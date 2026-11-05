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Mit dem Wave Go bringt Elgato sein erstes drahtloses Mikrofon auf den Markt. Bisher konzentrierte sich der Hersteller im Audiobereich vor allem auf stationäre Lösungen für Streamer und Content Creator. Das Wave Go soll nun auch unterwegs für eine bessere Sprachqualität sorgen. Dabei kombiniert Elgato ein kompaktes Ansteckmikrofon mit einem klassischen Handmikrofon. Wir haben uns angeschaut, wie gut dieses Konzept funktioniert.

Wer regelmäßig Videos mit seinem Smartphone aufnimmt, wird das Problem kennen: Während die Bildqualität aktueller Smartphones inzwischen ausgesprochen gut ist, kann der Ton nicht immer mithalten. Gerade wenn sich der Sprecher etwas weiter vom Gerät entfernt, werden Umgebungsgeräusche deutlich wahrnehmbar. Ein externes Mikrofon kann hier eine erhebliche Verbesserung bringen.

Genau an dieser Stelle setzt Elgato mit dem Wave Go an. Das System besteht aus einem kleinen drahtlosen Sender, einem USB-C-Empfänger und dem sogenannten Smart Handle. Dieser verwandelt das Ansteckmikrofon bei Bedarf in ein klassisches Handmikrofon. Hinzu kommen eine automatische Klanganpassung und eine integrierte Signalverarbeitung, die möglichst ohne manuelle Einstellungen für eine gute Sprachqualität sorgen sollen.

Mit einem Preis von 99,99 Euro positioniert Elgato das Wave Go im vergleichsweise erschwinglichen Bereich der drahtlosen Mikrofonlösungen. Insofern ein einfacher Kauf, wenn man mal eben die Audioqualität für sein Smartphone verbessern will.

Spezifikationen Elgato Wave Go Typ Drahtloses Ansteck- und Handmikrofon Preis 99,99 Euro Mikrofonkapsel 6-mm-Elektret-Kondensator Richtcharakteristik Kugel (omnidirektional) Frequenzgang 60 Hz bis 20 kHz Auflösung 24 Bit / 48 kHz Signal-Rausch-Abstand 70 dB(A) Handheld

68 dB(A) Ansteckmikrofon Maximaler Schalldruckpegel 115 dB SPL (1 % THD bei 1 kHz) Gesamtklirrfaktor < 1 % (1 Pa, 1 kHz) Funkübertragung 2,4 GHz (2402 bis 2480 MHz) Audio-Codec LC3 Funkreichweite ca. 30 m Latenz max. 24 ms Signalverarbeitung EQ Shift, Auto Gain, Limiter, Low-Cut-Filter, Geräuschunterdrückung Anschluss USB-C-Empfänger, Bluetooth für App-Steuerung und Updates Akkukapazität Sender: 80 mAh

Smart Handle: 900 mAh Akkulaufzeit Sender: ca. 8 Stunden

Smart Handle: ca. 40 zusätzliche Stunden

Ladezeit Sender: ca. 1,5 Stunden

Smart Handle: ca. 2,5 Stunden

10 Minuten Laden für ca. 1 Stunde Nutzung Abmessungen Sender: 20 x 29 x 12 mm

Empfänger: 40 x 28 x 9 mm

Smart Handle: 26 x 180 mm

Case: 205 x 40 x 60 mm Gewicht Sender: 7 g (11 g mit Clip)

Empfänger: 7 g

Smart Handle: 62 g

Case: 195 g Software Wave Go App: iOS 17 / iPadOS 17 / Android 8.0 oder neuer

Wave Link: Windows 11 / macOS 15 oder neuer Lieferumfang Mikrofonsender, USB-C-Empfänger, Smart Handle, Ladecase, Magnetplatte, Magnetclip, 2x Fellwindschutz, Transporttasche, USB-C-Ladekabel

Kompakt und hochwertig verarbeitet

Schon beim Auspacken fällt auf, wie kompakt Elgato das gesamte System gestaltet hat. Der eigentliche Mikrofonsender misst nur 20 x 29 x 12 mm und bringt gerade einmal 7 g auf die Waage. Selbst mit dem magnetischen Clip bleibt das Gewicht bei lediglich 11 g. Damit fällt das Mikrofon an einem Shirt oder einer Jacke kaum auf.

