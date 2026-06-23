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Der FlexScan EV3851X ist das neueste Business-Modell aus dem Hause EIZO. Mit einer üppigen Diagonale von 38 Zoll, einer durchdachten Ausstattung und einer guten Effizienz möchte er anspruchsvolle Käufer überzeugen. Ob das gelingt, klärt der Office-Test von Hardwareluxx.

Dual-Monitor-Setups sind immer noch die erste Wahl auf vielen Schreibtischen der Republik. Die dabei entstehende optische Trennung zwischen den Panels kann je nach Anwendungsfall aber störend sein. Genau an dieser Stelle kommen Geräte wie der EIZO FlexScan EV3851X zum Tragen. Mit seiner großen Diagonale von 38 Zoll und dem 21:9-Format ist es prädestiniert dafür. Die Auflösung liegt mit 3.840 x 1.600 Bildpunkten im moderaten Bereich für die gebotene Diagonale. Die daraus resultierende Pixeldichte von 111 ppi führt dazu, dass im Alltag nicht skaliert werden muss.

EIZO setzt auf ein IPS-Panel, das mit einem Kontrastumfang von 2.000:1 und einer maximalen Helligkeit von 300 cd/m² angegeben wird. Das Panel soll den DCI-P3-Farbraum zu 95 % abdecken, was ein stattliches Volumen für ein klassisches Office-Gerät ist. Die Look-up-Table arbeitet mit 14 bit.

Preislich ist der EIZO FlexScan EV3851X klar in der Oberliga platziert. Der japanische Traditionskonzern ruft 1.784 Euro (inkl. MwSt.) auf. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der besonders lange Garantiezeitraum von 7 Jahren.

Die Ausstattung im Überblick

Beim Thema Umweltverträglichkeit und Betriebskosten bleibt EIZO seiner Linie treu. Entsprechend integriert der japanische Hersteller auch beim EV3851X wieder die bekannten Funktionen Auto EcoView und EcoView Optimizer 2, die bereits bei zahlreichen Modellen des Hauses zum Einsatz gekommen sind. Wie effektiv diese Mechanismen in der Praxis arbeiten, klären wir wie gewohnt im Rahmen unserer Verbrauchsmessungen. Positiv fällt zudem auf, dass EIZO bei der Verpackung des Monitors inzwischen nahezu vollständig auf Kunststoff verzichtet.

Zur mittlerweile erwartbaren Ausstattung in dieser Klasse zählt auch ein USB-C-Anschluss. Über ihn lassen sich das DisplayPort-Signal übertragen, Daten transportieren und angeschlossene Notebooks gleichzeitig mit Energie versorgen. Der FlexScan EV3851X stellt dabei maximal 94 W bereit, was für die meisten typischen Business-Notebooks ausreichend dimensioniert ist. In Kombination mit dem USB-Hub, der vier Anschlüsse bietet, kann der Monitor damit in vielen Szenarien eine separate Docking-Station ersetzen.

Darüber hinaus integriert EIZO einen RJ45-Port, sodass ein angeschlossenes Notebook so auch direkt in das Netzwerk gebracht werden kann. Die MAC-Adresse des Notebooks kann durchgereicht werden.

Das Anschlusspanel ist zweigeteilt. Hinter einer Blende versteckt sitzen zwei HDMI-Schnittstellen, ein DisplayPort, besagte Typ-C-Schnittstelle, ein USB-Typ-B-Uplink und die RJ45-Schnittstelle.

Auf der linken Rückseite sind darüber hinaus drei Typ-A- und eine Typ-C-Schnittstelle direkt zugänglich verbaut. Allerdings sitzen die Ports so weit nach innen versetzt, dass sie von vorn nur schwer zu erreichen sind. Zweckdienlicher wäre es gewesen, manche Buchsen ins Hauptpanel zu integrieren und weitere Schnittstellen besser erreichbar direkt in den Rahmen zu setzen, so wie es beispielsweise Dell aktuell mit seiner Drop-Down-Lösung umsetzt.

Eine Webcam verbaut EIZO nicht.

Ergonomie

Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.

Wie von EIZO gewohnt, werden umfangreiche ergonomische Anpassungsfähigkeiten realisiert. Das Panel kann bis auf Schreibtisch-Niveau abgesenkt werden, während die Höhe im Bereich von 195 mm angepasst werden kann. Das ist gerade mit Blick auf die große Bauhöhe des 38-Zöller üppig bemessen, sodass auch sehr groß gewachsene Anwender problemlos eine angenehme Einstellung finden.

Darüber hinaus kann auch die Neigung in einem großen Spektrum -5° bis 35 ° angepasst werden. Eine Drehung des Panels ist nach links und rechts um je 70 ° möglich.

Alternativ kann ein Monitor-Arm mit 100x100-mm-Aufnahme genutzt werden, was noch flexibler ist. Allerdings sollte bei einem Gewicht von 10,3 kg (ohne Standfuß) auf ein entsprechend dimensionierten Arm geachtet werden.

Bedienung

Keine Experimente geht EIZO beim Bedienkonzept ein. Wie schon seit vielen Jahren setzt der japanische Hersteller auf Sensortasten im unteren rechten Eck des Rahmens. Es gibt sechs Tasten, die nur durch einen dezenten Strich gekennzeichnet sind und je nach Menü die Funktion ändern, und zusätzlich den Hauptschalter. Letzterer sitzt etwas nah an den restlichen Tasten, sodass das Gerät hin und wieder unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.

Eine Beschriftung wird erst dann eingeblendet, wenn die Tasten erstmalig berührt werden. Ideal ist die Vielzahl der Bedienelemente zwar nicht, da die Tasten jedoch sehr zuverlässig reagieren, ist eine schnelle und problemlose Bedienung möglich.

Das OSD ist ebenfalls altbekannt. Es ist in zwei Ebenen strukturiert, sodass ein schneller Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie die Helligkeit, die ECO-Features oder die Nutzer-Modi jederzeit möglich ist. Tiefere Einstellmöglichkeiten sind im Menü zu erreichen, wobei im Vergleich zu modernen Gaming- oder Grafik-Displays ein überschaubarer Umfang geboten wird. Das stört jedoch nicht, denn alle wichtigen Funktionen für ein klassisches Office-Gerät wurden integriert.

Die Optik ist sehr nüchtern und übersichtlich. Da alle Funktionen klar und deutlich beschrieben wurden, sollten sich somit selbst Einsteiger und weniger erfahrene Anwender schnell zurechtfinden.

Spezifikationen

In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf die verschiedenen technischen Aspekte moderner Monitore ein und erklären deren Vor- und Nachteile. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Spezifikationen des EIZO FlexScan EV3851X in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.780 Euro Garantie: 84 Monate Homepage: www.eizo.com Diagonale: 37,5 Zoll Krümmung 2.300 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Look up Table: 14 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 1.600 Pixel Kontrastwert: 2.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x Typ C (94 W PD)

4x USB 3.0 (1x Typ C, 3x Typ A)

1x RJ45 (2,5 GBE)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 13 kg Abmessungen (B x H x T): 893,9 x (416,9 - 611,9) x (247,1 - 250,2) mm Ergonomie: Höhenverstellung: 195 mm

Neigung: -5° - 35°

Drehung: ± 70°

Pivot: x Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern TCO-Zertifikat: ja EPAT-Zertifikat: ja Energy-Star-Zertifikat: ja Sonstiges: besonders langer Garantieumfang

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des EIZO FlexScan EV3851X gehören: