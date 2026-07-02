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Vor der diesjährigen Computex haben wir uns das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus (Test) angeschaut, das viele positive, aber auch einige negative Aspekte zu bieten hatte. Unterhalb dieses Modells platziert Gigabyte das Z890 Eagle WiFi7 Plus, das ebenfalls Teil der Refresh-Platinen für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren (Test) ist. Die Frage, ob das Eagle-Modell im Vergleich zum AORUS Elite an einigen Stellen Einbußen in Kauf nehmen muss, stellt sich gar nicht erst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie groß die Unterschiede ausfallen. Unser Test zum Z890 Eagle WiFi7 Plus geht auf diese ein.
Auch das neue Z890 Eagle WiFi7 Plus ist zum Testzeitpunkt noch nicht in diversen Preisvergleichsportalen gelistet, sodass wir demnach auch noch kein Wort über den Preis verlieren und somit rein die Hardware als solche bewerten können. Als Formfaktor kommen die ATX-Abmessungen zum Einsatz und das PCB hat natürlich den Sockel LGA1851 und dazu passend die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke erhalten, die bis zu 256 GB an Arbeitsspeicher aufnehmen können. Dazu passend vertraut Gigabyte auf das moderne PCIe-5.0-Interface für den PEG- und einen M.2-Slot, hinzu kommen weitere M.2-Schnittstellen, zahlreiche USB-Ports, ein anständiger Audio-Codec und natürlich kabelgebundene und kabellose Netzwerk-Konnektivität.
Ein schwarzes ATX-PCB trifft auf silbergraue Kühlkörper. Positiv sticht hervor, dass die BIOS-Batterie direkt zugänglich ist. Selbst dann, wenn eine Triple-Slot-Grafikkarte im PEG-Slot steckt. Alle M.2-Anschlüsse haben erfreulicherweise einen Kühler erhalten.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus in der Übersicht:
|Hersteller und
Bezeichnung
|Gigabyte
Z890 Eagle WiFi7 Plus
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus))
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|18 Phasen (14+2+2)
Spannungswandler:
14x OnSemi NCP302155 (55A, VCore)
2x OnSemi NCP302155 (55A, SA)
2x Onsemi NCP81526C (40A, GT)
PWM-Controller:
1x Onsemi NCP81537 (max. 10 Phasen, für VCore, SA und GT)
|Preis
|noch nicht erhältlich
|Webseite
|Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|Intel Z890 Chipsatz, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.466 MT/s (4.733 MHz, 1DPC 1R)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs), CUDIMM- und HUDIMM-Support
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
|USB
|CPU:
1x USB4 (40 Gbit/s) (1x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
|Grafikschnittstellen
|1x DisplayPort 2.1 (USB-C) über CPU/USB4
1x DisplayPort 2.1 über CPU
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach 802.11be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 2,5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8125D)
|BIOS-ROM-Größe
| 1x 64 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC1220 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
1x 4-Pin System-FAN/Water-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Power-Button, Reset-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Mehrsprachiger Installations-Guide
- Mainboard-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- vier M.2-Gummiabstandshalter
- G-Connector
Bis auf den AORUS-Sticker fällt das beiliegende Zubehör absolut identisch aus. Ein Installations-Guide in mehreren Sprachen, ein kleiner Infozettel, dazu zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen bei. Außerdem konnten wir vier M.2-Abstandshalter aus Gummi und den G-Connector in der Verpackung auffinden.