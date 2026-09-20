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ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo im Test

AM5-Refresh-Platine für helle Builds

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo im Test: AM5-Refresh-Platine für helle Builds
Seite 1: ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo im Test: AM5-Refresh-Platine für helle Builds Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Nach dem ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo (Test) als B850-Refresh-Mainboard kommen wir nun zum ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo, das der abgespeckte Bruder vom bereits getesteten ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) in weißer Montur ist. Abstriche müssen nur wenige in Kauf genommen werden, auch wenn diese für den einen oder anderen wichtig werden könnten. Wir haben das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo getestet und es mit anderen anderen, neueren AM5-Mainboards verglichen.

Wem das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo zu dunkel ist und stattdessen ein helles Build favorisiert, kann sich daher das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo anschauen. Auch dieses Modell wurde im ATX-Format designt. Es bringt durch die Anwesenheit des X870E-Chipsatzes (zweimal den Promontory21) auch zwingend den ASM4242-USB4-Controller mit. ASUS setzt bei diesem Modell auf eine kräftige CPU-Spannungsversorgung und eine gehobene Ausstattung. Auch dabei ist der AIO-Q-Connector. Ein genauer Blick lohnt sich sich daher definitiv.

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Die helle Färbung haben wir bereits angesprochen. Bis auf die Phasen und Kondensatoren ist auch wirklich alles weiß: Selbst die beiden Kühler-Halterungen, die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke und sonstige Schnittstellen sind weiß gefärbt. Insgesamt wirkt die Platine sehr aufgeräumt.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 ASUS
ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)

Spannungswandler:
16x Monolithic Power Systems MP87691 (VCore, 90A)
2x Monolithic Power Systems MP87691 (SoC, 90A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)

PWM-Controller:
1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE (max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
 ab 351 Euro
Webseite ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MT/s (Ryzen 7000), max. 8.600 MT/s (Ryzen 9000), max. 9.600 MT/s (Ryzen 8000)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870E
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
USB CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
5x USB 3.2 Gen2 (5x extern, davon 1x bis 30W PD)
5x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 1x intern)
6x USB 2.0 (6x intern)

Realtek RTS5411S:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 Gbit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x AIO-Q-Connector
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Alteration-Mode-Switch

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
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oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC (XMP); unten rechts: Manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo
Die USB4-Performance über den ASMedia ASM4242
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Realtek RTS5411S
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Start-Guide
  • Heft zu Sicherheitsinformationen
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • DDR5-Kühllüfter inkl. Halterung
  • vier M.2-Gummi-Abstandshalter
  • ein M.2-Q-Latch
  • ein M.2 Q-Slide
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
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Das mitgelieferte Zubehör entspricht fast dem des ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo und unterscheidet sich nur in einem Punkt. Ein M.2 Q-Latch für M.2-Backplate hat ASUS an dieser Stelle weggelassen, dies ist jedoch weniger schlimm. Auch der 60-mm-Axiallüfter für die DDR5-Kühlung ist inkl. Halterung und Schrauben mit dabei.

Quellen und weitere Links
#ASUS
#ROG-Strix-X870E-A-Gaming-WiFi7-Neo
#Mainboard
#Test
#Review
#AMD
#Gaming
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