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Mit den Stealthbite IEM möchte Sharkoon Gaming, Musik und mobile Nutzung unter einen Hut bringen. Dafür setzt man auf ein Hybrid-Treiber-System und einen umfangreichen Lieferumfang. Doch wie gut klingen die Stealthbite IEM tatsächlich und können sie sowohl beim Gaming als auch beim Musikhören überzeugen? Unser Test schafft Klarheit.
Sharkoon möchte mehr als nur einen kompakten Gaming-Kopfhörer bieten, auch wenn Gaming das eigentliche Hauptgeschäft von Sharkoon ist. Das kabelgebundene In-Ear-Modell soll sich ebenso an Musikfans und Content-Creator richten, die Wert auf eine präzise, ausgewogene Wiedergabe und flexible Anschlussmöglichkeiten legen. Dafür kombiniert Sharkoon einen dynamischen 10-mm-Treiber mit einem Balanced-Armature-Treiber zu einem Hybrid-System und legt neben austauschbaren Kabeln mit und ohne Inline-Mikrofon auch einen USB-C-DAC, einen USB-A-Adapter sowie ein robustes Hardcase bei. Die insgesamt 26,8 g leichten Resin-Hörer mit modularem 2‑Pin-Anschluss, einem Frequenzbereich von 20 bis 40.000 Hz und breiter räumlicher Darstellung, sollen beim Musikhören und in längeren Gaming-Sessions überzeugen.
|Kopfhörer
|Typ:
|In Ear Monitor
|Treiber:
|10 mm Hybrid (1 DD + 1 BA)
|Frequenz:
|20 bis 40.000 Hz
|Impedanz:
|32 Ohm
|Mikrofon
|Impedanz:
|2,2 kΩ
|Richtcharakteristik:
|Omnidirectional
|Empfindlichkeit:
|-40 dB ± 3 dB
|Frequenz:
|100 bis 5.000 Hz
|DAC
|Typ:
|Externe Soundkarte
|Soundchip:
|KT02H20
|Impedanz:
|16 - 32 Ω
|Abtastfrequenz (ADC/DAC):
|32 Bit / 384 kHz
|Rauschabstand (SNR):
|110 dB
|Max. Leistung:
|30 mW
|Allgemein
|Anschluss:
|TRS/TRRS/USB
|Reichweite:
|- (Kabelgebunden)
|Gewicht:
|9,8 g ohne Kabel
|Preis:
|ca. 40 Euro
|Sharkoon Stealthbite IEM
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 59,85 EUR