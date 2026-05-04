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MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II im Kurztest

Bekannte Empfehlung mit 64 MB BIOS

Portrait des Authors


Seite 1: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II im Kurztest: Bekannte Empfehlung mit 64 MB BIOS
Seite 1: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II im Kurztest: Bekannte Empfehlung mit 64 MB BIOS Seite 2: BIOS und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 3: Testsystem und generelle Performance Seite 4: Leistungsaufnahme Seite 5: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 6: Fazit
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Nach dem Refresh-Mainboard ist vor dem Refresh-Mainboard, zumindest dieses Mal. Zuletzt konnten wir einen Blick auf das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II (Test) werfen und heute erhaschen wir einen kurzen Einblick auf das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, das ebenfalls von MSI stammt. Ein kurzer Einblick deshalb, weil die Platine für uns nun nicht gänzlich neu ist, aber dennoch zu den AM5-Refresh-Mainboards zählt. Was sich wirklich von der ersten Version unterscheidet, halten wir in diesem Kurztest fest.

Für das Jahr 2026 hat MSI bereits jede Menge neue AM5-Mainboards veröffentlicht. Unter anderem das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) oder auch das sehr gut ausgestattete MEG X870E ACE MAX (Test). Doch bereits das getestete MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI (Test) ist eine gute Basis, die für den Großteil der Anwender eine absolut ausreichende Ausstattung bietet. Auch kommt eine wichtige Portion Onboard-Komfort nicht zu kurz. Und in dieselbe Kerbe schlägt auch das neuere MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, hierbei mit nur einem Unterschied. Anstatt dem 32 MB großen BIOS ist nun ein 64 MB großes BIOS-ROM an Bord. 

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Auch optisch gibt es kaum Änderungen. Weiterhin herrscht eine dunkle Färbung vor, doch hat MSI die neongrünen Akzente deutlich eingestrichen und am I/O-Panel ist dafür etwas Silberanteil hinzugekommen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 MSI
MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)

Spannungswandler:
14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore, SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)
Preis
 ab 262 Euro
WebseiteMSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MT/s (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6Gbit/s über ASMedia ASM1064

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/8600/8400), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/8300)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 (shared)
USBCPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
1x USB 3.2 Gen1 (1x extern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Genesys GL3523 (Hub):
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)
6x 4-Pin System-FAN/Pump-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button

Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II
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Wärmebild vom VRM-Bereich beim MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den B850-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den B850-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Genesys GL3523-Hub
Die SATA-Performance über den ASMedia ASM1064
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den B850-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 1-zu-3-EZ-CONN-Cable
  • Front-Panel-Kabel
  • drei M.2-Clips
  • M.2-Clip-Entferner
  • MSI-Sticker
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Abseits des Quick-Installation-Guides und der EU-Regulierungshinweise legt MSI dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II außerdem je ein SATA-, ein 1-zu-3-EZ-CONN- und ein Front-Panel-Kabel bei. Jedoch konnten wir auch drei M.2-Clips und dazu den passenden Entferner, die WLAN-Antenne sowie ein paar MSI-Sticker ausfindig machen.

Technische Ausstattung ist identisch

Bis auf den Wechsel von 32 MB auf 64 MB beim BIOS-ROM ergeben sich zwischen dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI und dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II keinerlei Unterschiede bei den Ausstattungsmerkmalen. Aus diesem Grund verweisen wir an dieser Stelle auf den ausführlichen Test zum MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI.

Quellen und weitere Links
#MSI
#MAG-B850-TOMAHAWK-MAX-WIFI-II
#Mainboard
#Test
#AMD
#Ryzen
#Gaming
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