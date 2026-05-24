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#Sapphire #Nitro-X870EA-PhantomLink-Polar-Edition #Mainboard #Test #AM5 #X870E #AMD

Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition im Test

Interessant, aber mit Schwächen

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Seite 1: Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition im Test: Interessant, aber mit Schwächen
Seite 1: Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition im Test: Interessant, aber mit Schwächen Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Sapphire ist nun auch in Europa fest auf dem Mainboard-Markt vertreten und stellt nicht nur B850-Platinen wie das bereits getestete Nitro+ B850A WIFI 7 (Test) bereit, sondern hat auch ein ganz besonderes X870E-Modell in zwei Farben im Portfolio. Nämlich das Nitro+ X870EA PhantomLink, doch in unserem Fall schauen wir etwas genauer auf die helle Polar Edition. Gemeinsam mit der Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition haben wir bereits einen ersten Blick auf das Board geworfen. Nun folgt der ausführliche Test des Mainboards.

Sowohl das Nitro+ X870EA PhantomLink (Schwarz) als auch das Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition (Weiß) bringen den PhantomLink mit, der baugleich mit dem ASUS-BTF-2.0-Ansatz (HPCE, High Power Card Edge) ist und die kompatible Grafikkarte direkt über das Mainboard mit bis zu 600 W versorgt. Der 12V-2x6-Stromanschluss befindet sich dann auf dem Mainboard selbst, der den Kontakt mit dem Netzteil aufnimmt. Bis auf den Audio-Codec setzt Sapphire auf eine solide Ausstattung.

Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition

Wie es sich bei einer Polar Edition gehört, ist das PCB mit den ATX‑Abmessungen weiß gefärbt worden. Die Kühlkörper sind in einer Mischung aus Weiß und Silber gestaltet worden und weisen eine gute Größe auf. Einzig die DDR5-Speicherbänke, die Stromanschlüsse, die SATA-Ports und sonstige Header sind schwarz.

Die technischen Eigenschaften

Das Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 Sapphire
Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 12V-2x6
1x PhantomLink (HPCE)
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+2+1)

Spannungswandler:
16x ? (VCore, 90A)
2x ? (SoC, 90A)
1x ? (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x ?
Preis
 ab 349 Euro
WebseiteSapphire
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 (shared)
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

2x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E (1x shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E

2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000) (1x shared)
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (1x shared)
USBCPU:
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)

Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (2x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4
2x DisplayPort 1.4 (über USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC897 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, Reset-Button

Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
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oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC (XMP); unten rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • WLAN-Modell-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition

Auch bei dem X870E-Mainboard fällt die Zubehörliste sehr kurz aus. Einen Quick-Installation-Guide, ein Mainboard- und WLAN-Infoheftchen sowie zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen dem Mainboard bei.

Quellen und weitere Links
#Sapphire
#Nitro-X870EA-PhantomLink-Polar-Edition
#Mainboard
#Test
#AM5
#X870E
#AMD
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