zwar nicht öffnen, um einen Blick ins Innere zu erhaschen, doch laut unserer Recherche wurde das Netzteil selbst von Shenzhen Xinweiye Technology in China hergestellt. Es setzt auf der Primärseite auf aktives PFC und dazu auf eine Half-Bridge-LLC-Topologie und generell resonante DC/DC-Wandler. Auf der sekundären Seite setzt Thermaltake auf eine synchrone Gleichrichtung mit einer Single-Rail bei der +12‑V-Spannung mit 100 A. Letztere liefert eine Leistung bis 1.200 W. Sowohl die 3,3-V- als auch die 5-V-Spannung werden jeweils mit 20 A angegeben und erhalten zusammen ein Budget von 100 W.

Die Besonderheit des Thermaltake Dockpower FI 1200W ist ganz klar das abnehmbare Anschluss-Panel, das wir bereits oben angedeutet haben. Im Lieferzustand muss das Anschluss-Panel am Netzteil angebracht werden und mit der bereits angebrachten D-Ring-Schraube fixiert werden. Mittels 30µ-Gold-Plated Edge-Connector setzt Thermaltake auf eine Server-Grade-Verbindung und ähnelt den CRPS-Interfaces (Common Redundant Power Supply) der redundanten Netzteile aus dem Server-Segment. Der verbaute 135-mm-Lüfter arbeitet zu jeder Zeit, denn einen Semi-Passiv-Modus hat Thermaltake leider nicht berücksichtigt.

Effizienz und Messwerte

Am, Ende ist es natürlich spannend zu sehen, wie effizient das Netzteil ans Werk geht. Thermaltakes Dockpower FI 1200W hat das 80-Plus-Gold-Zertifikat erhalten, kann die erforderlichen Werte jedoch bei Weitem übertreffen und klopft beim 80-Plus-Platinum-Rating an. Bei einer Eingangsspannung von 230 V haben wir bei einer Last von 10 % eine Effizienz von 90,03 % gemessen. Den höchsten Wert konnten wir bei 40-%-Last mit sehr guten 94,02 % messen.

Doch selbst unter Volllast waren es noch gute 90,64 % und auch unter minimaler Last von gerade einmal 5 % konnten wir bei der Effizienz noch 84,39 % festhalten. Somit eignet sich Thermaltakes Netzteil auch für längere Idle-Perioden.

Bei der Spannungsstabilität können wir positive Worte für das Thermaltake Dockpower Fi 1200W finden. Bis 40-%-Last waren es bei der +12V-Leitung schnurgerade 12 V oder leicht darüber bis 12,05 V. Je mehr Last anliegt, desto mehr ging die 12-V-Spannung messtechnisch herunter, lag aber deutlich innerhalb der ATX-Spezifikation und mit 11,92 V (erlaubt sind minimal 11,4 V) war dies der niedrigste Wert unter 100-%-Netzteillast. Sowohl die 5V- als auch 3,3V-Spannung änderten sich je nach Netzteillast nicht wirklich und blieben bei ihren optimalen Werten.

Auch die Restwelligkeit der drei Spannungen fiel sehr ordentlich aus. Für die wichtige +12V-Spannung konnten wir im Maximum 18 mV (von maximal erlaubten 120 mV) feststellen und dies war bei maximaler Netzteil-Last der Fall. War die Last niedriger, umso besser war auch die Restwelligkeit bis herunter zu lediglich 6 mV bei 10-%-Last. Und auch wenn das Limit mit 5 V und 3,3 V bei 50 mV liegt, waren es im Maximum 14 mv (5 V) und 20 mV (3,3 V). Auch in diesem Fall war es so, dass die Restweilligkeit mit niedrigerer Last besser wurde. Dennoch sind die ermittelten Werte selbst unter Volllast sehr weit vom Limit entfernt.

Lüfter und Lautstärke

Anders als viele andere Netzteile, verzichtet das Dockpower FI 1200W auf eine semi-passive Kühlung. Der verbaute 135-mm-Axiallüfter arbeitet demnach zu jeder Zeit, unabhängig von der jeweiligen Netzteillast. Nun kommt es drauf an, wie hoch die Lüfterdrehzahlen und auch die Geräuschkulisse je nach Last ausgefallen sind.

Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 % Lüfterdrehzahl (in U/min) 700 700 700 700 700 725 1.200 1.350

Bis zur halben Netzteil-Last verblieb der Lüfter bei angenehmen 700 U/min und erst ab 60 % stieg die Drehzahl auf 725 U/min an. Aus normaler Entfernung war das Dockpower FI 1200W sehr leise und kaum wahrnehmbar. Lediglich in unmittelbarer Nähe zum Lüfter war ein schwaches Brummen wahrnehmbar. Ab 70-%-Last steigt die Lüfterkurve deutlich an und bei einer Netzteillast von 80 % waren es schon 1.200 U/min. Ein Lüfterrauschen ist wahrnehmbar, aber insgesamt weniger aufdringlich. Im Maximum mit 100-%-Auslastung drehte sich der Lüfter mit 1.350 Touren, die ein deutliches Lüfterrauschen verursachen. Dennoch ist der Lüfter nicht allzu laut, aber für Silent-Builds nicht die optimale Wahl. Bei normalen, luftgekühlten PC-Systemen fiel unser Muster jedoch auch unter Volllast nicht auf.

Schutzschaltungen

Thermaltakes Dockpower FI 1200W bringt die sechs wichtigen Schutzschaltungen mit. Dies sind OPP (Überlastschutz), OVP (Überspannungsschutz), UVP (Unterspannungsschutz), SCP (Kurzschlussschutz), OCP (Überstromschutz) und OTP (Überhitzungsschutz).

In unserem Test zum Überlastschutz stieg das Netzteil in Kombination mit allen drei Spannungen bei 1.465 W aus, was in etwa 108 A entspricht. Beim OCP-Test waren es bei der +12-V-Schiene sogar 126 A, also in etwa 1.500 W. Mit 3,3 V und 5 V waren es maximal 29 respektive 30 A, bevor die Schutzschaltung auslöst. In Summe gibt es abseits der 1.200 W noch etwas Spielraum nach oben.

Fazit

Mit dem Dockpower FI 1200W hat Thermaltake eine ungewöhnliche, aber gleichzeitig interessante Netzteil-Serie ins Leben gerufen. Das Anschluss-Panel für die mitgelieferten Netzteilkabel lässt sich bei Bedarf abnehmen und wird mittels CRPS-ähnlichem Interface mit dem Hauptgerät verbunden und mit einer D-Ring-Schraube fixiert. Vorteilhaft ist dieses Verfahren gerade für Systemintegratoren, sodass die Netzteileinheit selbst ausgetauscht und das Anschlusspanel samt der angeschlossenen Kabel im Gehäuse verbleiben können. Gleiches gilt auch für Anwender, die sich später für ein stärkeres Modell der Dockpower-FI-Serie entscheiden, denn abseits des 1.200-W-Modells gibt es auch Versionen mit 750 W, 850 W und 1.000 W.

Im Inneren des Netzteils setzt Thermaltake auf eine Half-Bridge-LLC-Topologie und im vorliegenden Flaggschiff bis 1.200 W und einer +12V-Single-Rail von 100 A. Ausgezeichnet wurde das Netzteil mit dem 80-Plus-Gold-Zertifikat. Trotz der 80-Plus-Gold-Zertifizierung arbeitete das Dockpower FI 1200W bei einer 40-%-Auslastung mit gemessenen 94,64 % weit effizienter und kratzte insgesamt am 80-Plus-Platinum-Zertifikat, auch wenn es dafür nicht ganz gereicht hat. Dennoch handelt es sich hier um ein sehr effizientes Gold-Modell. Die Spannungen waren in Summe sehr stabil, auch wenn die +12V-Spannung mit zunehmender Netzteil-Last minimal absank, aber noch weit innerhalb der ATX-Spezifikation lag. Auch bei der Restwelligkeit der drei Spannungen sind keine Probleme festgestellt worden und in allen drei Fällen lagen die Werte weit vom Limit entfernt.

Etwas ärgerlich ist es, dass Thermaltake keinen Semi-Passiv-Modus für den verbauten 135-mm-Axiallüfter berücksichtigt hat. Bis zur halben Auslastung drehte sich der Lüfter mit 700 Umdrehungen pro Minute sehr laufruhig. Nur in direkter Nähe zum Netzteil war ein Brummen wahrnehmbar. Besonders ab 80-%-Netzteillast drehte sich der Lüfter mit 1.200 U/min deutlich schneller und unter Volllast sogar mit 1.350 U/min, die natürlich ein Lüfterrauschen erzeugten. Für normal luftgekühlte Systeme ist dies weniger aufdringlich, doch für waschechte Silent-Systeme eher ungeeignet.

Insgesamt ist das Dockpower FI 1200W als solides Netzteil zu bezeichnen, das für einen Preis ab 140 Euro mehr als genug Leistung bereitstellt und mit dem ATX-3.1-Standard auch moderne Grafikkarten auf nativer Basis mit gleich zweimal 12V-2x6-Anschlüssen und Kabeln bedienen kann.