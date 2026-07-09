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#MSI #MPG-Ai1600TS #Netzteil #PSU #80PLUS-Titanium #Test

MSI MPG Ai1600TS im Test

mit GPU Safeguard+ gegen schmelzende 12V-2x6-Stecker

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Seite 1: MSI MPG Ai1600TS im Test: mit GPU Safeguard+ gegen schmelzende 12V-2x6-Stecker
Seite 1: MSI MPG Ai1600TS im Test: mit GPU Safeguard+ gegen schmelzende 12V-2x6-Stecker Seite 2: Äußeres und Technik Seite 3: Lautstärke und Ausstattung Seite 4: Benchmarks - Effizienz Seite 5: Benchmarks - Spannungsstabilität und Ripple-/Noisespannungen Seite 6: Fazit
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MSI hat mit dem MPG Ai1600TS PCIE5 ein neues Flaggschiff-Netzteil veröffentlicht, welches insbesondere durch sein GPU-Feature Safeguard+ hervorsticht. Dem immer noch aktuellen Thema mit Problemen an12V-2x6-Steckverbindungen wirkt MSI hier mit einer Überwachung der einzelnen Pins entgegen. Als High-End-Netzteil sind Titanium-Effizienz, hochwertige Bauteile und eine Überwachung per Software mit an Bord, und sogar das "Ai" im Namen darf nicht fehlen. Zeit also, um einen Blick auf das 1.600 W starke MPG Ai1600TS zu werfen.

MSI ist den meisten Usern sicher aufgrund seiner Mainboards und Displays bekannt, aber die Taiwanesen mischen schon lange in vielen anderen Bereichen der PC-Komponenten-Industrie mit, wobei auch Notebooks, Gaming-Hardware und industrielle Systeme im Portfolio sind. Das Angebot im Bereich PC-Netzteile kann sich inzwischen sehen lassen, denn aktuell werden in Deutschland 31 MSI-Netzteile mit ATX-3.1-Unterstützung gelistet, davon 14 Stück im Leistungsbereich von 1. 000 W oder mehr.

Das bisherige Spitzenmodell MSI MEG Ai1600T wird nun durch das MPG Ai1600TS ergänzt. Der Logik hinter MSI-Produktpaletten zufolge ist MEG (MSI Enthusiast Gaming) die Flaggschiff-Serie, wohingegen MPG (MSI Performance Gaming) die starke Oberklasse darstellt. Allerdings dürfte das GPU-Safeguard+-Feature der neuen MPG-Variante für viele User deutlich wichtiger als der auf dem Papier leisere Betrieb des MEG-Modells sein. 

Auch wenn das "AI" im Namen des Netzteils bei vielen Geräten einfach generisch wirkt: Mit der Unterstützung für den Betrieb von zwei NVIDIA RTX 5090 dürfte MSI beim Ai1600TS nicht nur High-End-Gaming-Systeme anvisieren, sondern auch KI-Workstations dürften potenzielle Anwendungsszenarien darstellen. 

MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
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MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
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MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
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MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS
MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS
MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS
MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS
MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS
MSI Center mit MSI MPG Ai1600TS

Das MSI MPG Ai1600TS bietet volle ATX-3.1- und PCIE-5.1-Kompatibilität und bringt zwei (überwachte) 12V-2x6-Anschlüsse mit. Die Effizienz liegt bei 80PLUS Titanium und das mit hochwertigen Komponenten umgesetzte und mit digitaler Regelung arbeitende Netzteil bietet auch eine USB-Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung von elektrischen Kennwerten und dem Lüfter.

Als High-End-Netzteil bewegt sich das MSI MPG Ai1600TS auf einem sehr hohen Preisniveau, ebenbürtig zum MEG Ai1600T. Als Straßenpreis wird für das MSI MPG Ai1600TS aktuell ca. 630 Euro aufgerufen, womit es zu den teuersten Netzteilen auf dem deutschen Markt gehört. Im Bereich von 1.600 W Leistung ist nur das ASUS ROG Thor Titanium III 1600 W mit ca. 660 Euro noch etwas teurer.  Im Vergleich dazu sind ein Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition mit ca. 500 Euro oder ein be quiet! Dark Power Pro 13 1600W mit ca. 350 Euro schon fast Schnäppchen.

Hier die Fakten des MSI MPG Ai1600TS PCIE5 in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung

 MSI
 MPG Ai1600TS PCIE5 1600W
Modell  MS-7ZPUA
Straßenpreis  ca. 630 Euro
Homepage  de.msi.com
Leistungswerte
+3,3V  22 A
+5V  22 A
+12V  133,3 A
+5Vsb  3,0 A
-12V  n.v.
Leistung 12V  1.599,96 W
Leistung 3,3V & 5V  120 W
Gesamtleistung  1.600 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
 1x 8-Pin
PCI-Express
  7x 8(6+2)-Pin
PCI-Express 5.0
(12V2x6 - 12+4 Pins)		  2x 600 W 
SATA  8
4-Pin Molex  4
Floppy  -
Features
Effizienz  80PLUS Titanium
 Cybenetics Titanium (115V) / Platinum (230V) 
Maße (LxBxH)  190 x 150 x 86 mm
Lüfter  135 mm (FDB)
Kabelmanagement   ja, voll-modular
Herstellergarantie  12 Jahre
Besonderheiten  GPU Safeguard+ (OCP auf 12V-2x6-Steckern)
 USB-Schnittstelle (Spannungen/Leistungen und Lüftersteuerung)
 Kondensatoren japanischer Marken

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das MSI MPG Ai1600TS PCIE5 näher vor.

Quellen und weitere Links
#MSI
#MPG-Ai1600TS
#Netzteil
#PSU
#80PLUS-Titanium
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