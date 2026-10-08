Alienware AW3926QW im Test
Dual-Mode-Gamer mit 5K2K-Auflösung und maximal 330 Hz
Von
Andreas Kaspar
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Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der neue Alienware AW3926QW das Potenzial zum Bestseller: eine Diagonale von 39 Zoll, die 5K2K-Auflösung, OLED-Technik mit RGB-Stripe-Layout und einen Dual-Mode mit maximal 330 Hz. Ob es auch Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Test.
Die Aufzählung zeigt es: Alienware geht bei seinem neuen OLED-Gerät in die Vollen und schnürt ein Paket, das für viele Gamer auf den ersten Blick ziemlich durchdacht erscheint. Das Panel im 39-Zoll-Format besitzt das Seitenverhältnis von 21:9 und einen Curved-Radius von 1.500 mm. So wird ein hoher Immersionsgrad garantiert, denn das Blickfeld wird sehr gut abgedeckt.
Gleichzeitig unterstützt das Panel den Dual-Mode. In der nativen Auflösung von 5.120 x 2.160 Bildpunkten werden 165 Hz realisiert. Zusammen mit der kurzen Reaktionszeit von nur 0,03 ms, die durch die OLED-Technik möglich wird, wird bereits in diesem Setting eine Gaming-Leistung erzielt, die für die meisten Gamer auf der ganzen Linie ausreichend ist. Sollten für schnelle Games doch einmal noch kürzere Latenzen gewünscht sein: Wird die Auflösung auf 2.560 x 1.080 Bildpunkte geviertelt, kann die Wiederholfrequenz von 330 Hz gesteigert werden.
Aber nicht nur im Gaming-Bereich bietet der AW3926QW ein interessantes Feature-Set. Die angesprochene Kombination aus Auflösung und Diagonale schafft den Spagat hin zum produktiven Gerät, denn es wird eine Menge Platz auf dem Desktop geboten. Passend dazu sorgt das RGB-Stripe-Subpixel-Layout für eine klare Schriftdarstellung. Unterstützt wird dies durch den großen nativen Farbraum, DCI P3 soll laut Datenblatt zu 99 % abgedeckt werden. Die Helligkeit im SDR-Betrieb soll bei 300 cd/m² liegen, während die Peak-Helligkeit im HDR-Modus mit 1.300 cd/m² spezifiziert wird.
Alienware ruft zum Start des AW3926QW 1.149 Euro auf. Damit ist das neue XXL-Display klar im Premium-Segment verortet. Mit Blick auf die Größe und den Vergleich mit so manchem aktuellen 34-Zöller mit RGB-Stripe-Layout erscheint der Preis aber attraktiv. Der Garantiezeitraum beläuft sich auf 36 Monate – auch auf Einbrenneffekte.
Lieferumfang
Zum Lieferumfang des Alienware AW3926QW gehören:
- Kabel: HDMI
- Kabel: DisplayPort
- Kabel: USB Typ-A auf Typ-B
- Kabel: USB Typ-C auf Typ-C
- Stromkabel
Straßenpreis:
Garantie:
36 Monate, einschließlich OLED-Burn-in-Abdeckung und erweitertem Austauschservice
Homepage:
Diagonale:
38,9 Zoll
Krümmung:
1.500 mm (1500R)
Gehäusefarbe:
Schwarz
Format:
21:9
Panel:
RGB-Stripe-Tandem-OLED
Farbtiefe:
Farbtiefe: 10 Bit
Glare-Optik:
Antireflexbeschichtung (AR) laut Hersteller
Auflösung:
5.120 x 2.160 Pixel
Kontrastwert:
1.750.000:1
Helligkeit:
SDR: 300 cd/m²
Reaktionszeit:
0,03 ms (GtG, Extreme-Modus)
Wiederholfrequenz:
165 Hz (5.120 x 2.160 Pixel)
Blickwinkel:
horizontal: 178°
Anschlüsse:
1x DisplayPort 2.1 (UHBR20)
HDCP:
ja, HDCP 1.4 und 2.3
Gewicht:
11,22 kg (mit Standfuß)
Abmessungen (B x H x T):
920,49 x 470,10–580,10 x 242,50 mm (mit Standfuß)
Ergonomie:
Höhenverstellung: 110 mm
Kensington-Lock:
Sicherheitsschloss-Steckplatz vorhanden
Wandmontage:
VESA 100 x 100 mm
integrierte Lautsprecher:
nein
Netzteil:
intern
Sonstiges:
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, KVM-Switch, PiP/PbP, Dual-Mode
|Alienware AW3926QW
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
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