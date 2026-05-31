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#Gigabyte #Z890-AORUS-Elite-WiFi7-Plus #Mainboard #Test #Intel #Z890

Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus im Test

Ein lohnenswertes Refresh-Modell?

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Seite 1: Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus im Test: Ein lohnenswertes Refresh-Modell?
Seite 1: Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus im Test: Ein lohnenswertes Refresh-Modell? Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Auch Gigabyte hat im laufenden Jahr 2026 für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren neue LGA1851-Mainboards ins Sortiment aufgenommen, die als Refresh-Modelle gelten. Neben dem Z890 Eagle WiFi7 Plus hat auch das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus den Weg in unsere Redaktion gefunden und will von uns untersucht und getestet werden. 

Zum Testzeitpunkt dieses Tests war das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus noch so neu, dass es noch nicht bei Geizhals gelistet war. Es ist jedoch das Refresh-Modell vom Z890 AORUS Elite WiFi7 und dieses Board, das ab 224 Euro den Besitzer wechselt. Was das Plus-Modell anders macht, wollen wir in diesem Test festhalten.

Mit einem geschätzten Startpreis von 250 Euro schickt Gigabyte das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus ins Rennen, das ab Werk auch mit dem Core Ultra 7 270K Plus dem Core Ultra 5 250K Plus (Test) kompatibel und startbereit ist. Viele bewerten diesen Preis berechtigterweise nicht als günstig. Die Frage ist jedoch, was der Käufer für diesen Preis bekommt. Erwartet werden kann und sollten keine Ausstattungsmerkmale wie beim Z890 AORUS Master (Test), doch mit einer durchaus soliden Ausstattung ist zu rechnen.

Intels LGA1851-CPU bekommt es auf dem Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus mit einem 16+2+2-Phasendesign zu tun und dem Prozessor werden vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke zur Seite gestellt. Für eine dedizierte Grafikkarte steht ein PEG-Slot mit PCIe-5.0-Anbindung zur Verfügung und auch eine PCIe-SSD kann bis PCIe 5.0 x4 angebunden werden. Mit einigen USB-Ports, weiteren M.2-Steckplätzen, einmal 5 GbE und WiFi7 sowie einem adäquaten Audio-Codec wird die Ausstattung für den Großteil sicherlich ausreichen.

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Das schwarze PCB kommt auf die ATX-Abmessungen und bis auf den hellen PEG-Steckplatz und einige weiße Farbakzente dominiert hier klar die schwarze Farbe. Die Verarbeitung beurteilen wir als sehr hochwertig.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus in der Übersicht:

Die Daten des Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 Gigabyte
Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus))
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)

Spannungswandler:
16x OnSemi NCP302155 (55A, VCore)
2x OnSemi NCP302155 (55A, SA)
2x Onsemi NCP81526C (40A, GT)

PWM-Controller:
1x Onsemi NCP81537 (max. 10 Phasen, für VCore, SA und GT)
Preis
noch nicht erhältlich
Webseite Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.466 MT/s (4.733 MHz, 1DPC 1R)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs), CUDIMM- und HUDIMM-Support
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
USB CPU:
1x USB4 (40 Gbit/s) (1x extern)

Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 2.1 (USB-C) über CPU/USB4
1x DisplayPort 2.1 über CPU
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt 1x USB-C, Thunderbolt 4 (40 Gbit/s), USB4 (40 Gbit/s), USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) über CPU
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC1220 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
1x 4-Pin System-FAN/Water-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Power-Button, Reset-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
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CPU-OC mit den P- und den E-Kernen
links: RAM-OC (XMP); rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus
Die USB4-Performance über den Core Ultra 9 285K
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Z890-Chipsatz
Die SATA-Performance über den Z890-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 4.0 x4
Die M.2-Performance über den Z890-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Mehrsprachiger Installations-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • vier M.2-Gummiabstandshalter
  • G-Connector
  • AORUS-Sticker
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Die Auflistung beim Zubehör fällt kurz aus. Abgesehen von zwei Heftchen konnten wir in der Verpackung zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, den G-Connector und vier M.2-Abstandshalter aus Gummi finden. Ebenfalls dabei war ein AORUS-Sticker.

Quellen und weitere Links
#Gigabyte
#Z890-AORUS-Elite-WiFi7-Plus
#Mainboard
#Test
#Intel
#Z890
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