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TCL 32X3A im Test

Mit Dual-Mode, OLED+ und mattem Coating

Portrait des Authors

Von Andreas Kaspar

Seite 1: TCL 32X3A im Test: Mit Dual-Mode, OLED+ und mattem Coating
Seite 1: TCL 32X3A im Test: Mit Dual-Mode, OLED+ und mattem Coating Seite 2: Gehäuse und Ausstattung Seite 3: Ergonomie Seite 4: Leistungsaufnahme, Lautstärke, OLED-Care Seite 5: Testumgebung Seite 6: Subjektive Eindrücke zur Bildqualität Seite 7: Gaming-Performance und Reaktionszeit Seite 8: SDR-Messwerte: Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis Seite 9: SDR-Messwerte: Farbdarstellung Seite 10: HDR-Messungen: Farbwiedergabe und Helligkeitsverlauf Seite 11: Fazit
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Der TCL 32X3A ist nicht nur ein Eye-Catcher, sondern möchte auch mit dem punkten, was unter der Haube steckt. Daher kann das verbaute OLED-Panel mit einer hohen Peak-Helligkeit, Dual-Mode-Fähigkeiten bis 480 Hz und einer optimierten Schriftdarstellung aufwarten. Ob es auch Nachteile gibt, klärt der Hardwareluxx-Test.

Der Monitormarkt ist heiß umkämpft und hat in der Vergangenheit durch die OLED-Technik eine neue Dynamik entwickelt. Auch TCL möchte sich neben dem TV-Business im PC-Umfeld positionieren und schickt mit dem 32X3A ein neues OLED-Modell an den Start, das die Erfahrungen des Herstellers im Wohnzimmer nicht leugnen kann: Mit einem großen, optisch auffällig integrierten Bang&Olufson-Soundsystem möchte der 32-Zöller die Gaming- und Multimedia-Zentrale auf dem Schreibtisch werden und gleichzeitig ein echter Eye-Catcher sein. Dass das Design dabei auch Nachteile hat, werden wir im Verlauf des Tests noch klären.

Den TCL 32X3A aber nur auf seine Optik zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht werden. Als Herzstück fungiert ein 32 Zoll großes OLED-Panel das den Dual-Mode unterstützt: entweder UHD (3.840 x 2.160) mit 240 Hz oder FHD (1.920 x 1.080) mit 480 Hz. Mit dem Grundsetting sollten bereits die meisten Gamer zufrieden sein. Wer jedoch auf der Suche nach dem letzten Latenz-Vorteil ist, der wird zu 480 Hz nicht nein sagen. Zusammen mit der Reaktionszeit von 0,03 ms wird ein solches Gaming-Paket geschnürt, das die Optik nicht auf den ersten Blick vermuten lässt.

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Aber auch an anderer Stelle bietet das Display eine interessante Ausstattung. Das Panel firmiert unter OLED+, womit TCL eine Kombination aus OLED-Paneltechnik, optimierter Subpixelstruktur und Maßnahmen für eine bessere Darstellung bei Umgebungslicht meint. Ein zentraler Bestandteil ist die sogenannte Matrix-Pure-Pixel-Struktur. Sie soll Farbsäume an Buchstaben und feinen Konturen reduzieren und damit insbesondere die Textdarstellung verbessern. Zusätzlich setzt TCL auf eine entspiegelte Oberfläche, um störende Reflexionen zu verringern.

Beim 32X3A ergänzt TCL diese Eigenschaften durch einen mehrschichtigen OLED-Aufbau, native 10-Bit-Farbtiefe und eine angegebene DCI-P3-Abdeckung von 98,5 %. Die beworbene Spitzenhelligkeit im HDR-Betrieb beträgt 1.300 cd/m².

Preislich liegt unser Testkandidat bei 999 Euro und ordnet sich damit im Premium-Umfeld ein. Negativ fällt an dieser Stelle der recht kurze Garantiezeitraum von 24 Monaten auf.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des TCL 32X3A gehören:

  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: HDMI
  • Kabel: USB Typ C auf Typ C
  • Externes Netzteil + Stromkabel.
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Spezifikationen des TCL 32X3A in der Übersicht

Straßenpreis:

ca. 999 Euro

Garantie:

24 Monate

Homepage:

www.tcl.com

Diagonale:

31,5 Zoll / 80 cm

Krümmung:

-

Gehäusefarbe:

Grau/Silber mit schwarzen Elementen

Format:

16:9

Panel:

WOLED (TCL OLED+)

Farbtiefe:

10 bit

Glare-Optik:

nein, Anti-Glare-Beschichtung

Auflösung:

3.840 x 2.160 Pixel
Dual-Mode: 1.920 x 1.080 Pixel

Kontrastwert:

1.500.000:1

Helligkeit:

SDR: 300 cd/m²
HDR: bis zu 1.300 cd/m² (Spitze)

Reaktionszeit:

0,03 ms (GtG)

Wiederholfrequenz:

240 Hz (3.840 x 2.160 Pixel)
480 Hz (1.920 x 1.080 Pixel)

Blickwinkel:

horizontal: 178°
vertikal: 178°

Anschlüsse:

1x DisplayPort 2.1
2x HDMI 2.1
1x USB-C (DisplayPort-Alt-Mode, Upstream, Power Delivery bis 90 W)
1x USB-B (Upstream)
2x USB-A (Downstream)
1x 3,5 mm Klinke

HDCP:

k. A.

Gewicht:

7,3 kg (mit Standfuß)
6,0 kg (ohne Standfuß)

Abmessungen (B x H x T):

713,1 x 534,7 x 210 mm (mit Standfuß)
713,1 x 410,8 x 35,8 mm (ohne Standfuß)

Ergonomie:

Höhenverstellung: nein
Neigung: -5° bis +15°
Drehung: nein
Pivot: nein

Kensington-Lock:

ja

Wandmontage:

VESA 100 x 100 mm

integrierte Lautsprecher:

ja, nach vorne abstrahlendes Stereo-System mit Audio-Abstimmung von Bang & Olufsen

Netzteil:

extern (260 W)

Sonstiges:

AMD FreeSync Premium, DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, KVM-Switch, PiP/PbP, automatische Helligkeits- und Farbtemperaturanpassung, rückseitige RGB-Beleuchtung, OLED-Schutzfunktionen

Preise und Verfügbarkeit
Alienware AW3225QF
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Quellen und weitere Links

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