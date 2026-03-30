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Passend zu den beiden neuen LGA1851-Prozessoren, in Form des Core Ultra 5 250K Plus und des Core Ultra 7 270K Plus (Test), hat MSI auch das bestehende MAG Z890 TOMAHAWK WIFI überarbeitet und das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II vom Stapel gelassen. In diesem Test legen wir unseren Fokus natürlich auf die neuere Variante, halten jedoch auch die Unterschiede zur ersten Version fest. Eins steht jedenfalls schon jetzt fest: Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist ein interessantes Modell mit einem annehmbaren Preis, wenn man den Preis des Vorgängers vor Auge führt.
Der Großteil der Umrüster wählt ein ATX-Mainboard aus dem unteren Preissegment, auch wenn dieses inzwischen ordentlich angehoben wurde. Vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, mindestens einen mechanischen PCIe-5.0-x16-Steckplatz, dazu ein paar M.2-M-Key-Schnittstellen, USB-Ports und eine solide CPU-Spannungsversorgung werden gerne mitgenommen. In genau dieses Raster fällt das neue MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II von MSI, das sich an den genügsamen Anwender richtet, aber an einigen Stellen doch nette Bonus-Features mitbringt.
Das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist für Liebhaber dunkler Komponenten sicherlich ein Leckerbissen. Nicht nur das PCB mit den ATX-Abmessungen ist schwarz, sondern auch sämtliche Kühler, mit Ausnahme des Silberanteils am I/O-Panel-Cover. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und auch die Haptik weiß zu gefallen, wenn man die Platine in die Hand nimmt.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|MSI
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|LGA1851 (für Intel Core Ultra 200S (Plus))
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
|VRM-Ausstattung
|19 Phasen (16+1+1+1)
Spannungswandler:
16x Monolithic Power Systems M87692 (VCore, 90A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (SA, 60A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (GT, 60A)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (VNNAON, 60A)
PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP29005-A (max. 12 Phasen für VCore)
1x Monolithic Power Systems MP2940C (max. 4 Phasen, für SA, GT und VNNAON)
|Preis
|noch nicht bekannt
|Webseite
|MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|Intel Z890 Chipsatz, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 4.600 MHz (DDR5-9200, 1DPC), CUDIMM-Support
|Speicherausbau
|max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
|Storage-Schnittstellen
|CPU:
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
Chipsatz:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
4x SATA 6GBit/s
|USB
|CPU:
1x USB4 (über Thunderbolt 4)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
Genesys GL3523:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
|Grafikschnittstellen
|1x DisplayPort 2.1 (über TB4)
1x HDMI 2.1
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 Gbit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|1x Thunderbolt 4 (1x extern) über CPU
|LAN
|1x 5 Gbit/s-LAN (Intel Killer E5000B)
|BIOS-ROM-Größe
|1x 32 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC1220P Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|1x 4-Pin-RGB-Header
3x 3-Pin-ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)
6x 4-Pin-System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Vier Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- EU-Regulierungshinweise
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel
- M.2-Clips-Schraubenschlüssel
- zwei M.2-Clips II
- MSI-Sticker
Abseits des Mainboards selbst legt MSI außerdem den Quick-Installation-Guide und die EU-Regulierungshinweise bei. Des Weiteren konnten wir zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, ein 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel, zwei M.2 Clips II inklusive Schraubenschlüssel sowie einige MSI-Sticker ausfindig machen.