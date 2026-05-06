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Mit dem Platimax II 1200W bringt Enermax ein neues ATX-3.1-Netzteil auf den Markt, das sich vor allem über seinen vergleichsweise niedrigen Preis interessant positioniert. Mit rund 140 bis 150 Euro gehört es aktuell zu den günstigsten Netzteilen mit 1.200 W und 80PLUS-Platinum-Zertifizierung, wobei es in weißer Farbe etwas teurer ist als in schwarzer Farbe. Technisch setzt Enermax dabei auf eine moderne Plattform mit Full-Bridge-Topologie und LLC-Resonanzwandler, kombiniert mit hochwertigen japanischen Kondensatoren. Damit sind die Voraussetzungen für ein überzeugendes Gesamtpaket grundsätzlich gegeben, doch wie sich das Netzteil im Detail schlägt, klärt dieser Kurztest.

Beginnen wir mit einem Blick auf die technische Basis. Dieser zeigt, dass Enermax beim Platimax II 1200W auf eine im High-End-Bereich mittlerweile etablierte Plattform setzt. Auf der Primärseite kommt eine Full-Bridge-Topologie in Kombination mit einem LLC-Resonanzwandler zum Einsatz. Dieses Design ist im Leistungsbereich von 1.000 W und darüber weitverbreitet und bietet insbesondere bei hoher Last Vorteile hinsichtlich Effizienz und Belastbarkeit. Im Vergleich zu einfacheren Half-Bridge-Lösungen ist der Aufwand zwar höher, dafür lässt sich eine insgesamt stabilere und effizientere Arbeitsweise realisieren.

Auf der Sekundärseite setzt Enermax auf die inzwischen nahezu obligatorische Kombination aus Synchronous Rectifier + DCDC (synchroner Gleichrichtung für die 12-V-Schiene sowie DC-DC-Wandlern) für die Erzeugung der Nebenspannungen. Dieses Layout entspricht ebenso dem aktuellen Stand der Technik und findet sich in praktisch allen hochwertigen Netzteilen dieser Leistungsklasse wieder. Auch bei der Auswahl der Komponenten hinterlässt das Platimax II einen guten Eindruck, denn es kommen durchweg japanische Kondensatoren von Rubycon und United Chemi-Con zum Einsatz, die zudem für 105 °C spezifiziert sind. Damit ist die Plattform qualitativ klar im oberen Bereich angesiedelt - so, wie man es von Enermax aus traditionellen Zeiten gewohnt ist.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Enermax

Platimax II 1200W (EPS1200P-NPX) Straßenpreis ca. 140 Euro (schwarz)

ca. 160 Euro (weiß) Homepage enermax.com Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V

100 A (1200 W)

+5Vsb 3,0 A (15 W) -12V 0,4 A (4,8 W) Leistung 12V 1200 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 1200 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 3 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 (600 W) SATA 8 (zwei Kabel) 4-Pin Molex 4 (ein Kabel) Floppy - Features Effizienz 80 PLUS Platinum Maße (LxBxH) 150 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (Doppelkugellager),

semi-passiv (Dust-Free-Funktion) Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 13 Jahre Besonderheiten Dust Free Rotation, OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

Verarbeitung und Besonderheiten

Die Verarbeitung des Platimax II 1200W präsentiert sich insgesamt auf einem soliden Niveau. Die Platine ist sauber aufgebaut und weitgehend kabellos realisiert, was sowohl der Übersichtlichkeit als auch dem Luftstrom im Inneren zugutekommt. Die Lötqualität gibt keinen Anlass zur Kritik und auch die eingesetzten Kühlkörper machen einen ordentlich dimensionierten Eindruck. Insgesamt zeigt sich hier kein spektakuläres, aber ein stimmiges und funktionales Design ohne größere Schwächen.

