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Vor mehr als drei Jahren haben wir uns das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Test) von ASUS angeschaut und Stand heute gibt es nicht nur das ROG Strix B850-F Gaming WiFi, sondern das noch aktuellere ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo als Teil der AM5-Refresh-Modelle. Und auch wenn das ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo auf den praktischen AIO-Q-Connector für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS verzichten muss, ist die gebotene Ausstattung für den Großteil der Technik-Interessenten ausreichend.

Das neue Refresh-Modell hat an einigen Stellen durchaus Verbesserungen zu bieten. Dazu zählen nicht nur das auf 64 MB verdoppelte BIOS-ROM, sondern auch ein leistungsstärkerer Netzwerk-Controller und die werkzeuglose (De-)Montage aller M.2-Kühler. Auch der physische PCIe-Release-Button ist wieder zurückgekehrt, nachdem wir berechtigte Kritik zum Q-Release-Slim-Feature geäußert hatten. Doch die Grundbasis bleibt identisch, ein schwarzes PCB mit den ATX-Abmessungen und auch das Drumherum ist dunkel gehalten worden. Auch bei den restlichen, technischen Merkmalen gibt es wenig Änderungen, doch schauen wir uns die Platine im Detail an.

Die dunkle Gesamtfärbung des ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo haben wir bereits angesprochen. Insgesamt ist die Optik unaufgeregt, was jedoch nicht negativ aufgefasst werden sollte. Für Schwarzliebhaber ist die Platine schon recht schick. Positiv hervorheben möchten wir die werkzeuglose Entfernung der unteren M.2-Kühler. Beim ROG Strix B850-F Gaming WiFi musste hierfür noch ein Schraubendreher in die Hand genommen werden.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)



Spannungswandler:

16x Vishay SiC629 (VCore, 80A)

2x Vishay SiC629 (SoC, 80A)

2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)



PWM-Controller:

1x ASP2308 (max. 10 Phasen, für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672JE, max. 2 Phasen, für Misc) Preis

ab 254 Euro Webseite ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MT/s (Ryzen 7000), max. 8.400 MT/s (Ryzen 9000), max. 9.000 MT/s (Ryzen 8000) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B850 (shared)

Storage-Schnittstellen 2x SATA 6Gbit/s über AMD B850



Ryzen 7000/9000:

2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4



Ryzen 8700/8600/8400:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



Ryzen 8500/8300:

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2



AMD B850:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (1x shared) USB CPU/ASM1174:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)

10x USB 2.0 (4x extern, 6x intern)



Realtek RTS5411S:

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,4 Gbit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)

BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, PCIe-Release-Slim



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

sieben Kabelbinder

vier M.2-Gummi-Abstandshalter

ein M.2-Q-Slide

ein M.2-Q-Latch

ROG-Strix-Sticker

ROG-Strix-Schlüsselanhänger

ASUS gibt die üblichen Beigaben mit auf den Weg, die in dieser Preisklasse üblich sind. Dazu zählen zwei SATA-Kabel, sieben Kabelbinder, die WLAN-Antenne und etwas M.2-Zubehör. Auch ein Quick-Start-Guide, ein paar ROG-Sticker und der ROG-Schlüsselanhänger sind mit enthalten.