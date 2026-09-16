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Sharkoon Stealthbite IEM im Test

In-Ear Monitor für Gaming, Musik und unterwegs

Portrait des Authors


Seite 1: Sharkoon Stealthbite IEM im Test: In-Ear Monitor für Gaming, Musik und unterwegs
Seite 1: Sharkoon Stealthbite IEM im Test: In-Ear Monitor für Gaming, Musik und unterwegs Seite 2: Lieferumfang und Optik Seite 3: Passform und Praxistest Seite 4: Fazit
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Mit den Stealthbite IEM möchte Sharkoon Gaming, Musik und mobile Nutzung unter einen Hut bringen. Dafür setzt man auf ein Hybrid-Treiber-System und einen umfangreichen Lieferumfang. Doch wie gut klingen die Stealthbite IEM tatsächlich und können sie sowohl beim Gaming als auch beim Musikhören überzeugen? Unser Test schafft Klarheit. 

Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM
Sharkoon Stealthbite IEM

Sharkoon möchte mehr als nur einen kompakten Gaming-Kopfhörer bieten, auch wenn Gaming das eigentliche Hauptgeschäft von Sharkoon ist. Das kabelgebundene In-Ear-Modell soll sich ebenso an Musikfans und Content-Creator richten, die Wert auf eine präzise, ausgewogene Wiedergabe und flexible Anschlussmöglichkeiten legen. Dafür kombiniert Sharkoon einen dynamischen 10-mm-Treiber mit einem Balanced-Armature-Treiber zu einem Hybrid-System und legt neben austauschbaren Kabeln mit und ohne Inline-Mikrofon auch einen USB-C-DAC, einen USB-A-Adapter sowie ein robustes Hardcase bei. Die insgesamt 26,8 g leichten Resin-Hörer mit modularem 2‑Pin-Anschluss, einem Frequenzbereich von 20 bis 40.000 Hz und breiter räumlicher Darstellung, sollen beim Musikhören und in längeren Gaming-Sessions überzeugen.

Technische Daten
Kopfhörer
Typ:In Ear Monitor
Treiber:10 mm Hybrid (1 DD + 1 BA)
Frequenz:20 bis 40.000 Hz
Impedanz:32 Ohm
Mikrofon
Impedanz:2,2 kΩ
Richtcharakteristik:Omnidirectional
Empfindlichkeit:-40 dB ± 3 dB
Frequenz:100 bis 5.000 Hz
DAC
Typ:Externe Soundkarte
Soundchip:KT02H20
Impedanz:16 - 32 Ω
Abtastfrequenz (ADC/DAC):32 Bit / 384 kHz
Rauschabstand (SNR):110 dB
Max. Leistung:30 mW
Allgemein
Anschluss:TRS/TRRS/USB
Reichweite:- (Kabelgebunden)
Gewicht:9,8 g ohne Kabel
Preis:ca. 40 Euro

Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon Stealthbite IEM
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 59,85 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Sharkoon Stealthbite IEM
Verfügbar 59,85 EUR
Lagernd 59,90 EUR
Lagernd 59,99 EUR
Lagernd 60,00 EUR
Verfügbar 65,00 EUR
Nicht lagernd 66,40 EUR
Verfügbar 67,89 EUR
Verfügbar 72,90 EUR

Quellen und weitere Links

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