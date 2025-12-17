News
Corsair HX1200i SHIFT im Test

mit iCUE-Link-Hub und seitlichen Anschlüssen

Seite 1: Corsair HX1200i SHIFT im Test: mit iCUE-Link-Hub und seitlichen Anschlüssen
Seite 2: Äußeres und Technik Seite 3: Lautstärke und Ausstattung Seite 4: Benchmarks - Effizienz Seite 5: Benchmarks - Spannungsstabilität und Ripple-/Noisespannungen Seite 6: Fazit
Corsair hat seine erfolgreiche HXi-Netzteilserie in diesem Jahr um neue Modelle mit dem Zusatz "SHIFT" erweitert, welche nicht nur eine iCUE-Schnittstelle mitbringen, sondern erstmals auch gleich einen iCUE-Hub integriert haben. Daneben kommen wieder die seitlich angebrachten Anschlusskabel zum Einsatz. Wie sich die mit Platinum-Effizienz ausgezeichneten Corsair HXi SHIFT in der Praxis schlagen, haben wir uns anhand des HX1200i SHIFT näher angeschaut.

Die Modellreihe "HX" stellt bei Corsair aktuell die High-End-Serie im Portfolio dar, da die einstige Spitzenserie heute nur noch in Form des "Showcase"-Modells AX1600i auf dem Markt vertreten ist. Die HX-Serie umfasst Modelle mit dem Kürzel "HXi", bei denen sich das kleine "i" auf die Integration einer digitalen Schnittstelle bezieht. Bei Corsair ist das die Integration in die heimische "iCUE"-Umgebung, welche verschiedenste Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten im PC-Bereich umfasst. Sollen mit iCUE nicht nur einzelne Komponenten, sondern unter anderem umfangreichere RGB- und Kühllösungen gesteuert werden, kommt normalerweise ein sogenannter iCUE-System-Hub zum Einsatz. Diesen iCUE-Hub hat Corsair nun erstmals direkt in ein Netzteil integriert, womit die sonst separate Komponente im System wegfällt.

Das zweite wesentliche Feature des HX1200i SHIFT lässt sich bereits am Namen erkennen. Mit "Shift" bezeichnet Corsair Netzteile, bei denen das Anschlussfeld des modularen Kabelmanagements von der Stirnseite des Netzteilgehäuses auf die größere Seitenfläche verlegt wurde, welche mehr Platz bietet und im eingebauten Zustand üblicherweise einfacher zu erreichen ist.

Die HXi-Shift-Netzteile sind in drei Leistungsvarianten erhältlich, welche sich im Prinzip nur durch Leistungsfähigkeit und Anschlussmöglichkeiten unterscheiden. Mit einer Leistung von 1.000 W ist das HX1000i SHIFT für gut 250 Euro auf dem Markt zu finden. Das mittlere HX1200i SHIFT liegt dabei preislich bei knapp unter 300 Euro. Sollte noch mehr Leistung gefragt sein, ist das HX1500i SHIFT für ca. 350 Euro zu haben.

Die Einordnung der Preise ist bei den HXi SHIFT aufgrund der Features mit dem integrierten iCUE-Hub und dem Shift-Feature schwierig. Ist ein iCUE-Build gewünscht, dann spart sich der User die ca. 55 Euro für den einzelnen iCUE System Hub, und "Shift" bietet nur Corsair. Wird beides nicht benötigt, ist z. B. ein be quiet! Dark Power 14 1200W bei ca. 265 Euro eine Alternative, welche zudem noch eine höhere Effizienz mitbringt.

Hier die Fakten des Corsair HX1200i SHIFT in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung

 Corsair
 Hx1200i SHIFT 
Modell  CP-9020267-EU
Straßenpreis  ca. 299 Euro (Straßenpreis)
Homepage  corsair.com
Leistungswerte
+3,3V  25 A
+5V  25 A
+12V  100 A
+5Vsb  3,0 A
-12V  0,5 A
Leistung 12V  1200 W
Leistung 3,3V & 5V  150 W
Gesamtleistung  1200 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  2x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
  4x 8(6+2)-Pin
PCI-Express 5.0
(12V2x6 12+4 Pins )		  1x 600 W 
SATA  8
4-Pin Molex  8
Floppy  -
Features
Effizienz  80 PLUS Platinum
 Cybenetics Platinum
Maße (LxBxH)  200 x 150 x 86 mm
Lüfter  135 mm (FDB)
Kabelmanagement  ja, voll-modular
Herstellergarantie  10 Jahre
Besonderheiten  iCUE-System-Hub integriert
 iCUE-Integration (Monitoring, Lüfterkennkurve, etc.)
 seitliche Anschlüsse
 Kondensatoren japanischer Marken

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Corsair HX1200i SHIFT näher vor.

Quellen und weitere Links