Elgato liefert gleich zwei Möglichkeiten zur Befestigung mit. Neben einem magnetischen Clip liegt auch eine separate Magnetplatte bei. Damit lässt sich der Sender an unterschiedlichen Kleidungsstücken befestigen, ohne auf eine klassische Klemme angewiesen zu sein. Gerade an T-Shirts halten Clips nicht oder sehen unschön aus. Als weitere Nutzungsmöglichkeit ist der Smart Handle gedacht. Dieser misst 180 mm in der Länge und hat einen Durchmesser von 26 mm. Mit seinen 62 g ist er ebenfalls angenehm leicht. Der kleine Mikrofonsender wird in den Griff eingesetzt und anschließend mit dem Mikrofonkopf verschlossen. Damit entsteht innerhalb weniger Sekunden ein Handmikrofon, das sich beispielsweise für Interviews verwenden lässt.

Positiv fällt die Verarbeitung auf. Die einzelnen Komponenten wirken hochwertig und sind sauber verarbeitet. Das gilt sowohl für den kleinen Sender als auch für den Smart Handle und das Transportcase. Gerade bei einem Produkt, das unterwegs eingesetzt werden soll und entsprechend häufig ein- und ausgepackt wird, ist dies nicht unwichtig.

Das gesamte System findet in einem länglichen Case Platz, das mit Abmessungen von 205 x 40 x 60 mm ebenfalls recht kompakt ausfällt. Sender, Empfänger, Smart Handle und Zubehör lassen sich darin verstauen, nur der ebenso beiliegende Windschutz in zwei Größen muss extern aufbewahrt werden. Theoretisch ist im Ladecase auch für einen zweiten Sender Platz vorgesehen.

EQ Shift: Zwei Equalizer-Profile je nach Nutzung

Die eigentliche Besonderheit des Wave Go ist die Kombination aus Ansteck- und Handmikrofon. Technisch arbeitet in beiden Fällen derselbe Sender. Elgato passt jedoch die Klangverarbeitung an die jeweilige Nutzung an.

Als Ansteckmikrofon wird der Sender an der Kleidung befestigt. Das bietet sich beispielsweise für Vlogs, Produktpräsentationen oder andere Aufnahmen an, bei denen beide Hände frei bleiben sollen. Das Mikrofon sitzt dabei typischerweise auf Brusthöhe und damit etwas weiter vom Mund entfernt.

Wird der Sender hingegen in den Smart Handle eingesetzt, lässt sich das Wave Go direkt vor den Mund halten. So entsteht ein klassisches Handmikrofon, wie es beispielsweise bei Straßeninterviews oder Moderationen eingesetzt wird.

Elgato bezeichnet die automatische Anpassung zwischen diesen beiden Varianten als EQ Shift. Dabei kommen zwei unterschiedliche Equalizer-Profile zum Einsatz. Im Ansteckmodus werden vor allem Klarheit und Präsenz der Stimme berücksichtigt, die durch die größere Entfernung zum Mund verloren gehen können. Im Handheld-Modus wird der Klang stärker auf Wärme und einen vollen Stimmcharakter abgestimmt. Die Umschaltung erfolgt automatisch, sobald der Sender in den Smart Handle eingesetzt wird. Der Nutzer muss also weder eine App öffnen noch selbst zwischen den Profilen wechseln.

Darin liegt eine der größten Stärken des Wave Go. Während viele drahtlose Mikrofonlösungen primär für die Befestigung an der Kleidung entwickelt wurden, bietet Elgato eine zweite Nutzungsart, ohne dafür ein zusätzliches Mikrofon kaufen zu müssen. Im Betrieb funktionierte das auch hervorragend und ein Unterschied zwischen Hand- und Ansteck-Nutzung konnte klanglich durch EQ Shift nicht mehr festgestellt werden. Man spart sich hier also quasi eine manuelle Anpassung im Anschluss bei der Nachbearbeitung.

Technische Ausstattung und Signalverarbeitung

Im Inneren des Senders arbeitet eine Elektret-Kondensatorkapsel mit einem Durchmesser von 6 mm. Diese erfasst Frequenzen von 60 Hz bis 20 kHz. Die Digitalisierung erfolgt mit 24 Bit und 48 kHz, was für Sprachaufnahmen und Videos eine vollkommen ausreichende Auflösung darstellt.

Die Richtcharakteristik ist als Kugel ausgeführt. Das Wave Go nimmt den Schall damit grundsätzlich aus allen Richtungen auf. Das merkt man auch in unserem Video unten: Die gute Sprachverständlichkeit entsteht entsprechend nicht durch eine besonders enge Richtwirkung der Kapsel, sondern vor allem durch die Positionierung nahe am Sprecher und die anschließende Signalverarbeitung.

Neben EQ Shift kommt eine automatische Pegelregelung zum Einsatz. Auto Gain passt die Verstärkung kontinuierlich an die Lautstärke des Sprechers an. Leise Passagen sollen so nicht zu leise werden, während plötzlich lautere Stimmen möglichst ohne Übersteuerungen aufgenommen werden. Ergänzt wird dies durch einen Limiter beziehungsweise eine Dynamikregelung, die Pegelspitzen abfängt. Ein dauerhaft aktiver Low-Cut-Filter reduziert tieffrequentes Rumpeln, beispielsweise durch Bewegungen oder Wind. Auch hier ist ein Schritt der Nachbearbeitung somit gespart - ein paar Klicks weniger in der Videobearbeitungssoftware.

Eine zusätzliche Geräuschunterdrückung lässt sich bei Bedarf aktivieren. Diese soll störende Hintergrundgeräusche reduzieren und kann über die App in mehreren Intensitätsstufen angepasst werden. Gerade im Freien kann dies hilfreich sein. Allerdings gilt wie bei anderen Mikrofonen auch, dass eine zu aggressive Geräuschunterdrückung den natürlichen Klang der Stimme beeinträchtigen kann. Letztlich nimmt man das Audiosignal dann auch bereits verändert auf und ist etwas limitiert bei der Nachbearbeitung, wenn die Hintergrundgeräusche zu sehr unterdrückt worden sind.

Die drahtlose Übertragung erfolgt über das 2,4-GHz-Frequenzband. Dafür verwendet Elgato den LC3-Codec. Die vom Hersteller angegebene Reichweite liegt bei etwa 30 m, die Latenz bei maximal 24 ms. Bluetooth wird hingegen nicht für die eigentliche Audioübertragung genutzt, sondern ausschließlich für die Kommunikation mit der Wave Go App. Über diese lässt sich auch die Firmware updaten und Einstellungen zur Geräuschunterdruckung vornehmen.

Einrichtung, Bedienung, Praxistest

Die Inbetriebnahme geht in Sekunden: Der kleine USB-C-Empfänger wird mit dem Smartphone oder dem PC verbunden. Anschließend schaltet man den Sender ein und kann direkt mit der Aufnahme beginnen. Während iPhones, Android-Smartphones, Tablets sowie PCs und Macs verwendet werden können, ist die Kopplung mit einer DSLR-Kamera oder ähnlichen Geräten nicht vorgesehen.

Sowohl der Sender als auch der Smart Handle verfügen über eine Taste, über die sich das Mikrofon ein- und ausschalten beziehungsweise stummschalten lässt. Ein doppelter Tastendruck kann außerdem die Aufnahme auf einem verbundenen Smartphone starten, sofern die verwendete Kamera-App diese Funktion unterstützt.

Der Empfänger besitzt ebenfalls eine Taste. Über sie lässt sich die Geräuschunterdrückung aktivieren beziehungsweise deaktivieren. LEDs informieren über Verbindungsstatus, Stummschaltung und Akkuzustand.

