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Der TCL 32X3A ist nicht nur ein Eye-Catcher, sondern möchte auch mit dem punkten, was unter der Haube steckt. Daher kann das verbaute OLED-Panel mit einer hohen Peak-Helligkeit, Dual-Mode-Fähigkeiten bis 480 Hz und einer optimierten Schriftdarstellung aufwarten. Ob es auch Nachteile gibt, klärt der Hardwareluxx-Test.

Der Monitormarkt ist heiß umkämpft und hat in der Vergangenheit durch die OLED-Technik eine neue Dynamik entwickelt. Auch TCL möchte sich neben dem TV-Business im PC-Umfeld positionieren und schickt mit dem 32X3A ein neues OLED-Modell an den Start, das die Erfahrungen des Herstellers im Wohnzimmer nicht leugnen kann: Mit einem großen, optisch auffällig integrierten Bang&Olufson-Soundsystem möchte der 32-Zöller die Gaming- und Multimedia-Zentrale auf dem Schreibtisch werden und gleichzeitig ein echter Eye-Catcher sein. Dass das Design dabei auch Nachteile hat, werden wir im Verlauf des Tests noch klären.

Den TCL 32X3A aber nur auf seine Optik zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht werden. Als Herzstück fungiert ein 32 Zoll großes OLED-Panel das den Dual-Mode unterstützt: entweder UHD (3.840 x 2.160) mit 240 Hz oder FHD (1.920 x 1.080) mit 480 Hz. Mit dem Grundsetting sollten bereits die meisten Gamer zufrieden sein. Wer jedoch auf der Suche nach dem letzten Latenz-Vorteil ist, der wird zu 480 Hz nicht nein sagen. Zusammen mit der Reaktionszeit von 0,03 ms wird ein solches Gaming-Paket geschnürt, das die Optik nicht auf den ersten Blick vermuten lässt.

Aber auch an anderer Stelle bietet das Display eine interessante Ausstattung. Das Panel firmiert unter OLED+, womit TCL eine Kombination aus OLED-Paneltechnik, optimierter Subpixelstruktur und Maßnahmen für eine bessere Darstellung bei Umgebungslicht meint. Ein zentraler Bestandteil ist die sogenannte Matrix-Pure-Pixel-Struktur. Sie soll Farbsäume an Buchstaben und feinen Konturen reduzieren und damit insbesondere die Textdarstellung verbessern. Zusätzlich setzt TCL auf eine entspiegelte Oberfläche, um störende Reflexionen zu verringern.

Beim 32X3A ergänzt TCL diese Eigenschaften durch einen mehrschichtigen OLED-Aufbau, native 10-Bit-Farbtiefe und eine angegebene DCI-P3-Abdeckung von 98,5 %. Die beworbene Spitzenhelligkeit im HDR-Betrieb beträgt 1.300 cd/m².

Preislich liegt unser Testkandidat bei 999 Euro und ordnet sich damit im Premium-Umfeld ein. Negativ fällt an dieser Stelle der recht kurze Garantiezeitraum von 24 Monaten auf.



Lieferumfang

Zum Lieferumfang des TCL 32X3A gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: HDMI

Kabel: USB Typ C auf Typ C

Externes Netzteil + Stromkabel.

Spezifikationen des TCL 32X3A in der Übersicht Straßenpreis: ca. 999 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.tcl.com Diagonale: 31,5 Zoll / 80 cm Krümmung: - Gehäusefarbe: Grau/Silber mit schwarzen Elementen Format: 16:9 Panel: WOLED (TCL OLED+) Farbtiefe: 10 bit Glare-Optik: nein, Anti-Glare-Beschichtung Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

Dual-Mode: 1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: bis zu 1.300 cd/m² (Spitze) Reaktionszeit: 0,03 ms (GtG) Wiederholfrequenz: 240 Hz (3.840 x 2.160 Pixel)

480 Hz (1.920 x 1.080 Pixel) Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1

1x USB-C (DisplayPort-Alt-Mode, Upstream, Power Delivery bis 90 W)

1x USB-B (Upstream)

2x USB-A (Downstream)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: k. A. Gewicht: 7,3 kg (mit Standfuß)

6,0 kg (ohne Standfuß) Abmessungen (B x H x T): 713,1 x 534,7 x 210 mm (mit Standfuß)

713,1 x 410,8 x 35,8 mm (ohne Standfuß) Ergonomie: Höhenverstellung: nein

Neigung: -5° bis +15°

Drehung: nein

Pivot: nein Kensington-Lock: ja Wandmontage: VESA 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja, nach vorne abstrahlendes Stereo-System mit Audio-Abstimmung von Bang & Olufsen Netzteil: extern (260 W) Sonstiges: AMD FreeSync Premium, DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, KVM-Switch, PiP/PbP, automatische Helligkeits- und Farbtemperaturanpassung, rückseitige RGB-Beleuchtung, OLED-Schutzfunktionen