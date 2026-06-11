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Der MSI MPG 341CRQDE QD-OLED X360 ist das neue High-End-Modell aus dem Hause MSI, das bereits auf die fünfte QD-OLED-Generation setzt. Gleichzeitig wird eine absolute Vollausstattung geboten, die keine Wünsche offenlassen sollte. Ob der neue 34-Zöller auch Schwächen hat, klärt der Hardwareluxx-Test.

Für Gamer bietet MSIs neues Modell erst einmal grundlegend bekannte Eckdaten. Die Breitbild-Diagonale von 34 Zoll wird mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten kombiniert. Passend zum breiten Formfaktor besitzt das Panel eine moderate Krümmung von 1.800 mm. Neue Immersionsrekorde werden so nicht erzielt, gerade bei breiten Panels kann eine leichte Krümmung aber als angenehm empfunden werden. Das funktioniert so schon seit vielen Jahren überzeugend und sorgt für eine angenehme Darstellungsgröße, ohne dass skaliert werden muss. Auch mit der QD-OLED-Technik haben wir schon viele entsprechende Geräte gesehen.

Mit der fünften QD-OLED-Version geht es nach Schritten von 170 Hz über 240 Hz nun aber hoch auf 360 Hz, was das große Panel auch für Fans von schnellen Shootern noch interessanter werden lässt. Passend dazu verbaut MSI einen DisplayPort-2.1-(UHBR13.5)-Port, sodass keine Bandbreitenprobleme entstehen.

Mit dem ASUS ROG Swift PG34WCDN hatten wir vor Kurzem bereits die entsprechende ASUS-Interpretation des Samsung-Panels im Test. Eines können wir schon vorwegnehmen: Es handelt sich bei beiden Geräten um top ausgestattete Gaming-Könner der Oberklasse.

Die fünfte QD-OLED-Generation

Wirklich interessant wird der MPG 341CQR QD-OLED X36 bei einem Blick unter die Haube, denn MSI setzt bereits auf die fünfte QD-OLED-Generation aus dem Hause Samsung, die erst zur CES 2026 vorgestellt wird. Die neue Generation wurde bei der Subpixel-Anordnung optimiert. Es kommt ein RGB-Stripe-Layout zum Einsatz. Samsung verwendet bei der Produktion eine Art Tintenstrahltechnologie, was zu einer präziseren Formung der Subpixel führt. Das ermöglicht einen deutlichen Fortschritt im Bereich der Bildschärfe und vor allem der Textdarstellung.

Farbsäume an Karten mit harten Kontrasten, wie sie beispielsweise bei der Schriftdarstellung vorkommen, sollen damit der Vergangenheit angehören. Bei einem ersten Kontakt konnten wir in der Tat keine Farbsäume mehr erkennen. Gerade im Vergleich zur ersten QD-OLED-Generation hat man einen riesigen Schritt gemacht, aber auch der Fortschritt gegenüber der vierten Generation ist zu erkennen. Der Unterschied zwischen QD-OLED-Modellen und klassischen LCD-Geräten ist damit bei der Schriftdarstellung endgültig nicht mehr auszumachen.

Mit diesem Schritt wird die QD-OLED-Technik noch einmal interessanter für den Creator-Einsatz.

Bei Displays besteht immer ein Unterschied zwischen dem gemessenen Kontrast und dem, was beim Anwender ankommt. Die OLED-Technik bietet dabei perfekte Voraussetzungen für einen maximalen Kontrast, denn jeder Pixel kann einzeln ausgeschaltet werden, was zu einem echten Schwarz führt. Allerdings hat der restliche Panelaufbau noch einen Einfluss auf den subjektiven Schwarzwert.

Bei der fünften QD-OLED-Generation hat Samsung die Farbschicht im Panelaufbau so optimiert, dass diese Licht besser absorbieren kann. Dieser, PureBlack QD-OLED genannte Aufbau führt rein subjektiv zu einem noch tieferen Schwarz und sorgt dafür, dass Umgebungslicht einen geringeren Einfluss auf den wahrgenommenen Kontrast hat.

Die fünfte QD-OLED-Generation ist zudem robuster geworden. Samsung gibt einen Härtegrad von 3H an, während die Geräte bislang als 2H spezifiziert wurden. Entsprechend ist die Oberfläche unanfälliger gegenüber Kratzern.

Durch den fünfschichtigen Penta-Tandem-Aufbau soll zudem eine höhere Peak-Helligkeit von bis zu 1.300 cd/m² realisiert werden.

Typisch für MSI ist erneut die umfangreiche OLED-Care-Ausstattung. Der MPG 341CQRDE QD-OLED X36 setzt auf OLED Care 3.0 ist daher auch mit dem AI-Care-Sensor ausgestattet. Anders als bei ASUS handelt es sich hierbei nicht um einen reinen Anwesenheits-, sondern um einen CMOS-Sensor, der konkret erkennen soll, was vor dem Gerät los ist. Sitzt eine Person vor dem Gerät, bleibt das Gerät aktiv bzw. wacht auf. Läuft eine Katze vor dem Monitor vorbei, soll, hingegen nichts passieren.

Auch die weitere Ausstattung liegt auf dem Niveau, das wir von MSIs High-End-Lösungen bereits ausgiebig kennen. Natürlich dürfen diverse KI-Funktionen genauso wenig fehlen, wie G-Sync und FreeSync.

Preislich liegt das Gerät zum Testzeitpunkt bei rund 1.100 Euro. Die breite Verfügbarkeit war zu diesem Zeitpunkt also noch nicht gegeben.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel USB Typ A auf Typ B

C13 Kaltegerätekabel

Putztuch

Mit Blick auf den Preis könnte der Lieferumfang also gern noch etwas umfangreicher ausfallen.

Spezifikationen des MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.100 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: QD OLED (5th. Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: ja Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: 1.300 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 360 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1 (UHBR13.5)

2x HDMI 2.1

1x Typ C

2x USB 3.0 (1 up, 2 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 7,77 kg Abmessungen (B x H x T): 812,83 x 228,30 x 543,08 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 15°

Drehung: -30° - 30°

Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, AI-Care-Sensor, OLED Care 3.0