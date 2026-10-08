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Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der neue Alienware AW3926QW das Potenzial zum Bestseller: eine Diagonale von 39 Zoll, die 5K2K-Auflösung, OLED-Technik mit RGB-Stripe-Layout und einen Dual-Mode mit maximal 330 Hz. Ob es auch Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Test.

Die Aufzählung zeigt es: Alienware geht bei seinem neuen OLED-Gerät in die Vollen und schnürt ein Paket, das für viele Gamer auf den ersten Blick ziemlich durchdacht erscheint. Das Panel im 39-Zoll-Format besitzt das Seitenverhältnis von 21:9 und einen Curved-Radius von 1.500 mm. So wird ein hoher Immersionsgrad garantiert, denn das Blickfeld wird sehr gut abgedeckt.

Gleichzeitig unterstützt das Panel den Dual-Mode. In der nativen Auflösung von 5.120 x 2.160 Bildpunkten werden 165 Hz realisiert. Zusammen mit der kurzen Reaktionszeit von nur 0,03 ms, die durch die OLED-Technik möglich wird, wird bereits in diesem Setting eine Gaming-Leistung erzielt, die für die meisten Gamer auf der ganzen Linie ausreichend ist. Sollten für schnelle Games doch einmal noch kürzere Latenzen gewünscht sein: Wird die Auflösung auf 2.560 x 1.080 Bildpunkte geviertelt, kann die Wiederholfrequenz von 330 Hz gesteigert werden.

Aber nicht nur im Gaming-Bereich bietet der AW3926QW ein interessantes Feature-Set. Die angesprochene Kombination aus Auflösung und Diagonale schafft den Spagat hin zum produktiven Gerät, denn es wird eine Menge Platz auf dem Desktop geboten. Passend dazu sorgt das RGB-Stripe-Subpixel-Layout für eine klare Schriftdarstellung. Unterstützt wird dies durch den großen nativen Farbraum, DCI P3 soll laut Datenblatt zu 99 % abgedeckt werden. Die Helligkeit im SDR-Betrieb soll bei 300 cd/m² liegen, während die Peak-Helligkeit im HDR-Modus mit 1.300 cd/m² spezifiziert wird.

Alienware ruft zum Start des AW3926QW 1.149 Euro auf. Damit ist das neue XXL-Display klar im Premium-Segment verortet. Mit Blick auf die Größe und den Vergleich mit so manchem aktuellen 34-Zöller mit RGB-Stripe-Layout erscheint der Preis aber attraktiv. Der Garantiezeitraum beläuft sich auf 36 Monate – auch auf Einbrenneffekte.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Alienware AW3926QW gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ-A auf Typ-B

Kabel: USB Typ-C auf Typ-C

Stromkabel

Spezifikationen des Alienware AW3926QW in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.149 Euro Garantie: 36 Monate, einschließlich OLED-Burn-in-Abdeckung und erweitertem Austauschservice Homepage: www.dell.de Diagonale: 38,9 Zoll Krümmung: 1.500 mm (1500R) Gehäusefarbe: Schwarz Format: 21:9 Panel: RGB-Stripe-Tandem-OLED Farbtiefe: Farbtiefe: 10 Bit Glare-Optik: Antireflexbeschichtung (AR) laut Hersteller Auflösung: 5.120 x 2.160 Pixel

Dual-Mode: 2.560 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.750.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: bis zu 1.300 cd/m² (Spitze) Reaktionszeit: 0,03 ms (GtG, Extreme-Modus) Wiederholfrequenz: 165 Hz (5.120 x 2.160 Pixel)

330 Hz (2.560 x 1.080 Pixel) Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1 (UHBR20)

2x HDMI 2.1 (FRL, eARC-Unterstützung)

1x USB-C (10 Gbit/s, Upstream, DisplayPort-Alt-Mode, Power Delivery bis 90 W)

1x USB-B (5 Gbit/s, Upstream)

2x USB-A (5 Gbit/s, Downstream, davon 1x mit BC 1.2)

1x USB-C (5 Gbit/s, Downstream, Ladeleistung bis 15 W) HDCP: ja, HDCP 1.4 und 2.3 Gewicht: 11,22 kg (mit Standfuß)

7,76 kg (ohne Standfuß) Abmessungen (B x H x T): 920,49 x 470,10–580,10 x 242,50 mm (mit Standfuß)

920,49 x 408,24 x 129,65 mm (ohne Standfuß) Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° bis +21°

Drehung: -20° bis +20°

Seitliche Ausrichtung: -5° bis +5°

Pivot: nein Kensington-Lock: Sicherheitsschloss-Steckplatz vorhanden Wandmontage: VESA 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, KVM-Switch, PiP/PbP, Dual-Mode

Preise und Verfügbarkeit Alienware AW3926QW Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar