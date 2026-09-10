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be quiet! hat kürzlich mit den Dark Power Pro 14 IO eine neue High-End-Netzteilserie angekündigt, die erstmals bei be quiet! eine Softwaresteuerung mitbringt. Neben diesem neuen Feature haben die neuen Dark Power Pro 14 IO natürlich alle Merkmale der Vorgängerversionen an Bord, inklusive Titanium-Effizienz, nahezu unhörbarem Betrieb und einem aufwendigen Kühlkonzept. Wir haben uns das Spitzenmodell mit 1.600 W daher einmal näher angeschaut.

Die Dark Power Pro sind bei be quiet! traditionell die Flaggschiffe im Netzteil-Portfolio, welche die höchsten Leistungen, die aufwendigste Technik und meist auch die besten Performancewerte mitbringen. Die neuen Dark Power Pro 14 ergänzen die letztes Jahr vorgestellten Dark Power 14 nach oben, sowohl bezüglich der Leistung als natürlich auch im Preis. Oftmals bestand das Konzept der Dark Power Pro darin, neben der noch höheren Leistung auch ein noch hochwertigeres Gesamtpaket als die normalen Netzteile von be quiet! zu liefern, u.a. in Form von Aluminium-Gehäusen oder der erstmaligen Implementierung optimierter Kühllösungen.

Mit den Dark Power Pro 14 ist bei be quiet! nun auch die "Digitalisierung" eingekehrt, und zwar in Form einer Softwareschnittstelle, welche ein Monitoring der Netzteilkennwerte erlaubt, die Umschaltung der Lüfterkennlinie und eine Auswahl zwischen Single- und Multi-Rail-Betrieb. Von anderen Herstellern wie z.B. Corsair kennen wir solche Schnittstellen samt einer mehr oder weniger digitalen Regelung des Netzteils schon lange, aber be quiet! ist sehr lange - und auch gut - mit dem klassischen Ansatz einer analogen Regelung im Netzteil und dem Railmodus-Wechsel per mechanischem Schalter gefahren. Auch die Abkehr von der rein aktiven Lüfterkennlinie hin zu einer Umschaltmöglichkeit zwischen Aktiv- und Semi-Passiv-Betrieb hat be quiet! erst letztes Jahr vollzogen.

Die IO-Center-Software kann das per USB mit dem Rechner verbundene Dark Power 14 Pro IO auslesen und steuern, aber ist ähnlich wie iCUE als Pendant bei Corsair dazu ausgelegt, auch alle entsprechenden IO-Produkte von be quiet im System zu steuern. IO Center steht allerdings nicht nur in Form einer installierten Software zur Verfügung, sondern bietet als (kaum eingeschränkte) Alternative auch eine webbasierte Version, die einen Zugriff über gängige Browser erlaubt.

Neben der neuen "IO-Center-Anbindung" bringen die Dark Power Pro 14 IO aber alle Merkmale mit, die auch schon vorherige Dark-Power-Pro-Serien ausgezeichnet haben, angefangen bei dem in weiten Lastbereichen nahezu unhörbaren Betrieb, der qualitativ exzellenten Technik samt hochwertiger Bauteile, der ATX-3.1/PCIe-5.1-Kompatibilität, den sehr guten Anschlussmöglichkeiten, der sehr hohen Leistung und dem Aluminium-Gehäuse.

Die Dark Power Pro 14 IO erscheinen in zwei Leistungsstufen mit 1.300 W und 1.600 W, wobei sich die beiden Varianten tatsächlich nur in der Leistungsfähigkeit unterscheiden, denn die Anschlussmöglichkeiten sind bei beiden Modellen gleich. Die UVP für das Dark Power Pro 14 IO 1.600 W liegt laut be quiet! bei 479,90 Euro, die des 1.300-W-Modells bei 439,90 Euro. Zum Launch ist das 1.600-W-Modell mit einem Straßenpreis von ca. 440 Euro aufgetaucht, das 1.300-W-Modell für ca. 415 Euro.

Von den UVPs her liegen die Dark Power Pro 14 IO im erwartbaren Preisrahmen. Insbesondere das 1.600-W-Modell ist aber preislich nicht unattraktiv, wenn als Vergleich ähnliche High-End-"Titanium"-Modelle wie das Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition mit ca. 500 Euro, das MSI MPG Ai1600TS mit ca. 630 Euro oder das ASUS ROG Thor Titanium III 1600 W mit ca. 660 Euro genommen werden. Wobei fairerweise zu erwähnen ist, dass das Vorgängermodell be quiet! Dark Power Pro 13 1600W mit ca. 350 Euro preislich eine gute Alternative darstellt, aber warten wir mal die weitere Entwicklung der Straßenpreise der Dark Power Pro 14 IO ab.

Hier die Fakten des be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung be quiet!

Dark Power Pro 14 IO 1600W Modell MS-7ZPUA Straßenpreis ca. 450 Euro (UVP: 479,90 Euro) Homepage bequiet.com/de Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 40 A

40 A

45 A

45 A

55 A

55 A +5Vsb 3,5 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1.600 W Leistung 3,3V & 5V 150 W Gesamtleistung 1.600 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin

1x 8-Pin PCI-Express

6x 8(6+2)-Pin

PCI-Express 5.0

(12V2x6 - 12+4 Pins) 2x 600 W SATA 16 4-Pin Molex 2 Floppy -

Features Effizienz 80PLUS Titanium

Cybenetics Titanium Maße (LxBxH) 200 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (Silent-Wings)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten USB-Schnittstelle (Spannungen/Leistungen und Lüftersteuerung)

IO Center Kompatibilität

Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W näher vor.