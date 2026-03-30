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MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II im Test

Neue Version hat einmal Thunderbolt 4 weniger

Portrait des Authors


Seite 1: MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II im Test: Neue Version hat einmal Thunderbolt 4 weniger
Seite 1: MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II im Test: Neue Version hat einmal Thunderbolt 4 weniger Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Passend zu den beiden neuen LGA1851-Prozessoren, in Form des Core Ultra 5 250K Plus und des Core Ultra 7 270K Plus (Test), hat MSI auch das bestehende MAG Z890 TOMAHAWK WIFI überarbeitet und das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II vom Stapel gelassen. In diesem Test legen wir unseren Fokus natürlich auf die neuere Variante, halten jedoch auch die Unterschiede zur ersten Version fest. Eins steht jedenfalls schon jetzt fest: Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist ein interessantes Modell mit einem annehmbaren Preis, wenn man den Preis des Vorgängers vor Auge führt.

Der Großteil der Umrüster wählt ein ATX-Mainboard aus dem unteren Preissegment, auch wenn dieses inzwischen ordentlich angehoben wurde. Vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, mindestens einen mechanischen PCIe-5.0-x16-Steckplatz, dazu ein paar M.2-M-Key-Schnittstellen, USB-Ports und eine solide CPU-Spannungsversorgung werden gerne mitgenommen. In genau dieses Raster fällt das neue MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II von MSI, das sich an den genügsamen Anwender richtet, aber an einigen Stellen doch nette Bonus-Features mitbringt.

MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II

Das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist für Liebhaber dunkler Komponenten sicherlich ein Leckerbissen. Nicht nur das PCB mit den ATX-Abmessungen ist schwarz, sondern auch sämtliche Kühler, mit Ausnahme des Silberanteils am I/O-Panel-Cover. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und auch die Haptik weiß zu gefallen, wenn man die Platine in die Hand nimmt.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 MSI
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (für Intel Core Ultra 200S (Plus))
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+1+1)

Spannungswandler:
16x Monolithic Power Systems M87692 (VCore, 90A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (SA, 60A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (GT, 60A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (VNNAON, 60A)

PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP29005-A (max. 12 Phasen für VCore)
1x Monolithic Power Systems MP2940C (max. 4 Phasen, für SA, GT und VNNAON)
Preis
 noch nicht bekannt
Webseite MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 4.600 MHz (DDR5-9200, 1DPC), CUDIMM-Support
Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
Storage-Schnittstellen CPU:
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

Chipsatz:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
4x SATA 6GBit/s
USB CPU:
1x USB4 (über Thunderbolt 4)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)

Genesys GL3523:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 2.1 (über TB4)
1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt 1x Thunderbolt 4 (1x extern) über CPU
LAN 1x 5 Gbit/s-LAN (Intel Killer E5000B)
BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC1220P Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin-RGB-Header
3x 3-Pin-ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)
6x 4-Pin-System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Vier Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
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oben links: CPU-OC mit den P-Kernen; oben rechts: CPU-OC mit den E-Kernen
links: RAM-OC (CMP), rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
Die USB4-Performance über den Core Ultra 9 285K (Thunderbolt 4)
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den GL3523-Hub
Die SATA-Performance über den Z890-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den Core Ultra 9 285K mit PCIe 4.0 x4
Die M.2-Performance über den Z890-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel
  • M.2-Clips-Schraubenschlüssel
  • zwei M.2-Clips II
  • MSI-Sticker
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II

Abseits des Mainboards selbst legt MSI außerdem den Quick-Installation-Guide und die EU-Regulierungshinweise bei. Des Weiteren konnten wir zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, ein 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel, zwei M.2 Clips II inklusive Schraubenschlüssel sowie einige MSI-Sticker ausfindig machen.

Quellen und weitere Links
#MSI
#MAG-Z890-TOMAHAWK-WIFI-II
#Mainboard
#Test
#Review
#Intel
#LGA1851
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