Eine Besonderheit stellt die von Enermax bekannte "Dust Free Rotation"-Funktion dar. Beim Einschalten dreht der Lüfter zunächst kurzzeitig in die entgegengesetzte Richtung, um Staub aus dem Netzteil zu befördern. Zusätzlich lässt sich dieser Modus über einen Taster am Gehäuse auch manuell auslösen. Wie effektiv diese Funktion im Alltag tatsächlich ist, lässt sich schwer beurteilen, sie stellt aber zumindest keinen Nachteil dar und kann im Idealfall zur Verringerung von Staubablagerungen beitragen.

Effizienz und Messwerte

In Sachen Effizienz liefert das Platimax II 1200W eine insgesamt überzeugende Vorstellung ab. Die Anforderungen der 80PLUS-Platinum-Zertifizierung werden sowohl bei 115 V als auch bei 230 V zuverlässig erfüllt, was nicht bei allen Netzteilen dieser Klasse selbstverständlich ist. Besonders im unteren Lastbereich zeigt sich die Plattform von ihrer starken Seite. Bei 115 V - was für den EU-Markt ja eher unerheblich ist - werden teilweise sogar Werte erreicht, die in Richtung Titanium-Niveau gehen, aber auch bei 230 V liefert das Netzteil gute Platinum-Effizienz.

Ebenfalls positiv fällt die Effizienz bei sehr geringer Last aus. Bei einer Auslastung von lediglich zwei Prozent erreicht das Netzteil nahezu eine Effizienz von 75 %, was für ein 1.200-W-Modell ein ausgesprochen guter Wert ist. Damit eignet sich das Platimax II auch für Systeme mit sehr niedrigen Idle-Verbräuchen.

Weniger beeindruckend fällt hingegen die Standby-Effizienz aus, die mit etwa 78 % eher im Mittelfeld liegt. Hier gibt es mittlerweile einige Modelle, die deutlich höhere Werte erreichen. Bei der Spannungsregulation zeigt sich das Netzteil dagegen wieder von einer besseren Seite. Die 12-V-Schiene bleibt mit einer Abweichung von unter einem Prozent stabil, während die Nebenspannungen mit etwas über einem Prozent ebenfalls noch im guten Bereich liegen. Besonders positiv ist dabei die sehr gleichmäßige Verteilung der Spannungen über die verschiedenen Anschlüsse, was in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich ist.

Auch bei der Restwelligkeit liefert das Platimax II eine solide Leistung ab. Vor allem auf der 12-V-Schiene sind die Werte sehr niedrig und bewegen sich auf einem hohen Niveau, während die Nebenspannungen ebenfalls keine Auffälligkeiten zeigen. Die Hold-up-Zeit sowie die Timing-Werte liegen insgesamt im Sollbereich, auch wenn der PG-to-DC-Loss-Wert bei voller Last knapp unterhalb der idealen Marke bleibt. In der Praxis ist dies jedoch von geringer Bedeutung.

Lüfter und Lautstärke

Beim Thema Kühlung hinterlässt das Platimax II 1200W einen insgesamt guten, wenn auch nicht perfekten Eindruck. Im unteren und mittleren Lastbereich arbeitet das Netzteil angenehm leise und eignet sich damit gut für leistungsstarke, aber dennoch leise Systeme. Unter hoher Last steigt die Lüfterdrehzahl allerdings deutlich an, wodurch das Netzteil hörbarer wird. In sehr kleinen Gehäusen kann es aufgrund der programmierten Lüfterkurve dazu kommen, dass das Netzteil ein höheres Geräuschniveau zeigt, da die Umgebungsluft in kleinen Gehäusen höher sein wird als in Gehäusen, in denen das Netzteil richtig frische Luft bekommt.

Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 % Lüfterdrehzahl (in U/min) - semi-passiv 0 0 0 0 0 853 846 1130

Der semi-passive Modus zeigt zudem ein bekanntes Verhalten, das man in ähnlicher Form auch bei anderen Netzteilen beobachten kann. Im Lastbereich zwischen etwa 50 und 60 % kommt es zu wiederholten Ein- und Ausschaltvorgängen des Lüfters. Dieses sogenannte On/Off-Verhalten ist zwar vorhanden, fällt hier aber weniger störend aus als bei einigen anderen getesteten Modellen. Positiv ist zudem, dass auf eine ausgeprägte Nachlaufsteuerung verzichtet wurde, sodass der Lüfter nach dem Abschalten schnell wieder zum Stillstand kommt. Das anfängliche Hoch- und Runterdrehen beim Start ist dabei auch auf die Dust-Free-Funktion zurückzuführen und somit kein klassisches Regelungsproblem.

Schutzschaltungen

Die Schutzschaltungen des Platimax II 1200W sind insgesamt funktional umgesetzt, fallen jedoch durch vergleichsweise hohe Auslöseschwellen auf. Insbesondere die OCP-Grenze auf der 12-V-Schiene liegt mit über 150 A deutlich oberhalb der Nennleistung. Es liefert also bis zu 1.800 W, bevor es abschaltet. Auch auf den Nebenspannungen sind die Grenzwerte relativ großzügig gewählt. In beiden Fällen bleiben die Spannungen aber stabil, sodass auch bei dieser hohen Überlast für die Komponenten keine Gefahr besteht.

Eine Auffälligkeit zeigt sich allerdings auf der 5VSB-Schiene. Hier steigt die Restwelligkeit gegen Ende des Lastbereichs deutlich an, bevor die Schutzschaltung greift. Da es sich hierbei um die Standby-Schiene handelt, ist dieser Punkt im Alltag jedoch kaum relevant - die Schiene wird kaum noch genutzt und seltenst dann auch überlastet.

Fazit

Das Enermax Platimax II 1200W überzeugt im Test als insgesamt rundes und vor allem preislich sehr attraktives Gesamtpaket. Die technische Basis mit Full-Bridge-LLC-Topologie und hochwertigen japanischen Kondensatoren ist zeitgemäß und liefert eine solide Performance. Besonders die Effizienz im Teillastbereich sowie die sehr guten Ripple-Werte auf der 12-V-Schiene sprechen für die Plattform. Kleinere Schwächen zeigen sich bei der Standby-Effizienz, der Lüftersteuerung im semi-passiven Betrieb sowie den sehr großzügig ausgelegten Schutzschwellen. Auch das Verhalten der 5VSB-Schiene unter Extrembedingungen ist nicht optimal, spielt in der Praxis aber kaum eine Rolle. Insgesamt überwiegen jedoch klar die positiven Eigenschaften.

Mit einem Straßenpreis von rund 140 Euro positioniert sich das Platimax II 1200W sehr aggressiv im Markt. Für ein 1.200-W-Netzteil mit Platinum-Zertifizierung ist das ein ausgesprochen niedriger Preis, der das Modell besonders interessant macht. In diesem Leistungsbereich liegen viele Konkurrenzprodukte deutlich höher, sodass Enermax hier klar auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis abzielt.



Unterm Strich erhält man mit dem Platimax II 1200W ein leistungsstarkes und technisch sauberes Netzteil, das vor allem durch seinen niedrigen Preis heraussticht. Wer ein 12.00-W-Platinum-Netzteil sucht und mit kleinen Schwächen bei der Lüftersteuerung leben kann, bekommt hier ein sehr interessantes Angebot.

Wir zeichnen das Enermax-Modell mit unserem Preis-Leistungs-Award aus:

Enermax Platimax II 1200DF Pro hochwertige Bauteile und moderne Plattform

Platinum-Effizienz

Effizienz auch im niedrigen Auslastungsbereich sehr hoch

Spannungsregulation sehr gut

hohe Leistungsreserven

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Kontra On-/Off-Problematik der Lüftersteuerung bei 50-60% Last

5VSB-Abschaltung (eher unwichtig)

Preise und Verfügbarkeit Enermax Platimax II 1200DF (weiß) Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals Enermax Platimax II 1200DF (weiß)