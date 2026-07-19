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Mit dem ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo werden wir uns in diesem Test-Artikel das dritte AM5-Refresh-Mainboard von ASUS zu Gemüte führen. Zuvor hatten wir bereits ROG Crosshair X870E Dark Hero (Test) und auch das ROG Crosshair X870E Glacial (Test) in unserer Redaktion untersucht. Auch das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo bringt sowohl die Pogo-Kontaktflächen für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS als auch die neue UEFI-Oberfläche mit. Kann sich die sonst noch von der ersten Version absetzen? Finden wir es in diesem Test heraus.
Mit der ersten Version meinen wir das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi (Test), das schon in die Richtung Oberklasse tendiert und eine beachtliche Ausstattung zu einem ebenfalls beachtlichen Preis mitbringt. Das neuere ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo ist eine minimal verbesserte Version. Weiterhin spricht ASUS von einem 18+2+2-Phasendesign und 110-A-Spannungswandler. PCIe 5.0 ist an den üblichen Schnittstellen anwesend und auch jede Menge USB-Ports stellt die ATX-Platine bereit.
Zur Zielgruppe des ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo zählen anspruchsvolle Nutzer, die den Preis der ROG-Crosshair-Modelle als zu hoch empfinden. Gleichzeitig ist die Platine für die neuen AiO-Wasserkühlungen von ASUS interessant, die Pogo-Pins für die Kontaktflächen auf dem Board mitbringen, wodurch zusätzliche Kabel überflüssig werden.
Optisch ist das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo unaufgeregt im ATX-Format in größtenteils dunkler Färbung gestaltet worden. Dies gilt gleichermaßen für das PCB als auch für die Kühlkörper. Diagonal wurde mit etwas Silber der Kontrast gesteigert.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|ASUS
ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|22 Phasen (18+2+2)
Spannungswandler:
18x Infineon PMC41430 (VCore, 110A)
2x Infineon PMC41430 (SoC, 110A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE (max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab 515 Euro
|Webseite
|ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.600 MT/s (4.800 MHz) (1DPC)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870E
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
3x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (1x shared)
|USB
|CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern)
9x USB 3.2 Gen2 (9x extern)
6x USB 2.0 (6x intern)
ASMedia ASM1174:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 Gbit/s)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 6,5 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x AIO-Q-Connector
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- Heft zu Sicherheitsinformationen
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- DDR5-Kühllüfter inkl. Halterung
- M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
- fünf M.2-Gummi-Abstandshalter
- ein M.2-Q-Latch
- ein M.2 Q-Slides
- sieben Kabelbinder
- ROG-Schlüsselanhänger
- ROG-Sticker
Für den Preis ab 515 Euro legt ASUS nicht nur die Platine selbst in die Verpackung, sondern auch etwas Zubehör. Dazu zählen nicht nur zwei SATA-Kabel, diverses M.2-Zubehör und die frei positionierbare WLAN-Antenne. ASUS legt außerdem einen 60-mm-Axiallüfter inkl. Halterung zur Kühlung der DDR5-Module bei.