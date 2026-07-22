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Der Acer Predator X27UF5 will mit einem 500 Hz schnellen QD-OLED-Panel mit 0,03 ms auf die Jagd nach Käufern gehen. Dabei soll ein attraktiver Preis helfen. Ob aus dem Paket am Ende eine runde Sache wird, klärt unser Test.

Die Grundlage des Acer Predator X27UF5bmiippruzx (ja, das ist die vollständige Bezeichnung) ist ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung, das im 27-Zoll-Format mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten arbeitet und eben bis zu 500 Hz liefern kann, was in sehr kurzen Latenzen resultiert. Zusammen mit den für OLED typischen 0,03 ms, wird so eine Gaming-Darstellung geliefert, die extrem viel Spaß macht, so viel wollen wir schon einmal verraten.

Gänzlich neu ist das von Acer verbaute Panel für uns nicht. Wir haben es bereits in drei Bildschirmen getestet:

Grundlegend teilt sich der Acer Predator X27UF5 also neben den Gaming-Fähigkeiten die weiteren Features mit den Geschwister-Modellen. Samsungs Display-Technik bietet einen großen nativen Farbumfang, sodass DCI-P3 vollständig abgedeckt werden kann. Das bei unseren Testkandidaten eingesetzte Panel mit Tandem-Aufbau ist erfahrungsgemäß etwas heller, als wir es bei den ersten QD-OLED-Generationen gesehen haben, ohne dass es gigantische Sprünge gibt.

Während die grundlegende Basis bei allen Geräten identisch ist, haben die Hersteller an anderer Stelle durchaus die Möglichkeit, sich zu differenzieren – beispielsweise durch die weitere Ausstattung, die OLED-Schutzfunktionen oder natürlich den Preis.

Zum Testzeitpunkt war der Acer Predator X27UF5 für 580 Euro im Preisvergleich gelistet. Damit ist Acers 27-Zöller das mit Abstand günstigste Test-Modell mit Samsungs 500-Hz-Panel. Auf dem zweiten Platz folgt der Gigabyte Aorus FO27Q5P mit rund 680 Euro, darauf der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG für 755 Euro und dann der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 ab 830 Euro. Die Preisunterschiede sind also erheblich.

Einen ersten Unterschied gibt es dafür bereits bei der gewährten Garantie, denn Acer bietet nur 24 Monate, während alle Konkurrenten 36 in die Waagschale werfen können. Hinsichtlich potenzieller Einbrenn-Effekte eines OLED-Panels, sollte dieser Unterschied nicht unterschätzt werden.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Acer Predator X27UF5 gehören:

Kabel: Displayport

Kabel: HDMI

externes Netzteil + Stromkabel

Spezifikationen des Acer Predator X27UF5 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 580 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.acer.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: QD OLED Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 500 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C (DP 1.4 / 65 W PD)

3x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,35 kg Abmessungen (B x H x T): 610,7 x 426,0 x 312,9 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5 ° - 20 °

Drehung: ± 20 °

Pivot: ± 90 ° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync compatible, Adapative Sync, FreeSync Premium Pro