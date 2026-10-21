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Corsair bringt mit dem HS80 v2 MAX Wireless ein neues Premium-Headset auf den Markt, das vor allem anspruchsvolle Spieler ansprechen soll. Denn seine spezielle 50-mm-Laminatmembran sorgt laut Corsair dafür, dass wichtige Audiodetails wie Schrittgeräusche nicht untergehen.

Gerade für Pro-Gamer soll ein Headset nicht einfach nur gut klingen, sondern vor allem auch wichtige akustische Informationen liefern. Gibt es beispielsweise Schrittgeräusche, die vielleicht im Hallen wuchtiger Explosionen untergehen? Das neue HS80 v2 MAX Wireless soll hier für Abhilfe sorgen. Corsair verbaut bei ihnen 50-mm-Treiber mit einer laminierten Membran aus nicht-newtonschem Material. Restvibrationen werden von ihnen schneller absorbiert, sodass Schritte und andere Geräusche und andere Detailgeräusche schneller wieder wahrnehmbar werden, wenn laute Geräusche wie Explosionen verklingen. Für einen räumlicheren Sound steht am Windows-PC Dolby Atmos zur Verfügung.

Die 10-mm-Mikrofonkapsel mit Pop-Schutz soll für eine klare und natürliche Sprachübertragung sorgen. Nutzer einer geeigneten NVIDIA-GeForce-RTX-Grafikkarte können zudem NVIDIA Broadcast nutzen. Diese KI-gestützte Software filtert störende Hintergrundgeräusche heraus. Das HS80 v2 MAX Wireless kann per Bluetooth oder 2,4-GHz-Empfänger genutzt werden. Dabei kann das Headset sogar gleichzeitig mit dem 2,4-GHz-Empfänger und per Bluetooth gekoppelt sein. Im kabellosen Betrieb soll eine beachtliche Akkulaufzeit von über 100 Stunden erreicht werden. Damit das Headset auch bei längerem Spielen komfortabel bleibt, kommen Memory-Schaum und komfortabler Stoff zum Einsatz.

Corsair bringt das HS80 v2 MAX Wireless für eine UVP von 199,99 Euro auf den Markt. Damit ist es doppelt so teuer wie das ebenfalls kabellose Mittelklassemodell Void Wireless V2, das wir im vergangenen Jahr testen konnten.

Ausgeliefert wird das HS80 v2 MAX Wireless sicher verpackt in einem Karton. An mehreren Stellen kleben dabei zusätzlich auch noch Schutzaufkleber auf dem Headset.