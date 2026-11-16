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ASUS ROG Kithara im Test

Wenn Gaming-Headset auf Hi-Fi-Ambitionen trifft

Portrait des Authors

Von Marcel Eckert

Seite 1: ASUS ROG Kithara im Test: Wenn Gaming-Headset auf Hi-Fi-Ambitionen trifft
Seite 1: ASUS ROG Kithara im Test: Wenn Gaming-Headset auf Hi-Fi-Ambitionen trifft Seite 2: Optik und Tragekomfort Seite 3: Software Seite 4: Klangeindruck &amp; Mikrofon Seite 5: Fazit
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Gaming-Headsets gibt es in nahezu jeder Preisklasse, doch nur wenige Modelle treten mit dem Anspruch an, die Grenzen zur audiophilen Musikwiedergabe ernsthaft zu überwinden. Genau hier will das ASUS ROG Kithara ansetzen. Wir schauen uns an, wie gut dies in der Praxis gelingt.

ASUS verbindet die für Spieler wichtigen Eigenschaften eines vielseitigen Headsets mit einer technisch ambitionierten Klangplattform, die bewusst über den üblichen Gaming-Standard hinausgehen soll. Herzstück sind die gemeinsam mit HIFIMAN abgestimmten 100-mm-Planar-Magnet-Treiber. In Kombination mit der offenen Bauweise, einem außergewöhnlich breiten Frequenzbereich von 8 Hz bis 55 kHz und geringer Verzerrung versprechen sie eine präzise, weitläufige Darstellung, in der sich feine Details ebenso klar heraushören lassen sollen wie die Position einzelner Geräusche im Spielgeschehen.

Für die Kommunikation steht ein Full-Band-MEMS-Boom-Mikrofon bereit, während austauschbare Ohrpolster und die breite Anschlussauswahl – vom symmetrischen 4,4-mm-Stecker über 3,5 und 6,3 mm bis hin zum USB-C-Adapter – den Einsatz an unterschiedlichen Geräten erleichtern. Damit richtet sich das kabelgebundene Kithara nicht nur an kompetitive Spieler, sondern auch an Nutzer, die nach der letzten Runde nicht zwangsläufig zu einem separaten Hi-Fi-Kopfhörer greifen möchten.

ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
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ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
ASUS ROG Kithara
Technische Daten - ASUS ROG Kithara
Kopfhörer
Typ:Offen
Treiber:100 mm
Frequenz:8 bis 55.000 Hz
Impedanz:16 Ohm
Empfindlichkeit:116dB (+/-3dB)
Mikrofon
Typ:
Empfindlichkeit:-36 dB
Frequenz:20 - 20.000 Hz (Uni)
Allgemein
RGB:Nein
Anschluss:3.5 mm Klinker (Adapter für 6.3 mm single-ended, 4.4 mm balanced, USB-C)
Gewicht:420 g ohne Kabel
Preis:299 Euro
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