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Hator, ein Hersteller, der bis ins Jahr 2024 eher auf dem lokalen Markt in der Ukraine angesiedelt war, bietet seine Produkte in der Zwischenzeit in mehreren europäischen Ländern an, und wird somit im Bereich der Gamingprodukte mehr Sichtbarkeit erlangen. Und auch wir bei Hardwareluxx haben bereits einige dieser Produkte in der Redaktion gehabt. Heute schauen wir uns das Flaggschiff der Headsetsparte an, das Hypergang 3 Wireless.
Das Hator Hypergang 3 Wireless soll durch sein leichtes Gesamtgewicht von 330 g zu einem Wegbegleiter werden, der nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs genutzt werden kann. Daher wurde dem Headset auch eine Tri-Mode-Connection spendiert. Das Headset kann so sowohl mit dem 2,4-GHz-Dongle verwendet werden, als auch via Bluetooth mit einem Handy oder Tablet. Sollte der Akku vom Headset dann doch einmal leer sein, kann es auch mit einem USB‑C‑Kabel am Endgerät betrieben und geladen werden. Wer auf die Wirelessverbindungen verzichten kann, der kann das baugleiche Headset auch nur als reine USB-Variante erwerben. Farblich stehen unterschiedliche Varianten mit Schwarz, Weiß und Pink zur Verfügung.
|Kopfhörer
|Typ:
|Geschlossen (Durch den Transparentmodus jedoch auch offen)
|Treiber:
|40 mm
|Frequenz:
|10 bis 44.000 Hz
|Impedanz:
|16 Ohm
|Empfindlichkeit:
|115dB
|Mikrofon
|Typ:
|Unidirektional
|Empfindlichkeit:
|-38 dB
|Allgemein
|RGB:
|Ja (Ohrmuschel)
|Anschluss:
|2,4 GHz Wireless mit USB-Empfänger, USB-Kabel (USB 2.0 und 3.0), Bluetooth 5.2
|Gewicht:
|330 g ohne Kabel
|Akku:
|750 mAh
|Laufzeit:
|Bis zu 45 Stunden
|Preis:
|ca. 99 Euro