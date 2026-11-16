ASUS ROG Kithara im Test
Wenn Gaming-Headset auf Hi-Fi-Ambitionen trifft
Von
Marcel Eckert
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Gaming-Headsets gibt es in nahezu jeder Preisklasse, doch nur wenige Modelle treten mit dem Anspruch an, die Grenzen zur audiophilen Musikwiedergabe ernsthaft zu überwinden. Genau hier will das ASUS ROG Kithara ansetzen. Wir schauen uns an, wie gut dies in der Praxis gelingt.
ASUS verbindet die für Spieler wichtigen Eigenschaften eines vielseitigen Headsets mit einer technisch ambitionierten Klangplattform, die bewusst über den üblichen Gaming-Standard hinausgehen soll. Herzstück sind die gemeinsam mit HIFIMAN abgestimmten 100-mm-Planar-Magnet-Treiber. In Kombination mit der offenen Bauweise, einem außergewöhnlich breiten Frequenzbereich von 8 Hz bis 55 kHz und geringer Verzerrung versprechen sie eine präzise, weitläufige Darstellung, in der sich feine Details ebenso klar heraushören lassen sollen wie die Position einzelner Geräusche im Spielgeschehen.
Für die Kommunikation steht ein Full-Band-MEMS-Boom-Mikrofon bereit, während austauschbare Ohrpolster und die breite Anschlussauswahl – vom symmetrischen 4,4-mm-Stecker über 3,5 und 6,3 mm bis hin zum USB-C-Adapter – den Einsatz an unterschiedlichen Geräten erleichtern. Damit richtet sich das kabelgebundene Kithara nicht nur an kompetitive Spieler, sondern auch an Nutzer, die nach der letzten Runde nicht zwangsläufig zu einem separaten Hi-Fi-Kopfhörer greifen möchten.
|Kopfhörer
|Typ:
|Offen
|Treiber:
|100 mm
|Frequenz:
|8 bis 55.000 Hz
|Impedanz:
|16 Ohm
|Empfindlichkeit:
|116dB (+/-3dB)
|Mikrofon
|Typ:
|Empfindlichkeit:
|-36 dB
|Frequenz:
|20 - 20.000 Hz (Uni)
|Allgemein
|RGB:
|Nein
|Anschluss:
|3.5 mm Klinker (Adapter für 6.3 mm single-ended, 4.4 mm balanced, USB-C)
|Gewicht:
|420 g ohne Kabel
|Preis:
|299 Euro
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