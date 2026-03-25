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Huawei Watch GT Runner 2 im Test

Sport-Smartwatch mit umfangreicher Trainingsanalyse

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Mit der Watch‑GT‑Runner‑Serie richtet sich Huawei traditionell an Nutzer, die ihre Smartwatch primär im sportlichen Umfeld einsetzen. Die Huawei Watch GT Runner 2 positioniert sich entsprechend im Segment der sportorientierten Smartwatches mit erweiterten Trainings‑ und Gesundheitsfunktionen. Im Fokus stehen insbesondere Laufanalysen, GPS‑Tracking sowie eine lange Akkulaufzeit. In unserem Test zeigt sich, wie sich die Uhr dabei schlägt.

Das Modell kombiniert ein vergleichsweise leichtes Gehäuse mit einem hochauflösenden AMOLED‑Display und integriert mehrere Sensoren zur Gesundheitsüberwachung. Gleichzeitig unterstützt die Uhr Smartphone‑Benachrichtigungen und Bluetooth‑Telefonie.

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Technische Details

Die Huawei Watch GT Runner 2 besitzt ein rundes 1,32‑Zoll‑AMOLED‑Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln und einer Pixeldichte von 352 ppi. Die verwendete AMOLED‑Technologie sorgt für hohe Kontrastwerte sowie eine gute Ablesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Laut Hersteller erreicht das Display eine maximale Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Ein integrierter Helligkeitssensor passt die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen an.

Das Gehäuse ist auf ein geringes Gewicht und eine sportliche Nutzung ausgelegt. Die Uhr ist mit verschiedenen Sensoren zur Gesundheitsüberwachung ausgestattet, darunter Herzfrequenzmessung und Hauttemperaturerfassung. Zusätzlich unterstützt das Gerät eine EKG‑Funktion sowie eine Analyse von Pulswellen zur Einschätzung des Herz‑Kreislauf‑Status.

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Für Trainingsaufzeichnungen steht ein präzises GPS‑System zur Verfügung, das speziell für Laufanalysen optimiert wurde. Laut Hersteller unterstützt die Uhr eine besonders genaue Pace‑Erfassung sowie einen Marathon‑Modus, der während längerer Läufe Energie spart und gleichzeitig wichtige Messwerte weiterhin erfasst.

Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu 14 Tagen angegeben. Bei aktivierter GPS‑Nutzung reduziert sich die Laufzeit deutlich, wobei laut Datenblatt bis zu 32 Stunden kontinuierliches GPS‑Tracking möglich sind. Je nach Nutzung sind also große Schwankungen bei der Laufzeit möglich. Wir konnten bei einer moderaten Alltagsnutzung mit einer Akkuladung problemlos mehr als eine Woche überbrücken, bei genügsamer Nutzung erscheinen uns auch die angegebenen zwei Wochen realistisch. 

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth. Unterstützt werden sowohl Android‑ als auch iOS‑Geräte. Neben Benachrichtigungen kann die Uhr auch zum Telefonieren genutzt werden, sofern sie mit einem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist.

ModellHuawei Watch GT Runner 2
Display1,32 Zoll AMOLED
Auflösung466 × 466 Pixel
Pixeldichte352 ppi
Helligkeitbis zu 3.000 Nits
SensorenHerzfrequenzsensor, SpO₂-Sensor, Hauttemperatur, Pulswellenanalyse, EKG
GPSintegriertes Multiband-GPS mit Pace-Tracking
TrainingsfunktionenLaufanalyse, Trainingsprogramme, Marathon-Modus
Akkulaufzeitbis zu 14 Tage
GPS-Laufzeitbis zu 32 Stunden
KonnektivitätBluetooth
TelefonieBluetooth-Telefonie möglich
KompatibilitätAndroid und iOS
AppHuawei Health App
ArmbänderStoffarmband oder Gummiarmband

Quellen und weitere Links

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