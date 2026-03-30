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Passend zu den beiden neuen LGA1851-Prozessoren, in Form des Core Ultra 5 250K Plus und des Core Ultra 7 270K Plus (Test), hat MSI auch das bestehende MAG Z890 TOMAHAWK WIFI überarbeitet und das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II vom Stapel gelassen. In diesem Test legen wir unseren Fokus natürlich auf die neuere Variante, halten jedoch auch die Unterschiede zur ersten Version fest. Eins steht jedenfalls schon jetzt fest: Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist ein interessantes Modell mit einem annehmbaren Preis, wenn man den Preis des Vorgängers vor Auge führt.

Der Großteil der Umrüster wählt ein ATX-Mainboard aus dem unteren Preissegment, auch wenn dieses inzwischen ordentlich angehoben wurde. Vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, mindestens einen mechanischen PCIe-5.0-x16-Steckplatz, dazu ein paar M.2-M-Key-Schnittstellen, USB-Ports und eine solide CPU-Spannungsversorgung werden gerne mitgenommen. In genau dieses Raster fällt das neue MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II von MSI, das sich an den genügsamen Anwender richtet, aber an einigen Stellen doch nette Bonus-Features mitbringt.

Das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist für Liebhaber dunkler Komponenten sicherlich ein Leckerbissen. Nicht nur das PCB mit den ATX-Abmessungen ist schwarz, sondern auch sämtliche Kühler, mit Ausnahme des Silberanteils am I/O-Panel-Cover. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und auch die Haptik weiß zu gefallen, wenn man die Platine in die Hand nimmt.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (für Intel Core Ultra 200S (Plus)) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+1+1)



Spannungswandler:

16x Monolithic Power Systems M87692 (VCore, 90A)

1x Monolithic Power Systems MP87661 (SA, 60A)

1x Monolithic Power Systems MP87661 (GT, 60A)

1x Monolithic Power Systems MP87661 (VNNAON, 60A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP29005-A (max. 12 Phasen für VCore)

1x Monolithic Power Systems MP2940C (max. 4 Phasen, für SA, GT und VNNAON) Preis

noch nicht bekannt Webseite MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 4.600 MHz (DDR5-9200, 1DPC), CUDIMM-Support Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen CPU:

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



Chipsatz:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

4x SATA 6GBit/s

USB CPU:

1x USB4 (über Thunderbolt 4)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



Genesys GL3523:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 2.1 (über TB4)

1x HDMI 2.1 WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 1x Thunderbolt 4 (1x extern) über CPU

LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Intel Killer E5000B)

BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220P Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin-RGB-Header

3x 3-Pin-ARGB-Header

FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)

6x 4-Pin-System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Vier Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

EU-Regulierungshinweise

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

1-zu-3-EZ-CONN-Kabel

M.2-Clips-Schraubenschlüssel

zwei M.2-Clips II

MSI-Sticker

Abseits des Mainboards selbst legt MSI außerdem den Quick-Installation-Guide und die EU-Regulierungshinweise bei. Des Weiteren konnten wir zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, ein 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel, zwei M.2 Clips II inklusive Schraubenschlüssel sowie einige MSI-Sticker ausfindig machen.