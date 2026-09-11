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Vor mehr als drei Jahren haben wir uns das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Test) von ASUS angeschaut und Stand heute gibt es nicht nur das ROG Strix B850-F Gaming WiFi, sondern das noch aktuellere ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo als Teil der AM5-Refresh-Modelle. Und auch wenn das ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo auf den praktischen AIO-Q-Connector für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS verzichten muss, ist die gebotene Ausstattung für den Großteil der Technik-Interessenten ausreichend.
Das neue Refresh-Modell hat an einigen Stellen durchaus Verbesserungen zu bieten. Dazu zählen nicht nur das auf 64 MB verdoppelte BIOS-ROM, sondern auch ein leistungsstärkerer Netzwerk-Controller und die werkzeuglose (De-)Montage aller M.2-Kühler. Auch der physische PCIe-Release-Button ist wieder zurückgekehrt, nachdem wir berechtigte Kritik zum Q-Release-Slim-Feature geäußert hatten. Doch die Grundbasis bleibt identisch, ein schwarzes PCB mit den ATX-Abmessungen und auch das Drumherum ist dunkel gehalten worden. Auch bei den restlichen, technischen Merkmalen gibt es wenig Änderungen, doch schauen wir uns die Platine im Detail an.
Die dunkle Gesamtfärbung des ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo haben wir bereits angesprochen. Insgesamt ist die Optik unaufgeregt, was jedoch nicht negativ aufgefasst werden sollte. Für Schwarzliebhaber ist die Platine schon recht schick. Positiv hervorheben möchten wir die werkzeuglose Entfernung der unteren M.2-Kühler. Beim ROG Strix B850-F Gaming WiFi musste hierfür noch ein Schraubendreher in die Hand genommen werden.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|ASUS
ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|20 Phasen (16+2+2)
Spannungswandler:
16x Vishay SiC629 (VCore, 80A)
2x Vishay SiC629 (SoC, 80A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2308 (max. 10 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE, max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab 254 Euro
|Webseite
|ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MT/s (Ryzen 7000), max. 8.400 MT/s (Ryzen 9000), max. 9.000 MT/s (Ryzen 8000)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B850 (shared)
|Storage-Schnittstellen
|2x SATA 6Gbit/s über AMD B850
Ryzen 7000/9000:
2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
Ryzen 8700/8600/8400:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
Ryzen 8500/8300:
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2
AMD B850:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (1x shared)
|USB
|CPU/ASM1174:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
10x USB 2.0 (4x extern, 6x intern)
Realtek RTS5411S:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,4 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
| 1x 64 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Power-Button, PCIe-Release-Slim
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- sieben Kabelbinder
- vier M.2-Gummi-Abstandshalter
- ein M.2-Q-Slide
- ein M.2-Q-Latch
- ROG-Strix-Sticker
- ROG-Strix-Schlüsselanhänger
ASUS gibt die üblichen Beigaben mit auf den Weg, die in dieser Preisklasse üblich sind. Dazu zählen zwei SATA-Kabel, sieben Kabelbinder, die WLAN-Antenne und etwas M.2-Zubehör. Auch ein Quick-Start-Guide, ein paar ROG-Sticker und der ROG-Schlüsselanhänger sind mit enthalten.