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Nach dem ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo (Test) als B850-Refresh-Mainboard kommen wir nun zum ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo, das der abgespeckte Bruder vom bereits getesteten ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) in weißer Montur ist. Abstriche müssen nur wenige in Kauf genommen werden, auch wenn diese für den einen oder anderen wichtig werden könnten. Wir haben das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo getestet und es mit anderen anderen, neueren AM5-Mainboards verglichen.

Wem das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo zu dunkel ist und stattdessen ein helles Build favorisiert, kann sich daher das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo anschauen. Auch dieses Modell wurde im ATX-Format designt. Es bringt durch die Anwesenheit des X870E-Chipsatzes (zweimal den Promontory21) auch zwingend den ASM4242-USB4-Controller mit. ASUS setzt bei diesem Modell auf eine kräftige CPU-Spannungsversorgung und eine gehobene Ausstattung. Auch dabei ist der AIO-Q-Connector. Ein genauer Blick lohnt sich sich daher definitiv.

Die helle Färbung haben wir bereits angesprochen. Bis auf die Phasen und Kondensatoren ist auch wirklich alles weiß: Selbst die beiden Kühler-Halterungen, die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke und sonstige Schnittstellen sind weiß gefärbt. Insgesamt wirkt die Platine sehr aufgeräumt.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)



Spannungswandler:

16x Monolithic Power Systems MP87691 (VCore, 90A)

2x Monolithic Power Systems MP87691 (SoC, 90A)

2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)



PWM-Controller:

1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)

1x RichTek RT3672JE (max. 2 Phasen, für Misc) Preis

ab 351 Euro Webseite ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MT/s (Ryzen 7000), max. 8.600 MT/s (Ryzen 9000), max. 9.600 MT/s (Ryzen 8000) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870E

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E



Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

5x USB 3.2 Gen2 (5x extern, davon 1x bis 30W PD)

5x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 1x intern)

6x USB 2.0 (6x intern)



Realtek RTS5411S:

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 Gbit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 Gbit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)

BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x AIO-Q-Connector Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Alteration-Mode-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

Heft zu Sicherheitsinformationen

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

DDR5-Kühllüfter inkl. Halterung

vier M.2-Gummi-Abstandshalter

ein M.2-Q-Latch

ein M.2 Q-Slide

sieben Kabelbinder

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

Das mitgelieferte Zubehör entspricht fast dem des ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo und unterscheidet sich nur in einem Punkt. Ein M.2 Q-Latch für M.2-Backplate hat ASUS an dieser Stelle weggelassen, dies ist jedoch weniger schlimm. Auch der 60-mm-Axiallüfter für die DDR5-Kühlung ist inkl. Halterung und Schrauben mit dabei.