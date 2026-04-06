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Mit dem Skiller SGH40W erweitert Sharkoon sein Portfolio um ein kabelloses Gaming-Headset im Einstiegs- bis unteren Mittelklassesegment. Im Test zeigt sich, wie sich das Modell mit einem Straßenpreis von rund 70 Euro einordnet und ob Dual-Mode-Betrieb, große 53‑mm‑Treiber sowie ein abnehmbares Mikrofon einen Funktionsumfang bieten, der über einfache Basislösungen hinausgeht.

Die Zielgruppe sind primär Spieler, die eine drahtlose Lösung mit möglichst breiter Kompatibilität suchen, ohne in deutlich höhere Preisregionen vorzudringen. Neben der 2,4‑GHz‑Funkverbindung steht eine kabelgebundene Nutzung per TRRS‑Anschluss zur Verfügung, wodurch sich das Headset auch an Konsolen, Notebooks oder mobilen Geräten betreiben lässt.

Technische Details

Das Skiller SGH40W arbeitet mit 53‑mm‑Treibern. In dieser Preisklasse sind sonst eher Treibergrößen zwischen 40 und 50 mm üblich, sodass Sharkoon hier nominell ein etwas größeres Chassis verbaut. Eine größere Membranfläche kann grundsätzlich eine höhere Luftverdrängung ermöglichen, was sich insbesondere im Tieftonbereich bemerkbar machen kann.

Die drahtlose Verbindung erfolgt über 2,4 GHz mittels beiliegendem USB-Dongle. Diese Technik ist im Gaming-Segment verbreitet, da sie gegenüber Bluetooth eine geringere Latenz aufweist. Eine explizite Angabe zur Latenzzeit macht der Hersteller nicht, im Testbetrieb zeigten sich jedoch keine wahrnehmbaren Verzögerungen zwischen Bild und Ton.

Alternativ kann das Headset über ein 3,5‑mm-TRRS-Kabel betrieben werden. Diese Option ist insbesondere bei leerem Akku oder für Geräte ohne USB-Schnittstelle relevant. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Die angegebene maximale Akkulaufzeit beträgt bis zu 35 Stunden.