Die wichtigste Frage ist natürlich, ob sich die Anschaffung eines externen Mikrofons überhaupt lohnt. Schließlich besitzen moderne Smartphones inzwischen mehrere Mikrofone und eine durchaus aufwendige Signalverarbeitung. Unser Video zeigt eindrucksvoll die Unterschiede. Für unseren Vergleich haben wir das Wave Go zusammen mit einem iPhone 18 Pro Max verwendet. Dabei zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität gegenüber den integrierten Mikrofonen des Smartphones.

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Vor allem die Stimme wird mit dem Wave Go wesentlich präsenter aufgenommen. Während beim iPhone stärker wahrnehmbar ist, dass sich das Mikrofon in einiger Entfernung zum Sprecher befindet, steht beim Wave Go die eigentliche Sprache deutlich mehr im Vordergrund.

Entscheidend ist dabei natürlich, dass sich das externe Mikrofon gezielt in der Nähe des Mundes positionieren lässt. Umgebungsgeräusche verschwinden deshalb zwar nicht vollständig, treten gegenüber der Stimme aber weniger stark in Erscheinung. Gerade bei Aufnahmen unterwegs ist dies ein wesentlicher Vorteil.

Positiv fällt zudem die grundsätzliche Klangabstimmung auf. Im Vergleich zu anderen drahtlosen Mikrofonlösungen, wie sie beispielsweise Hollyland anbietet und wie wir sie in unseren Computex-Videos verwenden, wirkt das Wave Go auf unsere Ohren etwas wärmer. Stimmen bekommen dadurch einen angenehmen, etwas volleren Charakter, ohne dass die Sprachverständlichkeit darunter leidet.

Gerade diese Abstimmung gefällt uns gut. Die Aufnahme klingt nicht unnötig dünn oder scharf, sondern vergleichsweise natürlich und ausgewogen. Damit passt die klangliche Ausrichtung durchaus zu Elgatos Anspruch, einen eher an klassische Broadcast-Mikrofone erinnernden Sound anzubieten.

Natürlich ersetzt ein derart kompaktes Funksystem kein hochwertiges Studiomikrofon mit entsprechend optimierter Aufnahmeumgebung. Für typische Smartphone-Videos, Interviews oder Sprachaufnahmen ist die erreichte Qualität aber mehr als ordentlich. Auch die automatische Anpassung zwischen Ansteck- und Handheld-Modus ist dabei ein sinnvoller Ansatz. Durch die unterschiedlichen Klangprofile berücksichtigt Elgato, dass ein Mikrofon in Brusthöhe andere akustische Bedingungen vorfindet als eines direkt vor dem Mund.

Akkulaufzeit

Auch bei der Akkulaufzeit hat sich Elgato einige Gedanken gemacht. Der kleine Sender verfügt über einen 80-mAh-Akku, der laut Hersteller eine Betriebsdauer von rund acht Stunden ermöglicht. In der Regel sollte eine Ladung morgens vor einem Dreh also vollkommen ausreichen.

Der Smart Handle besitzt einen zusätzlichen Akku mit 900 mAh. Dieser dient nicht nur der Stromversorgung des Griffs, sondern kann auch den eingesetzten Sender aufladen. Laut Elgato sind damit etwa fünf vollständige zusätzliche Ladungen möglich. Damit muss man über die Akkulaufzeit also nicht mehr wirklich nachdenken: Notfalls nimmt man für einige Zeit das Handmikro, und lädt damit dann automatisch den Empfänger. Elgato gibt somit auch bis zu 48 Stunden Laufzeit insgesamt an.

Praktisch ist außerdem die Schnellladefunktion. Bereits zehn Minuten Ladezeit sollen wieder genügend Energie für ungefähr eine Stunde Nutzung bereitstellen. Eine vollständige Ladung des Senders dauert rund 1,5 Stunden, beim Smart Handle sind es etwa 2,5 Stunden.

Das mitgelieferte Case übernimmt besitzt hingegen keinen Akku, hier gibt es also einen Unterschied zu Lösungen wie Hollyland. Er hat aber einen USB-Anschluss um Sender und Smart Handle im Case zu laden. Muss das Smartphone bei der Aufnahme geladen werden, so kann dies über den USB-C-Port am Empfänger mit maximal 5 W durchgeführt werden.

