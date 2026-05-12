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Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN ist der erste Monitor, den wir im Test haben, der die fünfte QD-OLED-Generation nutzt. Wo die Vorteile liegen, was der 34-Zöller in der Praxis kann und ob es auch Nachteile gibt, klärt unser umfangreiches Review.

Mit seiner Diagonale von 34 Zoll, einem Seitenverhältnis von 21:9 und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten bietet der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN bei einem kurzen Blick auf die technischen Daten eigentlich wenig Spektakuläres. Das gilt auch für den moderaten Curved-Radius von 1.800 mm, der die Immersion bekanntlich steigert, aber nicht an Geräte im 1.000-mm-Bereich heranreicht.

Während wir mit 0,03 ms die bewährte, extrem kurze Reaktionszeit von modernen OLED-Geräten sehen, gibt es an anderer Stelle Fortschritte. Die Wiederholfrequenz liegt bei 360 Hz und damit auf einem Niveau, das vor noch gar nicht allzu langer Zeit den reinrassigen Shooter-Geräten vorbehalten war. Die Vorgängergeneration, die wir in Form des Alienware AW3425DW im Test hatten, musste sich noch mit 240 Hz begnügen. Passend dazu verbaut ASUS einen DisplayPort-2.1-(UHBR20)-Port, sodass keine Bandbreitenprobleme entstehen.

Die 5. QD-OLED-Generation

Das Herzstück des PG34WCDN ist aber natürlich die fünfte QD-OLED-Generation aus dem Hause Samsung, die erst zur CES 2026 vorgestellt wurde. Die neue Generation wurde bei der Subpixel-Anordnung optimiert. Es kommt ein RGB-Stripe-Layout zum Einsatz. Samsung verwendet bei der Produktion eine Art Tintenstrahltechnologie, was zu einer präziseren Formung der Subpixel führt. Das soll einen deutlichen Fortschritt im Bereich der Bildschärfe und vor allem der Textdarstellung ermöglichen.

Farbsäume an Karten mit harten Kontrasten, wie sie beispielsweise bei der Schriftdarstellung vorkommen, sollen damit der Vergangenheit angehören. In der Tat ist auch mit dem neuen Subpixel-Layout bisher nicht alles perfekt. Wir sind nun aber auf einem Niveau angekommen, in dem die Unterschiede zu einem LCD-Gerät im Alltag nicht mehr zu erkennen sind. Gerade im Vergleich zur ersten QD-OLED-Generation hat man einen riesigen Schritt gemacht, aber auch die Fortschritte gegenüber der vierten Generation sind schnell mit dem bloßen Auge zu erkennen. Wer bislang aufgrund der Schriftdarstellung gewartet hat, ein QD-OLED-Gerät auf seinen Schreibtisch zu stellen, der muss sich unseres Erachtens keine Gedanken mehr machen. Mit diesem Schritt wird die QD-OLED-Technik noch einmal interessanter für den Creator-Einsatz.

Gegen Einbrenneffekte kommt der bekannte Neo-Proximity-Sensor zum Einsatz, den wir unter anderem bereits beim ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG (Test) gesehen haben.

Doch damit nicht genug. ASUS verbaut die neue Black-Shield-Folie, die deutlich kratzfester sein soll als die bisherige Oberfläche. Für die meisten Anwender wird jedoch wichtiger sein, dass gleichzeitig der subjektiv wahrgenommene Kontrastumfang auf diesem Wege gesteigert werden soll.

Dass ROG-typisch auch die weitere Gaming-Ausstattung nicht zu kurz kommt, sollte niemanden überraschen. Neben Support für G-Sync und FreeSync-Premium Pro gibt es diverse KI-Funktionen mit dazu.

Klar ist, dass sich ASUS so viel High-End teuer bezahlen lässt: Für 1.379 Euro war der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN zum Testzeitpunkt gelistet, aber noch nicht verfügbar. Der Garantiezeitraum umfasst 36 Monate, auch auf Einbrenn-Effekte.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN gehören:

Kabel DisplayPort 2.1

Kabel HDMI

Kabel USB Typ-C

Kabel USB Typ-A und Typ-B

Projektionsträger

Spezifikationen des ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.379 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: QD OLED (5th Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: k.A.

HDR: 1.300 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 360 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1 (UHBR20)

2x HDMI 2.1

1x Typ-C (DP Alt Mode, 90 W PD)

3x USB 3.2 Gen1 (3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,3 kg Abmessungen (B x H x T): 812,8 x 562,7 x 276,1 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -3° - 20°

Drehung: -30° - 30° Kensington-Lock: ja VESA-Mount: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, Neo Proximity Sensor, BlackShield