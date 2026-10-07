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Klassische In-Ear-Kopfhörer kennen die meisten Nutzer zur Genüge und sind sowohl im mobilen Bereich schon etabliert, als auch beim Gaming mittlerweile gut vertreten. Mit den ROG Cetra Open Wireless Earbuds geht ASUS einen etwas anderen Weg und hat ein paar Kopfhörer im Portfolio, die nicht auf das In-Ear-Prinzip setzen, sondern auf dem Gehörgang aufliegen und ihn somit nicht verschließen. Dies kann Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringen, die wir uns in diesem Test genauer anschauen werden. Inwieweit das Konzept für Gaming oder auch das Homeoffice aufgeht, klären wir im Folgenden.

Technische Daten Kopfhörer Typ: Offen Treiber: 14.2 mm diamantähnliche Carbon-Treiber

Frequenz: 20 bis 20.000 Hz Impedanz: 16 ohms

Mikrofon Typ: Quad-Mic mit KI-Rauschunterdrückung Richtcharakteristik: Omnidirectional Empfindlichkeit: -36 dB Frequenz: 100 bis 8.000 Hz Allgemein Anschluss: Wireless 2,4 GHz, Bluetooth Reichweite: Sichtlinie (ohne Wände oder Hindernisse) – etwa 00 m Gewicht: 11 Gramm pro Earbud Preis: ca. 204 Euro

Optik und Case

Optisch gehen die ASUS ROG Cetra Open Wireless einen etwas anderen Weg als klassische True-Wireless-Earbuds. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass ASUS hier nicht versucht, ein möglichst unauffälliges oder minimalistisches Produkt zu schaffen. Die schwarze Farbgebung, die markanten Gehäuseformen und die integrierte RGB-Beleuchtung verleihen den Earbuds einen unverkennbaren Gaming-Charakter, passend zum ROG‑Label.

Das auffälligste Merkmal ist allerdings nicht die Beleuchtung, sondern die offene Bauweise. Anders als klassische In-Ears werden die ROG Cetra Open Wireless nicht in den Gehörgang eingesetzt. Die eigentlichen Lautsprechereinheiten sitzen stattdessen vor dem Ohr und übertragen den Klang über die Luft. Dadurch bleibt der Gehörgang vollständig frei. ASUS kombiniert diese Bauweise mit einem ergonomisch geformten Ohrbügel, der hinter dem Ohr entlanggeführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Der Bügel besteht aus einem weichen, hautfreundlichen Silikonmaterial und soll auch bei längerer Nutzung möglichst wenig Druck auf das Ohr ausüben.

Durch diese Konstruktion wirken die Cetra Open Wireless zwangsläufig etwas ungewöhnlicher als herkömmliche Earbuds. Die Ohrbügel sind deutlich sichtbar und verleihen den Kopfhörern eine technische, fast schon futuristische Optik. Gleichzeitig erinnern sie ein Stück weit an ältere Sport- oder Open-Ear-Kopfhörer, bei denen ebenfalls ein Bügel für den Halt sorgt.

Bei der Gestaltung der Lautsprechereinheit setzt man nicht wie bei vielen klassischen Earbuds auf ein rundliches Design, sondern hat sich bewusst für ein kantiges und eckiges Design entschieden. Dadurch sehen die Earbuds weniger nach klassischen Alltagskopfhörern und deutlich mehr nach Gaming-Hardware aus. .

Ein weiteres charakteristisches Element ist die integrierte ASUS-Aura-RGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung lässt sich über die Software anpassen und kann verschiedene Effekte und Farben darstellen.

Entgegen dem allgemeinen Trend setzt man nicht ausschließlich auf berührungsempfindliche Flächen, sondern integriert physische Tasten. Die Bedienung soll dadurch ein eindeutiges haptisches Feedback vermitteln, anstatt lediglich auf eine Berührung der Oberfläche zu reagieren.

Trotz der auffälligen Optik fällt das Gewicht der eigentlichen Ohrhörer mit rund 11 g vergleichsweise gering aus. Beim Design wurde besonders Wert auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung gelegt, damit die Konstruktion nicht unangenehm am Ohr sitzt. Gerade bei einem Open-Ear-Konzept ist dieser Punkt entscheidend, da die Earbuds nicht durch einen klassischen Silikonaufsatz im Gehörgang gehalten werden.

Zum Gesamtdesign gehört außerdem das abnehmbare Nackenband. Dieses lässt sich an den beiden Ohrhörern befestigen und soll insbesondere beim Sport oder bei stärkerer Bewegung zusätzliche Sicherheit bieten. Gleichzeitig besitzt das Band reflektierende Elemente, wodurch die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert werden soll.

Auch beim Ladecase setzt ASUS nicht auf die besonders kompakte und unauffällige Form, die man mittlerweile von vielen klassischen Earbuds kennt. Das Case fällt vergleichsweise groß und wuchtig aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass neben den beiden offenen Ohrhörern auch der 2,4-GHz-USB-C-Dongle untergebracht werden muss. Dadurch ist es auch nicht so einfach, das Ladecase problemlos in der Hosentasche mitzunehmen, wie man es eigentlich gewohnt ist.

Optisch greift das Ladecase ebenfalls die ROG-Designsprache auf. Eine dunkle, überwiegend schwarze Kunststoffoberfläche wird durch charakteristische Linien und das ROG-Logo ergänzt. An der Vorderseite befindet sich eine schmale Statusbeleuchtung, während der USB-C-Anschluss zum Aufladen auf der Rückseite sitzt. Im Inneren werden die Ohrhörer magnetisch gehalten und über entsprechende Kontakte geladen. Der USB-C-Dongle findet ebenfalls einen eigenen Platz im Case, wodurch er beim Transport nicht lose herumfliegt.