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FSP hat mit den MEGA GM eine neue High-End-Netzteilserie vorgestellt, welche eine gute Kombination aus Qualität, Effizienz und Ausstattung mitbringen soll. Die MEGA GM mit Gold-Effizienz sind mit 850 bis 1.200 W verfügbar und ergänzen die MEGA-TI-Modelle im Leistungsbereich nach unten. Mit kompaktem Gehäuse, voller ATX-3.1-Kompatibilität und auf leisem Betrieb optimiertem Design bringen sie zumindest laut Datenblatt alle wichtigen Features mit.

Auch wenn FSP dank seinem großen OEM-Geschäfts einer der größten PC-Netzteilhersteller auf dem Markt insgesamt ist, so ist die Marke FSP selbst auch 2026 bei weitem nicht so präsent wie andere Brands wie Corsair, Seasonic oder be quiet!. Über die letzten Jahre hat FSP aber die Vermarktung eigener Netzteile intensiviert und kann daher mittlerweile eine umfassende Produktpalette anbieten. Von einfachen Einstiegsmodellen über Spezialnetzteile bis hin zu Boliden wie dem CANNON PRO 2500W hat FSP alles im Angebot, auch wenn FSP-Modelle weniger breit im deutschen Handel vertreten sind als andere Marken. Im Midrange-Bereich hat FSP aktuelle Modelle wie die der VITA-Serien, aber ist auch im High-End-Bereich mit den MEGA- und teilweise auch den HYDRO-Modellen gut im Markt vertreten.

Die MEGA GM ergänzen wie eingangs erwähnt die MEGA TI im für Gaming-Rechner wichtigsten Leistungsbereich, nämlich den zwischen 850 und 1.200 W, der so gut wie alle Systeme gut versorgen kann. Dank voll-modularem Kabelmanagement mit ATX-3.1-Kompatibilität und vollständigem Sortiment an Anschlüssen sowie einem leistungsstarken Design sind die MEGA-GM-Modelle gut aufgestellt. Als Bonus kommt dazu, dass FSP auch die 1.200 W des Spitzenmodells in ein mit 150 mm vergleichsweise kompaktes Gehäuse untergebracht hat, samt 135-mm-FDB-Lüfters mit zwischen aktiven und semi-passiven Betrieb umschaltbarer Lüftersteuerung. Weiterhin gibt FSP noch an, eine "Micro Tolerance Load Control" integriert zu haben, also die Spannungsregelung so zu optimieren bzw. zu beschleunigen, dass sie mit "1% Lastregelung" die geforderten Werte in Intels Design Guide deutlich unterbietet.

Dennoch wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum die MEGA GM als vermeintliche High-End-Serie "nur" 80 PLUS Gold bzw. Cybenetics Gold erreicht haben, denn "Gold" ist heutzutage ja einfach Standard. Die tatsächliche Effizienz schauen wir uns noch im Test an, aber heutzutage hat sich der Trend teilweise etwas gedreht: Wo früher versucht wurde, mit dem "Golden Sample" knapp die möglichst hohen 80-PLUS-Einstufung zu erreichen, so sind etliche Hersteller heute realistischer und haben andere Prioritäten als das "Effizienzrennen". Ein Blick in die Datenbank von Cybenetics zeigt übrigens, dass dort die drei FSP MEGA GM mit "Cybenetics Platinum" bewertet werden.

Und die Aussagekraft von Effizienzratings durfte noch nie überbewertet werden: Schon immer haben wir in unseren Tests beobachtet, dass ein Netzteil A mit Gold-Rating in relevanten Arbeitsbereichen deutlich effizienter als ein Netzteil B mit Platinum-Rating arbeiten kann. Um eine bestimmte Rating-Stufe zu erreichen, müssen z.B. bei 80 PLUS einfach nur die Mindest-Effizienzwerte an allen drei bzw. vier Lastpunkten erreicht werden. Das Netzteil B aus dem Beispiel hat dann z.B. am Volllast-Messpunkt die Platinum-Werte ganz knapp erreicht, bekommt somit das Platinum-Label, aber tatsächlich war Netzteil A an allen anderen Punkten deutlich effizienter. Weil Netzteil A aber am Volllast-Punkt ein Zehntel zu niedrig liegt, bleibt es bei Gold. Diese Probleme waren aber bei 80 Gold schon immer vorhanden.

Das FSP MEGA GM 850W ist auf dem deutschen Markt (Stand 05/2026) noch nicht zu bekommen. Erhältlich sind aber das MEGA GM 1000W für ca. 150 Euro und das MEGA GM 1200W für ca. 170 Euro. Bei den Premium-Marken findet sich zum Vergleich mit 1200 W und ATX 3.1 ein be quiet! Pure Power 13 M 1200W für ca. 185 Euro, ein Seasonic Vertex GX-1200 für ca. 170 Euro und ein Corsair RM1200e für ca. 190 Euro. Ein be quiet! Straight Power 12 1200W liegt dann schon bei ca. 200 Euro, aber es gibt mit dem Thermaltake ToughPower GT 1200W für ca. 150 Euro eine etwas günstigere Alternative. Insgesamt ist der Preis der FSP MEGA GM aber als attraktiv einzuordnen.

Hier die Fakten des FSP MEGA GM 1200W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung FSP

MEGA GM 1200W Modell MEGA-1200GM

Straßenpreis ca. 180 Euro Homepage fsplifestyle.com/de Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 100 A

+5Vsb 3,0 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1.200 W Leistung 3,3V & 5V 120 W Gesamtleistung 1.200 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin

PCI-Express

3x 8(6+2)-Pin

PCI-Express 5.0

(12V2x6 - 12+4 Pins) 1x 600 W SATA 10 4-Pin Molex 6 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold

Cybenetics Gold Maße (LxBxH) 150 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (FDB)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten umschaltbare Lüftersteuerung (semi-passiv / aktiv)

Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das FSP MEGA GM 1200W näher vor.