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Alienware AW3926QW im Test

Dual-Mode-Gamer mit 5K2K-Auflösung und maximal 330 Hz

Portrait des Authors

Von Andreas Kaspar

Seite 1: Alienware AW3926QW im Test: Dual-Mode-Gamer mit 5K2K-Auflösung und maximal 330 Hz
Seite 1: Alienware AW3926QW im Test: Dual-Mode-Gamer mit 5K2K-Auflösung und maximal 330 Hz Seite 2: Gehäuse und Ausstattung Seite 3: Ergonomie Seite 4: Leistungsaufnahme, Lautstärke, OLED-Care Seite 5: Testumgebung Seite 6: Subjektive Eindrücke zur Bildqualität Seite 7: Gaming-Performance und Reaktionszeit Seite 8: SDR-Messwerte: Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis Seite 9: SDR-Messwerte: Farbdarstellung Seite 10: HDR-Messungen: Farbwiedergabe und Helligkeitsverlauf Seite 11: Fazit
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Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der neue Alienware AW3926QW das Potenzial zum Bestseller: eine Diagonale von 39 Zoll, die 5K2K-Auflösung, OLED-Technik mit RGB-Stripe-Layout und einen Dual-Mode mit maximal 330 Hz. Ob es auch Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Test.

Die Aufzählung zeigt es: Alienware geht bei seinem neuen OLED-Gerät in die Vollen und schnürt ein Paket, das für viele Gamer auf den ersten Blick ziemlich durchdacht erscheint. Das Panel im 39-Zoll-Format besitzt das Seitenverhältnis von 21:9 und einen Curved-Radius von 1.500 mm. So wird ein hoher Immersionsgrad garantiert, denn das Blickfeld wird sehr gut abgedeckt.

Gleichzeitig unterstützt das Panel den Dual-Mode. In der nativen Auflösung von 5.120 x 2.160 Bildpunkten werden 165 Hz realisiert. Zusammen mit der kurzen Reaktionszeit von nur 0,03 ms, die durch die OLED-Technik möglich wird, wird bereits in diesem Setting eine Gaming-Leistung erzielt, die für die meisten Gamer auf der ganzen Linie ausreichend ist. Sollten für schnelle Games doch einmal noch kürzere Latenzen gewünscht sein: Wird die Auflösung auf 2.560 x 1.080 Bildpunkte geviertelt, kann die Wiederholfrequenz von 330 Hz gesteigert werden.

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Aber nicht nur im Gaming-Bereich bietet der AW3926QW ein interessantes Feature-Set. Die angesprochene Kombination aus Auflösung und Diagonale schafft den Spagat hin zum produktiven Gerät, denn es wird eine Menge Platz auf dem Desktop geboten. Passend dazu sorgt das RGB-Stripe-Subpixel-Layout für eine klare Schriftdarstellung. Unterstützt wird dies durch den großen nativen Farbraum, DCI P3 soll laut Datenblatt zu 99 % abgedeckt werden. Die Helligkeit im SDR-Betrieb soll bei 300 cd/m² liegen, während die Peak-Helligkeit im HDR-Modus mit 1.300 cd/m² spezifiziert wird.

Alienware ruft zum Start des AW3926QW 1.149 Euro auf. Damit ist das neue XXL-Display klar im Premium-Segment verortet. Mit Blick auf die Größe und den Vergleich mit so manchem aktuellen 34-Zöller mit RGB-Stripe-Layout erscheint der Preis aber attraktiv. Der Garantiezeitraum beläuft sich auf 36 Monate – auch auf Einbrenneffekte.

Lieferumfang

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Zum Lieferumfang des Alienware AW3926QW gehören:

  • Kabel: HDMI
  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: USB Typ-A auf Typ-B
  • Kabel: USB Typ-C auf Typ-C
  • Stromkabel

Spezifikationen des Alienware AW3926QW in der Übersicht

Straßenpreis:

ca. 1.149 Euro

Garantie:

36 Monate, einschließlich OLED-Burn-in-Abdeckung und erweitertem Austauschservice

Homepage:

www.dell.de

Diagonale:

38,9 Zoll

Krümmung:

1.500 mm (1500R)

Gehäusefarbe:

Schwarz

Format:

21:9

Panel:

RGB-Stripe-Tandem-OLED

Farbtiefe:

Farbtiefe: 10 Bit

Glare-Optik:

Antireflexbeschichtung (AR) laut Hersteller

Auflösung:

5.120 x 2.160 Pixel
Dual-Mode: 2.560 x 1.080 Pixel

Kontrastwert:

1.750.000:1

Helligkeit:

SDR: 300 cd/m²
HDR: bis zu 1.300 cd/m² (Spitze)

Reaktionszeit:

0,03 ms (GtG, Extreme-Modus)

Wiederholfrequenz:

165 Hz (5.120 x 2.160 Pixel)
330 Hz (2.560 x 1.080 Pixel)

Blickwinkel:

horizontal: 178°
vertikal: 178°

Anschlüsse:

1x DisplayPort 2.1 (UHBR20)
2x HDMI 2.1 (FRL, eARC-Unterstützung)
1x USB-C (10 Gbit/s, Upstream, DisplayPort-Alt-Mode, Power Delivery bis 90 W)
1x USB-B (5 Gbit/s, Upstream)
2x USB-A (5 Gbit/s, Downstream, davon 1x mit BC 1.2)
1x USB-C (5 Gbit/s, Downstream, Ladeleistung bis 15 W)

HDCP:

ja, HDCP 1.4 und 2.3

Gewicht:

11,22 kg (mit Standfuß)
7,76 kg (ohne Standfuß)

Abmessungen (B x H x T):

920,49 x 470,10–580,10 x 242,50 mm (mit Standfuß)
920,49 x 408,24 x 129,65 mm (ohne Standfuß)

Ergonomie:

Höhenverstellung: 110 mm
Neigung: -5° bis +21°
Drehung: -20° bis +20°
Seitliche Ausrichtung: -5° bis +5°
Pivot: nein

Kensington-Lock:

Sicherheitsschloss-Steckplatz vorhanden

Wandmontage:

VESA 100 x 100 mm

integrierte Lautsprecher:

nein

Netzteil:

intern

Sonstiges:

NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, KVM-Switch, PiP/PbP, Dual-Mode

Preise und Verfügbarkeit
Alienware AW3926QW
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Alienware AW3926QW

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