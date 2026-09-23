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Der Dell UltraSharp U3226Q kombiniert die QD-OLED-Technik mit einem professionellen Ansatz für Creator. Ob das 32 Zoll große UHD-Gerät samt integriertem Colorimeter im Kreativalltag überzeugen kann, klärt der Hardwareluxx-Test.

Dells neuer, zur CES 2026 vorgestellter Ultrasharp U3226Q ist nicht der erste Versuch, die bei Gaming-Displays sehr beliebte QD-OLED-Technik auch für den professionellen Einsatz fit zu machen. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir den ASUS ProArt PA32UCDM auf den Prüfstand stellen, der ebenfalls auf Samsungs Technik basiert.

Unterschiede zwischen den Modellen gibt es bei der grundlegenden Herangehensweise. ASUS hat schlichtweg ein Panel der dritten Generation genutzt, das sich bereits bewähren konnte, bis dahin aber weitestgehend in Gaming-Lösungen genutzt wurde. Entsprechend konnte auch das Creator-Modell mit Gaming-typischen 240 Hz aufwarten. Wirklich nötig ist eine solche Wiederholfrequenz für ein Creator-Modell natürlich nicht. Dafür passen die übrigen Eckdaten: UHD auf 32 Zoll und ein großes natives Farbvolumen. Gleichzeitig hat ASUS weiterhin das AR-Coating genutzt, das Samsung standardmäßig anbietet. Nur beim eigenen Samsung Odyssey G8 G80SD (Test) haben wir das Panel bislang mit einem matten Coating gesehen.

Dell geht beim UltraSharp U3226Q nun einen anderen Weg und nutzt nach eigenen Angaben ein optimiertes Panel, das sich von den bisherigen "Gaming-Panels" unterscheidet und nur mit 120 Hz arbeitet. Auch dieses Panel basiert auf der QD-OLED-Technik, Dell hat im Rahmen der Vorstellung aber davon gesprochen, dass man das genutzte Modell keiner Generation zuordnen möchte. Auffällig ist, dass Dell noch das Subpixellayout der dritten QD-OLED-Generation nutzt, also noch auf die RGB-Stripe-Anordnung verzichtet, wie wir sie erst kürzlich im Test des ASUS ROG Swift PG34WCDN gesehen hatten. Vorgestellt wurden beide Geräte zum gleichen Zeitpunkt. Vor dem Hintergrund der Positionierung des U3226Q ist diese Entscheidung unverständlich, schließlich wäre eine optimale Schrift- und Kantendarstellung für ein Creator-Gerät sicherlich interessant.

Anders als es ASUS bei seinem ProArt-Modell tut, setzt Samsung auf ein stumpfmattes Coating, wie es gerade im Produktivumfeld der Standard ist. Auf die subjektive Kontrastdarstellung wirkt sich diese Entscheidung nicht positiv aus, da Streulicht auf der Oberfläche gebrochen wird. Allerdings legt Dell eine Streulichtblende bei, die diesen Effekt minimieren soll.

Als Highlight besitzt das Gerät ein, in den Rahmen integriertes Colorimeter, sodass möglichst komfortabel eine konstante Farbwiedergabe erreicht werden soll. Mit einem Preis von 2.760 Euro (inkl MwSt.) ist der Dell Ultrasharp U3226Q klar im Profisegment verortet. Der Garantiezeitraum umfasst 36 Monate, was auch für Einbrenneffekte gilt.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Dell UltraSharp U3226Q gehören:

Sonnenblende

Kabel: DisplayPort 1.4

Kabel: HDMI 2.1

Kabel: Thunderbolt 4 (20 Gbit/s, 240 W, aktiv)

Kabel: USB-Typ-C-auf-Typ-A

Kabel: C13-Strom

Spezifikationen des Dell UltraSharp U3226Q in der Übersicht Straßenpreis: ca. 2.760 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.dell.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Dunkelgrau Format: 16:9 Panel: QD-OLED (keine Generationsangabe) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 120 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C Thunderbolt 4 (40 Gbps, 140 W PD)

1x Typ C Thunderbolt 4 (40 Gbps, für DaisyChaining, 15 W PD)

2x Typ C (10 Gbps, 27 W PD)

1x Typ C Upstream

3x Typ A (10Gbps)

1x 3,5 mm Klinke

1x RJ45 HDCP: ja Gewicht: 9,35 kg Abmessungen (B x H x T): 715,56 x 472,77 x 305,72 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: -30° - 30°

Pivot: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: integriertes Colorimeter, mattes Coating, KVM Switch, Dolby Vision