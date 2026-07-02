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Vor der diesjährigen Computex haben wir uns das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus (Test) angeschaut, das viele positive, aber auch einige negative Aspekte zu bieten hatte. Unterhalb dieses Modells platziert Gigabyte das Z890 Eagle WiFi7 Plus, das ebenfalls Teil der Refresh-Platinen für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren (Test) ist. Die Frage, ob das Eagle-Modell im Vergleich zum AORUS Elite an einigen Stellen Einbußen in Kauf nehmen muss, stellt sich gar nicht erst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie groß die Unterschiede ausfallen. Unser Test zum Z890 Eagle WiFi7 Plus geht auf diese ein.

Auch das neue Z890 Eagle WiFi7 Plus ist zum Testzeitpunkt noch nicht in diversen Preisvergleichsportalen gelistet, sodass wir demnach auch noch kein Wort über den Preis verlieren und somit rein die Hardware als solche bewerten können. Als Formfaktor kommen die ATX-Abmessungen zum Einsatz und das PCB hat natürlich den Sockel LGA1851 und dazu passend die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke erhalten, die bis zu 256 GB an Arbeitsspeicher aufnehmen können. Dazu passend vertraut Gigabyte auf das moderne PCIe-5.0-Interface für den PEG- und einen M.2-Slot, hinzu kommen weitere M.2-Schnittstellen, zahlreiche USB-Ports, ein anständiger Audio-Codec und natürlich kabelgebundene und kabellose Netzwerk-Konnektivität.

Ein schwarzes ATX-PCB trifft auf silbergraue Kühlkörper. Positiv sticht hervor, dass die BIOS-Batterie direkt zugänglich ist. Selbst dann, wenn eine Triple-Slot-Grafikkarte im PEG-Slot steckt. Alle M.2-Anschlüsse haben erfreulicherweise einen Kühler erhalten.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus in der Übersicht:

Die Daten des Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

Z890 Eagle WiFi7 Plus Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus)) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 18 Phasen (14+2+2)



Spannungswandler:

14x OnSemi NCP302155 (55A, VCore)

2x OnSemi NCP302155 (55A, SA)

2x Onsemi NCP81526C (40A, GT)



PWM-Controller:

1x Onsemi NCP81537 (max. 10 Phasen, für VCore, SA und GT)

Preis

noch nicht erhältlich Webseite Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.466 MT/s (4.733 MHz, 1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs), CUDIMM- und HUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB CPU:

1x USB4 (40 Gbit/s) (1x extern)



Chipsatz:

3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)

5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 2.1 (USB-C) über CPU/USB4

1x DisplayPort 2.1 über CPU

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 2,5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8125D)

BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin System-FAN-Header

1x 4-Pin System-FAN/Water-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Power-Button, Reset-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mehrsprachiger Installations-Guide

Mainboard-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

vier M.2-Gummiabstandshalter

G-Connector

Bis auf den AORUS-Sticker fällt das beiliegende Zubehör absolut identisch aus. Ein Installations-Guide in mehreren Sprachen, ein kleiner Infozettel, dazu zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen bei. Außerdem konnten wir vier M.2-Abstandshalter aus Gummi und den G-Connector in der Verpackung auffinden.