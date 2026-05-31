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Auch Gigabyte hat im laufenden Jahr 2026 für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren neue LGA1851-Mainboards ins Sortiment aufgenommen, die als Refresh-Modelle gelten. Neben dem Z890 Eagle WiFi7 Plus hat auch das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus den Weg in unsere Redaktion gefunden und will von uns untersucht und getestet werden.
Zum Testzeitpunkt dieses Tests war das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus noch so neu, dass es noch nicht bei Geizhals gelistet war. Es ist jedoch das Refresh-Modell vom Z890 AORUS Elite WiFi7 und dieses Board, das ab 224 Euro den Besitzer wechselt. Was das Plus-Modell anders macht, wollen wir in diesem Test festhalten.
Mit einem geschätzten Startpreis von 250 Euro schickt Gigabyte das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus ins Rennen, das ab Werk auch mit dem Core Ultra 7 270K Plus dem Core Ultra 5 250K Plus (Test) kompatibel und startbereit ist. Viele bewerten diesen Preis berechtigterweise nicht als günstig. Die Frage ist jedoch, was der Käufer für diesen Preis bekommt. Erwartet werden kann und sollten keine Ausstattungsmerkmale wie beim Z890 AORUS Master (Test), doch mit einer durchaus soliden Ausstattung ist zu rechnen.
Intels LGA1851-CPU bekommt es auf dem Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus mit einem 16+2+2-Phasendesign zu tun und dem Prozessor werden vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke zur Seite gestellt. Für eine dedizierte Grafikkarte steht ein PEG-Slot mit PCIe-5.0-Anbindung zur Verfügung und auch eine PCIe-SSD kann bis PCIe 5.0 x4 angebunden werden. Mit einigen USB-Ports, weiteren M.2-Steckplätzen, einmal 5 GbE und WiFi7 sowie einem adäquaten Audio-Codec wird die Ausstattung für den Großteil sicherlich ausreichen.
Das schwarze PCB kommt auf die ATX-Abmessungen und bis auf den hellen PEG-Steckplatz und einige weiße Farbakzente dominiert hier klar die schwarze Farbe. Die Verarbeitung beurteilen wir als sehr hochwertig.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus in der Übersicht:
|Hersteller und
Bezeichnung
|Gigabyte
Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus))
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|20 Phasen (16+2+2)
Spannungswandler:
16x OnSemi NCP302155 (55A, VCore)
2x OnSemi NCP302155 (55A, SA)
2x Onsemi NCP81526C (40A, GT)
PWM-Controller:
1x Onsemi NCP81537 (max. 10 Phasen, für VCore, SA und GT)
|Preis
|noch nicht erhältlich
|Webseite
|Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|Intel Z890 Chipsatz, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.466 MT/s (4.733 MHz, 1DPC 1R)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs), CUDIMM- und HUDIMM-Support
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
|USB
|CPU:
1x USB4 (40 Gbit/s) (1x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
|Grafikschnittstellen
|1x DisplayPort 2.1 (USB-C) über CPU/USB4
1x DisplayPort 2.1 über CPU
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|1x USB-C, Thunderbolt 4 (40 Gbit/s), USB4 (40 Gbit/s), USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) über CPU
|LAN
| 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
| 1x 64 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC1220 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
1x 4-Pin System-FAN/Water-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Power-Button, Reset-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Mehrsprachiger Installations-Guide
- Mainboard-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- vier M.2-Gummiabstandshalter
- G-Connector
- AORUS-Sticker
Die Auflistung beim Zubehör fällt kurz aus. Abgesehen von zwei Heftchen konnten wir in der Verpackung zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, den G-Connector und vier M.2-Abstandshalter aus Gummi finden. Ebenfalls dabei war ein AORUS-Sticker.