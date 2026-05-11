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Für etwas Abwechslung zu den Gaming-Mainboards sorgt das Pro WS Z890-ACE SE von ASUS. Alleine am "Pro WS" wird klar, dass es sich bei diesem Board um eine Workstation-Platine handelt, deren Ausstattungsmerkmale sich im Vergleich zur sonstigen Gaming-Kost in vielen Punkten grundlegend unterscheiden und sich eben an Profis richten. Und dennoch eignet sich das Pro WS Z890-ACE SE durch die Anwesenheit des Z890-Chipsatzes zur CPU-Übertaktung mit K(F)-Prozessoren und natürlich auch zur RAM-Übertaktung.
Ein Workstation-Mainboard benötigt keine RGB-Beleuchtung und in der Regel auch kein WLAN, geschweige denn Bluetooth. Stattdessen sind andere Punkte wichtiger: eine stabile Spannungsversorgung mit der Möglichkeit, die Passivkühler in einen optimierten Luftstrom einzubinden. Genau zu diesem Zweck wurden der Sockel LGA1851 und auch die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht platziert. Mit an Bord der Platine sind auch ein BMC (Baseboard Management Controller) inklusive VGA-Grafikausgang und ein Management-RJ45-Port, um mittels IPMI 2.0 die Remote-Verwaltung zu ermöglichen.
Für die schnelle Netzwerk-Anbindung sind neben einmal 2,5-Gbit/s-LAN auch ein 10-Gbit/s-RJ45-LAN-Port vorhanden. Neben vier Status-LEDs und einer ausführlichen Debug-LED sind auf dem Board auch einige Switches verbaut worden, die den BMC betreffen. Für die Unterbringung von Storage bringt das Pro WS Z890-ACE SE abseits von jeweils viermal SATA und M.2 M-Key außerdem einen SFF-8654-4i-Konnektor mit. Insgesamt klingt die Platine sehr interessant.
Bei einem Workstation-Mainboard ist die Optik eher nachrangig, dennoch ist das ASUS Pro WS Z890-ACE SE durchaus gelungen. Von einigen Silberanteilen einmal abgesehen, dominiert die Farbe Schwarz.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des ASUS Pro WS Z890-ACE SE in der Übersicht:
|Hersteller und
Bezeichnung
|ASUS
Pro WS Z890-ACE SE
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus))
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|21 Phasen (16+2+2+1)
Spannungswandler:
16x Monolithic Power Systems MP87691 (90A, VCore)
2x Monolithic Power Systems MP87681 (80A, GT)
2x NEC 4064C (?A, SA)
1x NEC 4052C (?A, VNNAON)
PWM-Controller:
1x ASP2432 (max. 12 Phasen, für VCore, GT, SA und VNNAON)
|Preis
|ab 512 Euro
|Webseite
|ASUS Pro WS Z890-ACE SE
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|Intel Z890 Chipsatz, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM Non-ECC (Dual-Channel), max. 9.066 MT/s (4.533 MHz) (1DPC 1R)
|Speicherausbau
|max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs), CUDIMM-Support
|Onboard-Features
|PCI-Express
|2x PCIe 5.0 x16 (x16/x0 oder x8/x8) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890
1x SFF-8654-4i bis PCIe 4.0 x4/4x SATA 6GBit/s über Intel Z890
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
|USB
|CPU:
1x Thunderbolt 4 (USB4 bis 40 Gbit/s)
Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern)
6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 2.1 (über Thunderbolt 4)
1x VGA über ASpeed AST2600 (BMC)
|WLAN / Bluetooth
|-
|Thunderbolt
|1x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB (20 GBit/s) über CPU
|LAN
| 1x 10 Gbit/s-LAN (Marvell AQC113)
1x 2,5 Gbit/s-LAN (Intel I226-V)
1x 1 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8211F, Management-Port über ASpeed AST2600-BMC)
|BIOS-ROM-Größe
|1x 32 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC1220P Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
|LED-Beleuchtung
|-
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x 4-Pin W_Pump+-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, BMC-Switch, IPMI-Switch, Q_PSU-Switch, DM_IP_FIX-Switch, VGA-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- I/O-Blende
- Quick-Start-Guide
- Sicherheitsinformationen
- zwei SATA-Kabel
- zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
- zwei M.2-Q-Latch
- Q-Connector
- ACC-Express-Aktivierungsschlüssel
Lange ist es her, dass wir ein Mainboard in den Fingern hatten, das noch eine I/O-Blende mitbringt, die man bei der Montage des Mainboards in das Gehäuse nicht vergessen sollte. ASUS hat dem Pro WS Z890-ACE SE außerdem einen Quick-Start-Guide, ein paar Sicherheitsinformationen, zwei SATA-Kabel und den Q-Connector beigelegt. Doch auch etwas M.2-Zubehör liegt bei. Für die ASUS-Control-Center-Express-Software liegt ein Software-Schlüssel für die Aktivierung bei.