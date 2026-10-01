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QD-OLED-Geräte der etablierten Anbieter hatten wir bereits einige im Test. Es gibt aber auch Alternativen. Eine solche ist der LC-Power LC-M27UO, der ebenfalls auf ein Panel aus dem Hause Samsung setzt und eine kurze Reaktionszeit mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz verknüpft. Ob das UHD-Gerät punkten kann, klärt unser Test.

LC-Power ist nicht unbedingt der Anbieter, der im ersten Augenblick mit dem Display-Segment verknüpft wird. Doch die für ihre Netzteile bekannte Firma hat seit einiger Zeit auch Monitore im Angebot. Der LC-Power LC-M27UO setzt ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung, das die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format unterbringt. Entsprechend wird eine hohe Bildschärfe realisiert, was sich zudem positiv auf die Schriftdarstellung auswirken kann. Das ist vorteilhaft, denn auf ein RGB-Stripe-Subpixel-Layout setzt das Panel nicht.

Die typische SDR-Helligkeit wird mit 250 cd/m² angegeben, die Peak-Helligkeit im HDR-Modus hingegen mit 1.000 cd/m². Wir sehen hier also die üblichen Eckdaten der dritten QD-OLED-Generation. Dazu passt ebenso die DCI-P3-Abdeckung von 99 %.

Für Gamer wichtiger: Die für OLED-Panels typische Reaktionszeit von 0,03 ms wird mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Ja, es gibt in der Zwischenzeit auch deutlich schnellere Modelle, gerade im 27-Zoll-Format. Wer jedoch keine ausgeprägten E‑Sport-Ambitionen besitzt, sollte mit dem, was der LC‑M27UO bietet, bestens zurechtkommen.

Preislich liegt der LC-Power LC-M27UO zum Testzeitpunkt bei rund 720 Euro. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M27UO gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ C

externes Netzteil

Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des LC-Power LC-M27UO in der Übersicht Straßenpreis: ca. 720 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.lc-power.com Diagonale: 27 Zoll / 67,31 cm Krümmung: keine (flach) Gehäusefarbe: Schwarz/Anthrazit Format: 16:9 Panel: QD-OLED Farbtiefe 10 Bit Glare-Optik: Antireflexbeschichtung (AR) Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: 250 cd/m² (100 % APL)

450 cd/m² (10 % APL)

1.000 cd/m² (3 % APL) Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB-C (Bildsignal, Daten, Power Delivery bis 65 W)

2x USB-A

1x 3,5 mm Klinke (Audio-Ausgang) HDCP: k. A. Gewicht: 5,55 kg (Produktgewicht) Abmessungen (B x H x T): 611 x 567 x 311 mm (mit Standfuß)

611 x 352 x 65 mm (ohne Standfuß) Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5° bis +20°

Drehung: -20° bis +20°

Pivot: -90° bis +90° Kensington-Lock: k. A. Wandmontage: VESA 75 x 75 mm integrierte Lautsprecher: ja, 2x 5 W Netzteil: extern Sonstiges: Adaptive Sync, HDR True Black 400, KVM-Switch, PiP/PbP, Flicker-Free, Low Blue, Game Plus, rückseitige LED-Beleuchtung