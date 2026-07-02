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#Gigabyte #Z890-Eagle-WiFi7-Plus #Mainboard #Test #Review #Intel

Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus im Test

Gute Gehäusebelüftung empfohlen

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Seite 1: Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus im Test: Gute Gehäusebelüftung empfohlen
Seite 1: Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus im Test: Gute Gehäusebelüftung empfohlen Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Vor der diesjährigen Computex haben wir uns das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus (Test) angeschaut, das viele positive, aber auch einige negative Aspekte zu bieten hatte. Unterhalb dieses Modells platziert Gigabyte das Z890 Eagle WiFi7 Plus, das ebenfalls Teil der Refresh-Platinen für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren (Test) ist. Die Frage, ob das Eagle-Modell im Vergleich zum AORUS Elite an einigen Stellen Einbußen in Kauf nehmen muss, stellt sich gar nicht erst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie groß die Unterschiede ausfallen. Unser Test zum Z890 Eagle WiFi7 Plus geht auf diese ein.

Auch das neue Z890 Eagle WiFi7 Plus ist zum Testzeitpunkt noch nicht in diversen Preisvergleichsportalen gelistet, sodass wir demnach auch noch kein Wort über den Preis verlieren und somit rein die Hardware als solche bewerten können. Als Formfaktor kommen die ATX-Abmessungen zum Einsatz und das PCB hat natürlich den Sockel LGA1851 und dazu passend die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke erhalten, die bis zu 256 GB an Arbeitsspeicher aufnehmen können. Dazu passend vertraut Gigabyte auf das moderne PCIe-5.0-Interface für den PEG- und einen M.2-Slot, hinzu kommen weitere M.2-Schnittstellen, zahlreiche USB-Ports, ein anständiger Audio-Codec und natürlich kabelgebundene und kabellose Netzwerk-Konnektivität.

Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus

Ein schwarzes ATX-PCB trifft auf silbergraue Kühlkörper. Positiv sticht hervor, dass die BIOS-Batterie direkt zugänglich ist. Selbst dann, wenn eine Triple-Slot-Grafikkarte im PEG-Slot steckt. Alle M.2-Anschlüsse haben erfreulicherweise einen Kühler erhalten.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus in der Übersicht:

Die Daten des Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 Gigabyte
Z890 Eagle WiFi7 Plus
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus))
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 18 Phasen (14+2+2)

Spannungswandler:
14x OnSemi NCP302155 (55A, VCore)
2x OnSemi NCP302155 (55A, SA)
2x Onsemi NCP81526C (40A, GT)

PWM-Controller:
1x Onsemi NCP81537 (max. 10 Phasen, für VCore, SA und GT)
Preis
noch nicht erhältlich
Webseite Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.466 MT/s (4.733 MHz, 1DPC 1R)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs), CUDIMM- und HUDIMM-Support
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
USB CPU:
1x USB4 (40 Gbit/s) (1x extern)

Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 2.1 (USB-C) über CPU/USB4
1x DisplayPort 2.1 über CPU
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 2,5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8125D)
BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC1220 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
1x 4-Pin System-FAN/Water-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Power-Button, Reset-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
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oben: CPU-OC mit den P- und den E-Kernen; unten rechts: RAM-OC mit XMP
Wärmebild vom VRM-Bereich beim Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
Die USB4-Performance über den Core Ultra 9 285K
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Z890-Chipsatz
Die SATA-Performance über den Z890-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 4.0 x4
Die M.2-Performance über den Z890-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Mehrsprachiger Installations-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • vier M.2-Gummiabstandshalter
  • G-Connector
Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus

Bis auf den AORUS-Sticker fällt das beiliegende Zubehör absolut identisch aus. Ein Installations-Guide in mehreren Sprachen, ein kleiner Infozettel, dazu zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen bei. Außerdem konnten wir vier M.2-Abstandshalter aus Gummi und den G-Connector in der Verpackung auffinden.

Quellen und weitere Links
#Gigabyte
#Z890-Eagle-WiFi7-Plus
#Mainboard
#Test
#Review
#Intel
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