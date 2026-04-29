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Gaming-Displays hören 2026 nicht mehr bei der UHD-Auflösung auf. Es gibt eine neue Art von Dual-Mode-Displays, die einen schnellen QHD-Modus mit einem gestochen scharfen 5K-Betrieb kombinieren. Der ASUS ROG Strix XG27JCG ist das auf dem Papier schnellste Gerät dieser Klasse und bietet wahlweise 330 Hz mit niedriger Auflösung oder 180 Hz mit hoher Auflösung. Wie gut sich der 27-Zöller im Alltag schlägt, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test.

Dual-Mode-Displays gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mehrfach haben wir bereits Geräte getestet, die im 27-Zoll-Format die UHD-Auflösung und Full HD kombinieren. Gesehen haben wir das zuletzt beim Titan Army P275MV Plus (Test) oder LC-Power LC-M27UFD (Test). Bei diesen beiden Vertretern erweist sich der Dual-Mode als praktisch im täglichen Einsatz, denn auch die niedrigere Auflösung funktioniert noch gut mit der Display-Diagonale. Etwas anders sieht das bei Geräten wie dem MSI MAG 321CUPDFDE (Test) oder dem ASUS ROG Swift PG27AQWP-W (Test) aus. Das MSI-Modell kombiniert ebenfalls UHD und FHD, aber eben im 32-Zoll-Format. Der PG27AQWP-W hingegen setzt auf QHD und HD, letzteres zwar mit bis zu 720 Hz, die Darstellung ist aber enorm groß.

Der ASUS ROG Strix 5K XG27JCG hingegen bietet eine Kombination, die praxistauglich klingt. 5.120 x 2.880 Bildpunkte als hohe Auflösung und 2.560 x 1.440 Bildpunkte als niedrige Auflösung. Während sich Letzteres über Jahre bewährt hat, führt 5K zu einem Pixelpitch von 0,116 mm, was zwar nach einer Skalierung verlangt, aber eine hohe Bildschärfe garantiert. Mit 330 Hz bei der niedrigen und 180 Hz bei der hohen Auflösung werden jeweils hohe Wiederholfrequenzen realisiert. Damit 180 Hz im 5K-Modus funktionieren, muss jedoch mindestens eine GeForce der 50er-Serie oder eine Radeon RX 7600 (oder neuer) eingesetzt werden. Wir werden unser Testsystem daher für dieses Review minimal abwandeln müssen.

ASUS nutzt beim XG27JCG ein Fast-IPS-Panel, das mit einer Reaktionszeit von 0,3 ms angegeben wird - eine massiver Overdrive-Einsatz ist da natürlich zu erwarten. Weiterhin gibt es die von ASUS gewohnt umfangreiche Gaming-Ausstattung samt G-Sync und FreeSync Premium Pro. Auch die ELMB-2-Technik ist mit von der Partie.

Der ASUS ROG Strix 5K XG27JCG war zum Testzeitpunkt zu einem Preis ab 720 Euro verfügbar.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Strix 5K XG27JCG gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: C13-Stromstecker

Spezifikationen des ASUS ROG Strix 5K XG27JCG in der Übersicht Straßenpreis: ca. 720 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: rog.asus.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: Fast IPS Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 5.120 x 2.880 Pixel @ 180 Hz (OC)

2.560 x 1.440 Pixel @ 330 Hz Kontrastwert: 1.500:1 Helligkeit: 350 cd/m² Reaktionszeit: 0,3 ms (GtG) Wiederholfrequenz: 180 Hz @ QHD

330 Hz @ 5K Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C (DP Alt Mode, 15 W PD)

4x USB 3.2 Gen1(1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 6,9 kg Abmessungen (B x H x T): 614 x 510 x 219 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5 ° - 20 °

Drehung: -40 ° - 40 °

Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, Dual Mode,