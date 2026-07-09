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MSI hat mit dem MPG Ai1600TS PCIE5 ein neues Flaggschiff-Netzteil veröffentlicht, welches insbesondere durch sein GPU-Feature Safeguard+ hervorsticht. Dem immer noch aktuellen Thema mit Problemen an12V-2x6-Steckverbindungen wirkt MSI hier mit einer Überwachung der einzelnen Pins entgegen. Als High-End-Netzteil sind Titanium-Effizienz, hochwertige Bauteile und eine Überwachung per Software mit an Bord, und sogar das "Ai" im Namen darf nicht fehlen. Zeit also, um einen Blick auf das 1.600 W starke MPG Ai1600TS zu werfen.

MSI ist den meisten Usern sicher aufgrund seiner Mainboards und Displays bekannt, aber die Taiwanesen mischen schon lange in vielen anderen Bereichen der PC-Komponenten-Industrie mit, wobei auch Notebooks, Gaming-Hardware und industrielle Systeme im Portfolio sind. Das Angebot im Bereich PC-Netzteile kann sich inzwischen sehen lassen, denn aktuell werden in Deutschland 31 MSI-Netzteile mit ATX-3.1-Unterstützung gelistet, davon 14 Stück im Leistungsbereich von 1. 000 W oder mehr.

Das bisherige Spitzenmodell MSI MEG Ai1600T wird nun durch das MPG Ai1600TS ergänzt. Der Logik hinter MSI-Produktpaletten zufolge ist MEG (MSI Enthusiast Gaming) die Flaggschiff-Serie, wohingegen MPG (MSI Performance Gaming) die starke Oberklasse darstellt. Allerdings dürfte das GPU-Safeguard+-Feature der neuen MPG-Variante für viele User deutlich wichtiger als der auf dem Papier leisere Betrieb des MEG-Modells sein.

Auch wenn das "AI" im Namen des Netzteils bei vielen Geräten einfach generisch wirkt: Mit der Unterstützung für den Betrieb von zwei NVIDIA RTX 5090 dürfte MSI beim Ai1600TS nicht nur High-End-Gaming-Systeme anvisieren, sondern auch KI-Workstations dürften potenzielle Anwendungsszenarien darstellen.

Das MSI MPG Ai1600TS bietet volle ATX-3.1- und PCIE-5.1-Kompatibilität und bringt zwei (überwachte) 12V-2x6-Anschlüsse mit. Die Effizienz liegt bei 80PLUS Titanium und das mit hochwertigen Komponenten umgesetzte und mit digitaler Regelung arbeitende Netzteil bietet auch eine USB-Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung von elektrischen Kennwerten und dem Lüfter.

Als High-End-Netzteil bewegt sich das MSI MPG Ai1600TS auf einem sehr hohen Preisniveau, ebenbürtig zum MEG Ai1600T. Als Straßenpreis wird für das MSI MPG Ai1600TS aktuell ca. 630 Euro aufgerufen, womit es zu den teuersten Netzteilen auf dem deutschen Markt gehört. Im Bereich von 1.600 W Leistung ist nur das ASUS ROG Thor Titanium III 1600 W mit ca. 660 Euro noch etwas teurer. Im Vergleich dazu sind ein Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition mit ca. 500 Euro oder ein be quiet! Dark Power Pro 13 1600W mit ca. 350 Euro schon fast Schnäppchen.

Hier die Fakten des MSI MPG Ai1600TS PCIE5 in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG Ai1600TS PCIE5 1600W Modell MS-7ZPUA Straßenpreis ca. 630 Euro Homepage de.msi.com Leistungswerte +3,3V 22 A +5V 22 A +12V 133,3 A

+5Vsb 3,0 A -12V n.v. Leistung 12V 1.599,96 W Leistung 3,3V & 5V 120 W Gesamtleistung 1.600 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin

1x 8-Pin PCI-Express

7x 8(6+2)-Pin

PCI-Express 5.0

(12V2x6 - 12+4 Pins) 2x 600 W SATA 8 4-Pin Molex 4 Floppy -

Features Effizienz 80PLUS Titanium

Cybenetics Titanium (115V) / Platinum (230V) Maße (LxBxH) 190 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (FDB)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 12 Jahre Besonderheiten GPU Safeguard+ (OCP auf 12V-2x6-Steckern)

USB-Schnittstelle (Spannungen/Leistungen und Lüftersteuerung)

Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das MSI MPG Ai1600TS PCIE5 näher vor.