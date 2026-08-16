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Der ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM setzt auf ein W-OLED-Panel der neuesten Generation, das neben einer besseren Textdarstellung auch mit einem großen Farbraum auftrumpfen möchte. Für Games wird hingegen der Dual-Mode mit maximal 480 Hz besonders interessant sein. Wie sich der umfangreich ausgestattete 27-Zöller in der Praxis schlägt, klären wir in diesem Test.

Nach zahlreichen Reviews von QD-OLED-Geräten, wird es mal wieder Zeit, einen Blick auf ein Gerät mit einem OLED-Panel aus dem Hause LG zu werfen. Der ASUS ROG Swift PG27UCWM wurde erst zur Computex 2026 vorgestellt und setzt auf ein neues Panel mit RGB-Stripe-Subpixel-Struktur und Tandem-Aufbau. Ersteres soll für eine verbesserte Textdarstellung sorgen, während Letzteres für ein größeres Farbvolumen und eine höhere Helligkeit sorgen soll. ASUS spricht von einem um 27 % größeren Farbvolumen gegenüber normalen W-OLED-Panels.

Für Gamer integriert ASUS einen Dual-Mode. Nativ läuft das Panel mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten und 240 Hz. Das allein wäre schon eine exzellente Ausgangsbasis und träfe für die allermeisten Gamer mühelos den Sweetspot. Wer von einer noch kürzeren Latenz profitieren möchte, wechselt in den Full-HD-Modus und kann auf eine maximale Wiederholfrequenz von 480 Hz zurückgreifen.

Ganz grundlegend: Es handelt sich um ein 27 Zoll großes Panel, das im SDR-Betrieb mit einer maximalen Helligkeit von 250 cd/m² und einer Peak-Helligkeit von 1.000 cd/m² im HDR-Betrieb angegeben wird. Wie bei OLED-Geräten üblich, fällt der Kontrastumfang enorm aus, da ein Per-Pixel-Dimming möglich ist. Zusätzlich nutzt ASUS sein TrueBlack-Glossy-Coating, welches den subjektiven Kontrastumfang weiter erhöhen soll.

Typisch für ein ROG-Gerät: Die Ausstattung fällt umfangreich aus. ASUS setzt nicht nur auf umfangreiche und feingliedrige Lösungen im OSD, sondern verbaut auch seinen Neo-Proximity-Sensor, der erkennt, ob ein Anwender vor dem System sitzt. Anders als bei MSI handelt es sich aber nicht um einen CMOS-Sensor, der feststellt, ob beispielsweise eine Person oder ein Tier am Bildschirm vorbeiläuft. Ein hochwertiges GaNFET-Netzteil soll indes dabei helfen, die Wärmeentwicklung zu reduzieren, was die Gefahr für Einbrenneffekte weiter reduziert.

Der ASUS ROG Swift PG27UCWM kommt gerade erst in den Handel. Zum Testzeitpunkt war er nur bei einem Shop zu einem Preis von 1.149 Euro gelistet. Bei einer breiteren Verfügbarkeit wird der Preis vermutlich noch etwas sinken. An der Zuordnung zum absoluten Premium-Segment ändert das wiederum nichts. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate, auch auf Einbrenn-Effekte.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ-C

Kabel: USB Typ-A auf Typ-B

Projektionsträger

Wand-Adapter

Spezifikationen des ASUS ROG Swift OLED PG27UCWMin der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.150 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 26,5 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: RGB OLED Tandem-Aufbau Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: ja Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel @ 240 Hz

1.920 x 1.080 Pixel @ 480 Hz Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz @ UHD

480 Hz @ FHD Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1 (UHBR 20)

2x HDMI 2.1

1x Typ C (DP Al Mode, PD 90 W)

4x USB 3.2 Gen1 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,1 kg Abmessungen (B x H x T): 606 x 548 x 256 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -30° - 30 Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, Dual-Mode, Neo Proximity Sensor, 1/4 Zoll Stativgewinde

Preise und Verfügbarkeit ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.177,61 EUR Zeigen >>