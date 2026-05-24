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Sapphire ist nun auch in Europa fest auf dem Mainboard-Markt vertreten und stellt nicht nur B850-Platinen wie das bereits getestete Nitro+ B850A WIFI 7 (Test) bereit, sondern hat auch ein ganz besonderes X870E-Modell in zwei Farben im Portfolio. Nämlich das Nitro+ X870EA PhantomLink, doch in unserem Fall schauen wir etwas genauer auf die helle Polar Edition. Gemeinsam mit der Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition haben wir bereits einen ersten Blick auf das Board geworfen. Nun folgt der ausführliche Test des Mainboards.

Sowohl das Nitro+ X870EA PhantomLink (Schwarz) als auch das Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition (Weiß) bringen den PhantomLink mit, der baugleich mit dem ASUS-BTF-2.0-Ansatz (HPCE, High Power Card Edge) ist und die kompatible Grafikkarte direkt über das Mainboard mit bis zu 600 W versorgt. Der 12V-2x6-Stromanschluss befindet sich dann auf dem Mainboard selbst, der den Kontakt mit dem Netzteil aufnimmt. Bis auf den Audio-Codec setzt Sapphire auf eine solide Ausstattung.

Wie es sich bei einer Polar Edition gehört, ist das PCB mit den ATX‑Abmessungen weiß gefärbt worden. Die Kühlkörper sind in einer Mischung aus Weiß und Silber gestaltet worden und weisen eine gute Größe auf. Einzig die DDR5-Speicherbänke, die Stromanschlüsse, die SATA-Ports und sonstige Header sind schwarz.

Die technischen Eigenschaften

Das Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Sapphire

Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 12V-2x6

1x PhantomLink (HPCE) VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+2+1)



Spannungswandler:

16x ? (VCore, 90A)

2x ? (SoC, 90A)

1x ? (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x ?

Preis

ab 349 Euro Webseite Sapphire

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 (shared)

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



2x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E (1x shared)

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über AMD X870E



2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000) (1x shared)

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (1x shared)

USB CPU:

1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (2x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4

2x DisplayPort 1.4 (über USB4) WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4

Thunderbolt - LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126) BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, Reset-Button



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Mainboard-Infoheft

WLAN-Modell-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Auch bei dem X870E-Mainboard fällt die Zubehörliste sehr kurz aus. Einen Quick-Installation-Guide, ein Mainboard- und WLAN-Infoheftchen sowie zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne liegen dem Mainboard bei.