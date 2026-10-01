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LC-Power LC-M27UO im Test

240 Hz schneller QD-OLED mit UHD

Portrait des Authors

Von Andreas Kaspar

Seite 1: LC-Power LC-M27UO im Test: 240 Hz schneller QD-OLED mit UHD
Seite 1: LC-Power LC-M27UO im Test: 240 Hz schneller QD-OLED mit UHD Seite 2: Gehäuse und Ausstattung Seite 3: Ergonomie + Stromverbrauch Seite 4: Leistungsaufnahme, Lautstärke, OLED-Care Seite 5: Testumgebung Seite 6: Subjektive Eindrücke zur Bildqualität Seite 7: Gaming-Performance und Reaktionszeit Seite 8: SDR-Messwerte: Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis Seite 9: SDR-Messwerte: Farbdarstellung Seite 10: HDR-Messungen: Farbwiedergabe und Helligkeitsverlauf Seite 11: Fazit
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QD-OLED-Geräte der etablierten Anbieter hatten wir bereits einige im Test. Es gibt aber auch Alternativen. Eine solche ist der LC-Power LC-M27UO, der ebenfalls auf ein Panel aus dem Hause Samsung setzt und eine kurze Reaktionszeit mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz verknüpft. Ob das UHD-Gerät punkten kann, klärt unser Test. 

LC-Power ist nicht unbedingt der Anbieter, der im ersten Augenblick mit dem Display-Segment verknüpft wird. Doch die für ihre Netzteile bekannte Firma hat seit einiger Zeit auch Monitore im Angebot. Der LC-Power LC-M27UO setzt ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung, das die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format unterbringt. Entsprechend wird eine hohe Bildschärfe realisiert, was sich zudem positiv auf die Schriftdarstellung auswirken kann. Das ist vorteilhaft, denn auf ein RGB-Stripe-Subpixel-Layout setzt das Panel nicht. 

Die typische SDR-Helligkeit wird mit 250 cd/m² angegeben, die Peak-Helligkeit im HDR-Modus hingegen mit 1.000 cd/m². Wir sehen hier also die üblichen Eckdaten der dritten QD-OLED-Generation. Dazu passt ebenso die DCI-P3-Abdeckung von 99 %. 

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Für Gamer wichtiger: Die für OLED-Panels typische Reaktionszeit von 0,03 ms wird mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Ja, es gibt in der Zwischenzeit auch deutlich schnellere Modelle, gerade im 27-Zoll-Format. Wer jedoch keine ausgeprägten E‑Sport-Ambitionen besitzt, sollte mit dem, was der LC‑M27UO bietet, bestens zurechtkommen. 

Preislich liegt der LC-Power LC-M27UO zum Testzeitpunkt bei rund 720 Euro. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate. 

Lieferumfang

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Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M27UO gehören:

  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: USB Typ C
  • externes Netzteil
  • Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des LC-Power LC-M27UO in der Übersicht

Straßenpreis:

ca. 720 Euro

Garantie:

36 Monate

Homepage:

www.lc-power.com

Diagonale:

27 Zoll / 67,31 cm

Krümmung:

keine (flach)

Gehäusefarbe:

Schwarz/Anthrazit

Format:

16:9

Panel:

QD-OLED

Farbtiefe

10 Bit

Glare-Optik:

Antireflexbeschichtung (AR)

Auflösung:

3.840 x 2.160 Pixel

Kontrastwert:

1.500.000:1

Helligkeit:

250 cd/m² (100 % APL)
450 cd/m² (10 % APL)
1.000 cd/m² (3 % APL)

Reaktionszeit:

0,03 ms

Wiederholfrequenz:

240 Hz

Blickwinkel:

horizontal: 178°
vertikal: 178°

Anschlüsse:

1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.1
1x USB-C (Bildsignal, Daten, Power Delivery bis 65 W)
2x USB-A
1x 3,5 mm Klinke (Audio-Ausgang)

HDCP:

k. A.

Gewicht:

5,55 kg (Produktgewicht)

Abmessungen (B x H x T):

611 x 567 x 311 mm (mit Standfuß)
611 x 352 x 65 mm (ohne Standfuß)

Ergonomie:

Höhenverstellung: 120 mm
Neigung: -5° bis +20°
Drehung: -20° bis +20°
Pivot: -90° bis +90°

Kensington-Lock:

k. A.

Wandmontage:

VESA 75 x 75 mm

integrierte Lautsprecher:

ja, 2x 5 W

Netzteil:

extern

Sonstiges:

Adaptive Sync, HDR True Black 400, KVM-Switch, PiP/PbP, Flicker-Free, Low Blue, Game Plus, rückseitige LED-Beleuchtung

Preise und Verfügbarkeit
LC-Power LC-M27UO
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 694,37 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
LC-Power LC-M27UO
Verfügbar 694,37 EUR
Lagernd 704,46 EUR
Nicht lagernd 725,83 EUR
Verfügbar 729,67 EUR
Verfügbar 729,68 EUR
Verfügbar 731,79 EUR
Verfügbar 738,99 EUR
Lagernd 746,63 EUR

Quellen und weitere Links

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