Fazit

Mit dem Wave Go gelingt Elgato ein überzeugender Einstieg in den Markt der drahtlosen Mikrofone. Der Hersteller beschränkt sich dabei nicht darauf, ein weiteres klassisches Ansteckmikrofon anzubieten, sondern kombiniert gleich zwei Nutzungsarten in einem System.

Besonders gut gefällt uns das kompakte Konzept. Der eigentliche Sender ist extrem klein und leicht, lässt sich unkompliziert an der Kleidung befestigen und verschwindet bei Nichtgebrauch schnell im Transportcase. Gleichzeitig ist die Verarbeitung hochwertig und vermittelt einen durchweg positiven Eindruck. Der Smart Handle ist dabei mehr als nur ein zusätzliches Zubehörteil. Er macht aus dem kleinen Sender innerhalb weniger Sekunden ein Handmikrofon und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten deutlich. Zusammen mit den automatisch wechselnden Klangprofilen ergibt sich ein Konzept, das im Alltag durchaus sinnvoll ist.

Die größte Stärke bleibt allerdings die Sprachqualität. Gegenüber den integrierten Mikrofonen unseres iPhone 18 Pro Max konnten wir eine deutliche Verbesserung feststellen. Stimmen werden präsenter und verständlicher aufgenommen. Dazu kommt eine angenehm warme Klangabstimmung, die uns im Vergleich zu einigen anderen drahtlosen Lösungen besonders gut gefällt. Auch die automatische Pegelanpassung, die optional zuschaltbare Geräuschunterdrückung und die Integration in Wave Link sind sinnvolle Funktionen. Gerade wer bereits andere Produkte von Elgato verwendet, bekommt damit eine weitere Möglichkeit, sein bestehendes Setup zu ergänzen.

Ganz ohne Einschränkungen kommt das Wave Go allerdings nicht aus. Im Lieferumfang befindet sich nur ein Sender und auf eine interne Sicherheitsaufnahme wird verzichtet. Ein zweiter Sender kann zwar für regulär 29,99 Euro bzw. aktuell 14,99 Euro nachgekauft werden, und Elgato hat auch die Möglichkeit geschaffen, ihn eingebaut im Smart Handle im gleichen Case unterzubringen. Allerdings nimmt das Set dann weiterhin auf einer Mono-Tonspur auf. Eine nachträgliche, vollständig getrennte Bearbeitung beider Stimmen ist damit nicht möglich. Wer umfangreiche Interviews mit mehreren getrennten Tonspuren aufzeichnen möchte, findet bei anderen Herstellern flexiblere Lösungen.

Mit einem Preis von 99,99 Euro ist das Wave Go aber durchaus attraktiv positioniert. Einige umfangreichere Konkurrenzsets kosten deutlich mehr, bieten dafür allerdings bereits zwei Mikrofone und zusätzliche Aufnahmefunktionen. Elgato konzentriert sich stattdessen auf eine unkomplizierte Bedienung, ein kompaktes Gehäuse und eine überzeugende Sprachqualität.

Unterm Strich ist das Wave Go eine interessante Lösung für alle, die mit ihrem Smartphone regelmäßig Videos aufnehmen und die Audioqualität deutlich verbessern möchten. Vor allem die Kombination aus kompaktem Ansteckmikrofon, Smart Handle und angenehm warmem Klang macht es zu einem gelungenen mobilen Begleiter.

Elgato Wave Go Pro Deutliche Verbesserung der Sprachqualität gegenüber dem Smartphone

Angenehm warmer und voller Klang

Sehr kompakter und leichter Sender

Hochwertige Verarbeitung

Automatische Anpassung des Klangprofils

Lange Akkulaufzeit

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis Kontra Nur ein Sender im Lieferumfang

Optionaler zweiter Sender auf identischer Tonspur

keine Nutzungsmöglichkeiten für Kameras