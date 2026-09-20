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Nach dem ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo (Test) als B850-Refresh-Mainboard kommen wir nun zum ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo, das der abgespeckte Bruder vom bereits getesteten ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) in weißer Montur ist. Abstriche müssen nur wenige in Kauf genommen werden, auch wenn diese für den einen oder anderen wichtig werden könnten. Wir haben das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo getestet und es mit anderen anderen, neueren AM5-Mainboards verglichen.
Wem das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo zu dunkel ist und stattdessen ein helles Build favorisiert, kann sich daher das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo anschauen. Auch dieses Modell wurde im ATX-Format designt. Es bringt durch die Anwesenheit des X870E-Chipsatzes (zweimal den Promontory21) auch zwingend den ASM4242-USB4-Controller mit. ASUS setzt bei diesem Modell auf eine kräftige CPU-Spannungsversorgung und eine gehobene Ausstattung. Auch dabei ist der AIO-Q-Connector. Ein genauer Blick lohnt sich sich daher definitiv.
Die helle Färbung haben wir bereits angesprochen. Bis auf die Phasen und Kondensatoren ist auch wirklich alles weiß: Selbst die beiden Kühler-Halterungen, die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke und sonstige Schnittstellen sind weiß gefärbt. Insgesamt wirkt die Platine sehr aufgeräumt.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|ASUS
ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|20 Phasen (16+2+2)
Spannungswandler:
16x Monolithic Power Systems MP87691 (VCore, 90A)
2x Monolithic Power Systems MP87691 (SoC, 90A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE (max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab 351 Euro
|Webseite
|ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MT/s (Ryzen 7000), max. 8.600 MT/s (Ryzen 9000), max. 9.600 MT/s (Ryzen 8000)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870E
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
|USB
|CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
5x USB 3.2 Gen2 (5x extern, davon 1x bis 30W PD)
5x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 1x intern)
6x USB 2.0 (6x intern)
Realtek RTS5411S:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 Gbit/s)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
| 1x 64 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x AIO-Q-Connector
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Alteration-Mode-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- Heft zu Sicherheitsinformationen
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- DDR5-Kühllüfter inkl. Halterung
- vier M.2-Gummi-Abstandshalter
- ein M.2-Q-Latch
- ein M.2 Q-Slide
- sieben Kabelbinder
- ROG-Schlüsselanhänger
- ROG-Sticker
Das mitgelieferte Zubehör entspricht fast dem des ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo und unterscheidet sich nur in einem Punkt. Ein M.2 Q-Latch für M.2-Backplate hat ASUS an dieser Stelle weggelassen, dies ist jedoch weniger schlimm. Auch der 60-mm-Axiallüfter für die DDR5-Kühlung ist inkl. Halterung und Schrauben mit dabei.