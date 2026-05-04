Werbung

Nach dem Refresh-Mainboard ist vor dem Refresh-Mainboard, zumindest dieses Mal. Zuletzt konnten wir einen Blick auf das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II (Test) werfen und heute erhaschen wir einen kurzen Einblick auf das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, das ebenfalls von MSI stammt. Ein kurzer Einblick deshalb, weil die Platine für uns nun nicht gänzlich neu ist, aber dennoch zu den AM5-Refresh-Mainboards zählt. Was sich wirklich von der ersten Version unterscheidet, halten wir in diesem Kurztest fest.

Für das Jahr 2026 hat MSI bereits jede Menge neue AM5-Mainboards veröffentlicht. Unter anderem das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) oder auch das sehr gut ausgestattete MEG X870E ACE MAX (Test). Doch bereits das getestete MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI (Test) ist eine gute Basis, die für den Großteil der Anwender eine absolut ausreichende Ausstattung bietet. Auch kommt eine wichtige Portion Onboard-Komfort nicht zu kurz. Und in dieselbe Kerbe schlägt auch das neuere MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, hierbei mit nur einem Unterschied. Anstatt dem 32 MB großen BIOS ist nun ein 64 MB großes BIOS-ROM an Bord.

Auch optisch gibt es kaum Änderungen. Weiterhin herrscht eine dunkle Färbung vor, doch hat MSI die neongrünen Akzente deutlich eingestrichen und am I/O-Panel ist dafür etwas Silberanteil hinzugekommen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)



Spannungswandler:

14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)

2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore, SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)



Preis

ab 262 Euro Webseite MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MT/s (1DPC) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared) Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über ASMedia ASM1064



1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/8600/8400), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/8300)



1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 (shared) USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

1x USB 3.2 Gen1 (1x extern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)



Genesys GL3523 (Hub):

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4

Thunderbolt - LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)

BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)

6x 4-Pin System-FAN/Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

1-zu-3-EZ-CONN-Cable

Front-Panel-Kabel

drei M.2-Clips

M.2-Clip-Entferner

MSI-Sticker

Abseits des Quick-Installation-Guides und der EU-Regulierungshinweise legt MSI dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II außerdem je ein SATA-, ein 1-zu-3-EZ-CONN- und ein Front-Panel-Kabel bei. Jedoch konnten wir auch drei M.2-Clips und dazu den passenden Entferner, die WLAN-Antenne sowie ein paar MSI-Sticker ausfindig machen.

Technische Ausstattung ist identisch

Bis auf den Wechsel von 32 MB auf 64 MB beim BIOS-ROM ergeben sich zwischen dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI und dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II keinerlei Unterschiede bei den Ausstattungsmerkmalen. Aus diesem Grund verweisen wir an dieser Stelle auf den ausführlichen Test zum MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI.