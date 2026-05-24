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Sapphire ist nun auch in Europa fest auf dem Mainboard-Markt vertreten und stellt nicht nur B850-Platinen wie das bereits getestete Nitro+ B850A WIFI 7 (Test) bereit, sondern hat auch ein ganz besonderes X870E-Modell in zwei Farben im Portfolio. Nämlich das Nitro+ X870EA PhantomLink, doch in unserem Fall schauen wir etwas genauer auf die helle Polar Edition. Gemeinsam mit der Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition haben wir bereits einen ersten Blick auf das Board geworfen. Nun folgt der ausführliche Test des Mainboards.
Sowohl das Nitro+ X870EA PhantomLink (Schwarz) als auch das Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition (Weiß) bringen den PhantomLink mit, der baugleich mit dem ASUS-BTF-2.0-Ansatz (HPCE, High Power Card Edge) ist und die kompatible Grafikkarte direkt über das Mainboard mit bis zu 600 W versorgt. Der 12V-2x6-Stromanschluss befindet sich dann auf dem Mainboard selbst, der den Kontakt mit dem Netzteil aufnimmt. Bis auf den Audio-Codec setzt Sapphire auf eine solide Ausstattung.
Wie es sich bei einer Polar Edition gehört, ist das PCB mit den ATX‑Abmessungen weiß gefärbt worden. Die Kühlkörper sind in einer Mischung aus Weiß und Silber gestaltet worden und weisen eine gute Größe auf. Einzig die DDR5-Speicherbänke, die Stromanschlüsse, die SATA-Ports und sonstige Header sind schwarz.
Die technischen Eigenschaften
Das Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|Sapphire
Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 12V-2x6
1x PhantomLink (HPCE)
|VRM-Ausstattung
|19 Phasen (16+2+1)
Spannungswandler:
16x ? (VCore, 90A)
2x ? (SoC, 90A)
1x ? (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x ?
|Preis
|ab 349 Euro
|Webseite
|Sapphire
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC)
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 (shared)
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E (1x shared)
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E
2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000) (1x shared)
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (1x shared)
|USB
|CPU:
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (2x extern)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 1.4
2x DisplayPort 1.4 (über USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
|1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
|1x 32 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC897 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|2x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, Reset-Button
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- Mainboard-Infoheft
- WLAN-Modell-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
Auch bei dem X870E-Mainboard fällt die Zubehörliste sehr kurz aus. Einen Quick-Installation-Guide, ein Mainboard- und WLAN-Infoheftchen sowie zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen dem Mainboard bei.