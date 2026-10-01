LC-Power LC-M27UO im Test
240 Hz schneller QD-OLED mit UHD
Von
Andreas Kaspar
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QD-OLED-Geräte der etablierten Anbieter hatten wir bereits einige im Test. Es gibt aber auch Alternativen. Eine solche ist der LC-Power LC-M27UO, der ebenfalls auf ein Panel aus dem Hause Samsung setzt und eine kurze Reaktionszeit mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz verknüpft. Ob das UHD-Gerät punkten kann, klärt unser Test.
LC-Power ist nicht unbedingt der Anbieter, der im ersten Augenblick mit dem Display-Segment verknüpft wird. Doch die für ihre Netzteile bekannte Firma hat seit einiger Zeit auch Monitore im Angebot. Der LC-Power LC-M27UO setzt ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung, das die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format unterbringt. Entsprechend wird eine hohe Bildschärfe realisiert, was sich zudem positiv auf die Schriftdarstellung auswirken kann. Das ist vorteilhaft, denn auf ein RGB-Stripe-Subpixel-Layout setzt das Panel nicht.
Die typische SDR-Helligkeit wird mit 250 cd/m² angegeben, die Peak-Helligkeit im HDR-Modus hingegen mit 1.000 cd/m². Wir sehen hier also die üblichen Eckdaten der dritten QD-OLED-Generation. Dazu passt ebenso die DCI-P3-Abdeckung von 99 %.
Für Gamer wichtiger: Die für OLED-Panels typische Reaktionszeit von 0,03 ms wird mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Ja, es gibt in der Zwischenzeit auch deutlich schnellere Modelle, gerade im 27-Zoll-Format. Wer jedoch keine ausgeprägten E‑Sport-Ambitionen besitzt, sollte mit dem, was der LC‑M27UO bietet, bestens zurechtkommen.
Preislich liegt der LC-Power LC-M27UO zum Testzeitpunkt bei rund 720 Euro. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate.
Lieferumfang
Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M27UO gehören:
- Kabel: DisplayPort
- Kabel: USB Typ C
- externes Netzteil
- Kalibrierungsprotokoll
Straßenpreis:
Garantie:
36 Monate
Homepage:
Diagonale:
27 Zoll / 67,31 cm
Krümmung:
keine (flach)
Gehäusefarbe:
Schwarz/Anthrazit
Format:
16:9
Panel:
QD-OLED
Farbtiefe
10 Bit
Glare-Optik:
Antireflexbeschichtung (AR)
Auflösung:
3.840 x 2.160 Pixel
Kontrastwert:
1.500.000:1
Helligkeit:
250 cd/m² (100 % APL)
Reaktionszeit:
0,03 ms
Wiederholfrequenz:
240 Hz
Blickwinkel:
horizontal: 178°
Anschlüsse:
1x DisplayPort 1.4
HDCP:
k. A.
Gewicht:
5,55 kg (Produktgewicht)
Abmessungen (B x H x T):
611 x 567 x 311 mm (mit Standfuß)
Ergonomie:
Höhenverstellung: 120 mm
Kensington-Lock:
k. A.
Wandmontage:
VESA 75 x 75 mm
integrierte Lautsprecher:
ja, 2x 5 W
Netzteil:
extern
Sonstiges:
Adaptive Sync, HDR True Black 400, KVM-Switch, PiP/PbP, Flicker-Free, Low Blue, Game Plus, rückseitige LED-Beleuchtung
|LC-Power LC-M27UO
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 694,37 EUR