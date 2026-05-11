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Für etwas Abwechslung zu den Gaming-Mainboards sorgt das Pro WS Z890-ACE SE von ASUS. Alleine am "Pro WS" wird klar, dass es sich bei diesem Board um eine Workstation-Platine handelt, deren Ausstattungsmerkmale sich im Vergleich zur sonstigen Gaming-Kost in vielen Punkten grundlegend unterscheiden und sich eben an Profis richten. Und dennoch eignet sich das Pro WS Z890-ACE SE durch die Anwesenheit des Z890-Chipsatzes zur CPU-Übertaktung mit K(F)-Prozessoren und natürlich auch zur RAM-Übertaktung.

Ein Workstation-Mainboard benötigt keine RGB-Beleuchtung und in der Regel auch kein WLAN, geschweige denn Bluetooth. Stattdessen sind andere Punkte wichtiger: eine stabile Spannungsversorgung mit der Möglichkeit, die Passivkühler in einen optimierten Luftstrom einzubinden. Genau zu diesem Zweck wurden der Sockel LGA1851 und auch die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht platziert. Mit an Bord der Platine sind auch ein BMC (Baseboard Management Controller) inklusive VGA-Grafikausgang und ein Management-RJ45-Port, um mittels IPMI 2.0 die Remote-Verwaltung zu ermöglichen.

Für die schnelle Netzwerk-Anbindung sind neben einmal 2,5-Gbit/s-LAN auch ein 10-Gbit/s-RJ45-LAN-Port vorhanden. Neben vier Status-LEDs und einer ausführlichen Debug-LED sind auf dem Board auch einige Switches verbaut worden, die den BMC betreffen. Für die Unterbringung von Storage bringt das Pro WS Z890-ACE SE abseits von jeweils viermal SATA und M.2 M-Key außerdem einen SFF-8654-4i-Konnektor mit. Insgesamt klingt die Platine sehr interessant.

Bei einem Workstation-Mainboard ist die Optik eher nachrangig, dennoch ist das ASUS Pro WS Z890-ACE SE durchaus gelungen. Von einigen Silberanteilen einmal abgesehen, dominiert die Farbe Schwarz.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des ASUS Pro WS Z890-ACE SE in der Übersicht:

Die Daten des ASUS Pro WS Z890-ACE SE in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

Pro WS Z890-ACE SE Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S (Plus)) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 21 Phasen (16+2+2+1)



Spannungswandler:

16x Monolithic Power Systems MP87691 (90A, VCore)

2x Monolithic Power Systems MP87681 (80A, GT)

2x NEC 4064C (?A, SA)

1x NEC 4052C (?A, VNNAON)



PWM-Controller:

1x ASP2432 (max. 12 Phasen, für VCore, GT, SA und VNNAON)

Preis

ab 512 Euro Webseite ASUS Pro WS Z890-ACE SE

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM Non-ECC (Dual-Channel), max. 9.066 MT/s (4.533 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x0 oder x8/x8) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über Intel Z890

1x SFF-8654-4i bis PCIe 4.0 x4/4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB CPU:

1x Thunderbolt 4 (USB4 bis 40 Gbit/s)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern)

6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1 (über Thunderbolt 4)

1x VGA über ASpeed AST2600 (BMC) WLAN / Bluetooth - Thunderbolt 1x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB (20 GBit/s) über CPU LAN 1x 10 Gbit/s-LAN (Marvell AQC113)

1x 2,5 Gbit/s-LAN (Intel I226-V)

1x 1 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8211F, Management-Port über ASpeed AST2600-BMC) BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220P Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung - FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin W_Pump+-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, BMC-Switch, IPMI-Switch, Q_PSU-Switch, DM_IP_FIX-Switch, VGA-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

I/O-Blende

Quick-Start-Guide

Sicherheitsinformationen

zwei SATA-Kabel

zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

zwei M.2-Q-Latch

Q-Connector

ACC-Express-Aktivierungsschlüssel

Lange ist es her, dass wir ein Mainboard in den Fingern hatten, das noch eine I/O-Blende mitbringt, die man bei der Montage des Mainboards in das Gehäuse nicht vergessen sollte. ASUS hat dem Pro WS Z890-ACE SE außerdem einen Quick-Start-Guide, ein paar Sicherheitsinformationen, zwei SATA-Kabel und den Q-Connector beigelegt. Doch auch etwas M.2-Zubehör liegt bei. Für die ASUS-Control-Center-Express-Software liegt ein Software-Schlüssel für die Aktivierung bei.