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ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo im Test

Dem Dark Hero dicht auf den Fersen

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo im Test: Dem Dark Hero dicht auf den Fersen
Seite 1: ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo im Test: Dem Dark Hero dicht auf den Fersen Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Mit dem ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo werden wir uns in diesem Test-Artikel das dritte AM5-Refresh-Mainboard von ASUS zu Gemüte führen. Zuvor hatten wir bereits ROG Crosshair X870E Dark Hero (Test) und auch das ROG Crosshair X870E Glacial (Test) in unserer Redaktion untersucht. Auch das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo bringt sowohl die Pogo-Kontaktflächen für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS als auch die neue UEFI-Oberfläche mit. Kann sich die sonst noch von der ersten Version absetzen? Finden wir es in diesem Test heraus.

Mit der ersten Version meinen wir das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi (Test), das schon in die Richtung Oberklasse tendiert und eine beachtliche Ausstattung zu einem ebenfalls beachtlichen Preis mitbringt. Das neuere ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo ist eine minimal verbesserte Version. Weiterhin spricht ASUS von einem 18+2+2-Phasendesign und 110-A-Spannungswandler. PCIe 5.0 ist an den üblichen Schnittstellen anwesend und auch jede Menge USB-Ports stellt die ATX-Platine bereit.

Zur Zielgruppe des ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo zählen anspruchsvolle Nutzer, die den Preis der ROG-Crosshair-Modelle als zu hoch empfinden. Gleichzeitig ist die Platine für die neuen AiO-Wasserkühlungen von ASUS interessant, die Pogo-Pins für die Kontaktflächen auf dem Board mitbringen, wodurch zusätzliche Kabel überflüssig werden.

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Optisch ist das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo unaufgeregt im ATX-Format in größtenteils dunkler Färbung gestaltet worden. Dies gilt gleichermaßen für das PCB als auch für die Kühlkörper. Diagonal wurde mit etwas Silber der Kontrast gesteigert.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 ASUS
ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)

Spannungswandler:
18x Infineon PMC41430 (VCore, 110A)
2x Infineon PMC41430 (SoC, 110A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)

PWM-Controller:
1x ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE (max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
 ab 515 Euro
Webseite ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.600 MT/s (4.800 MHz) (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870E
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

3x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (1x shared)
USB CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

Chipsatz: 
2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern)
9x USB 3.2 Gen2 (9x extern)
6x USB 2.0 (6x intern)

ASMedia ASM1174:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 Gbit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 6,5 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x AIO-Q-Connector
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
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oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC; unten rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo
Die USB4-Performance über den ASMedia ASM4242
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den ASMedia ASM1174
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Start-Guide
  • Heft zu Sicherheitsinformationen
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • DDR5-Kühllüfter inkl. Halterung
  • M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
  • fünf M.2-Gummi-Abstandshalter
  • ein M.2-Q-Latch
  • ein M.2 Q-Slides
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
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Für den Preis ab 515 Euro legt ASUS nicht nur die Platine selbst in die Verpackung, sondern auch etwas Zubehör. Dazu zählen nicht nur zwei SATA-Kabel, diverses M.2-Zubehör und die frei positionierbare WLAN-Antenne. ASUS legt außerdem einen 60-mm-Axiallüfter inkl. Halterung zur Kühlung der DDR5-Module bei.

Quellen und weitere Links
#ASUS
#ROG-Strix-X870E-E-Gaming-WiFi7-Neo
#Mainboard
#Test
#Review
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