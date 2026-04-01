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Auch im Jahr 2026 bleibt der Mainboard-Markt in Bewegung. Für AMDs AM5-Prozessoren hat MSI mit der 800-Chipsatzserie jede Menge interessante Refresh-Mainboards ins Portfolio aufgenommen. Von günstigen Budget-Modellen bis zum absoluten High-End-Board hat das MSI-Sortiment für jeden Anspruch ein passendes Board parat.

MSI nutzt sein 2026er Mainboard-Update, um es technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Für eine optimale Zukunftssicherheit im Bereich der CPU-Kompatibilität wird meist ein von 32 MB auf 64 MB vergrößertes BIOS-ROM verbaut. Die beiden größten Modelle, das MEG X870E GODLIKE X EDITION und das MEG X870E ACE MAX bringen sogar zwei 64-MB-BIOS-ROMs inklusive Switch zum komfortablen Umschalten mit.

Aber auch an anderer Stelle nutzt MSI den 2026er Refresh um seine Boards weiter zu optimieren. Im wichtigen Netzwerk-Segment setzt MSI bei allen Platinen in der unten stehenden Tabelle im Minimum auf einen 5-GBit/s-LAN-Port und auf ein WiFi-7-Modul. Das MEG X870E GODLIKE X EDITION und das MEG X870E ACE MAX bringen als Ergänzung auch einen 10-GBit/s-LAN-Port mit. MSI hat an den richtigen Stellschrauben gedreht und sein Sortiment für das Jahr 2026 hervorragend aufgestellt.

Die Schnittstellen bei allen neuen MSI-Boards sind auf einen maximalen Datentransfer ausgelegt, sodass nirgends Engpässe entstehen. Gerade wer viele moderne und anspruchsvolle Games spielt, merkt so, dass alles etwas schneller läuft und Wartezeiten an den richtigen Stellen minimiert werden.

So bieten alle AM5-Refresh-Mainboards von MSI eine moderne PCIe-5.0-Anbindung der dedizierten Grafikkarte. Passend dazu wird mindestens eine M.2-PCIe-SSD über das PCIe-5.0-x4-Interface angebunden. Das ermöglicht Transferraten von bis auf 15.000 MB/s und signifikant reduzierte Latenzen, was eben die Ladezeiten von AAA-Spielen auf ein Minimum verkürzt. Damit die SSD stets einen kühlen Kopf behalten und ihre maximale Leistung abrufen können, besitzt jedes der 2026er Refresh-Mainboards eine durchdachte Kühllösung. So geraten die M.2-SSDs nicht ins Thermal-Throtteling, was die Performance drastisch reduzieren würde.

Gleichzeitig sorgt moderner DDR5-Arbeitsspeicher mit hohen Speicherbandbreiten und niedrigen Latenzen für eine hohe Leistung. Auch für sehr hohe Speichertaktraten bis DDR5-8400 sind die MSI-Refresh-Mainboards bestens gerüstet. All diese wichtigen Stellschrauben hat MSI bei ihren Refresh-Mainboards optimiert.



Wer viel spielt, etwa den am 19. März erscheinenden Open-World-Titel Crimson Desert, ist darauf angewiesen, dass die Hardware zu jedem Zeitpunkt absolut stabil läuft. Zu diesem Zweck hat MSI bei jedem AM5-Mainboard den VRM-Bereich für die CPU-Spannungsversorgung bis ins Detail optimiert, sodass auch leistungsstarke AM5-Prozessoren - wie der Ryzen 7 9800X3D/9850X3D oder sogar der Ryzen 9 9950X3D - zu jeder Zeit absolut stabil betrieben werden können.

Für höchste Ansprüche: Die MEG-Serie

MSIs MEG-Mainboard-Serie stellt unangefochten die Speerspitze dar und liefert für die höchsten Ansprüche üppige Ausstattungsmerkmale. Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der GODLIKE-Reihe hat MSI das MEG X870E GODLIKE X EDITION ins Leben gerufen. Diese große E-ATX-Platine bringt mit dem 24+2+1-Phasendesign und 110-A-Wandlern eine extrem starke CPU-Spannungsversorgung mit, die eine optimale Grundlage für das Overclocking von leistungshungrigen CPUs darstellt. Gleiches gilt auch für das 18+2+1-Phasendesign des MEG X870E ACE MAX. Doch wer wirklich All-In gehen möchte, kommt am MEG X870E GODLIKE X EDITION nicht vorbei.

Beide Modelle bringen in allen Bereichen jede Menge an Ausstattung mit. Mehrere PCIe-5.0-Steckplätze, zahlreiche M.2-Schnittstellen, 5- und 10-GBit/s-LAN, dazu WiFi 7 und viel Onboard-Komfort, der das Leben erleichtert. Angefangen mit dem Flash-BIOS-, Clear-CMOS- und dem konfigurierbaren Smart-Button am umfangreich bestückten I/O-Panel, über die vier Status-LEDs, die ausführlichere Debug-LED (beim GODLIKE-Modell in Form des Dynamic-Dashboard-Display), Power- und Reset-Button auf dem Board, bis zum BIOS-Switch zum Umschalten zwischen den beiden 64-MB-BIOS-ROMs und zum mehr als praktischen PCIe-Release-Button im An/Aus-Verfahren.

MSIs MEG X870E ACE MAX ist ein üppig ausgestattetes Premium-Mainboard für AMDs AM5-Prozessoren.

Auch der Einstieg überzeugt auf ganzer Linie

Das MAG B850M MORTAR WIFI ist aufgrund des quadratischen PCBs etwas kompakter daher für kleinere Gehäuse eine gute Wahl. Genau wie die anderen B850-Mainboards, bringt das MAG B850M MORTAR WIFI im Micro-ATX-Format alle wichtigen Eigenschaften mit, die ein Mainboard im Jahr 2026 mitbringen sollte. Die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke nehmen bis zu 256 GB Arbeitsspeicher auf und PCIe 5.0 sorgt für eine schnelle Anbindung der Grafikkarte und von zwei PCIe-SSDs. In Summe bringt das MAG B850M MORTAR WIFI fünfmal USB 3.2 Gen2, sechsmal USB 3.2 Gen1, viermal USB 2.0 und sogar einmal USB 3.2 Gen2x2 mit.

Für den Sound ist der hochwertige ALC4080-Audio-Codec von Realtek zuständig und der RTL8126 beschleunigt das kabelgebundene Netzwerk bis auf 5 Gbit/s. Für die kabellose Netzwerkverbindung bietet ein WiFi-7-Modul inkl. Bluetooth-5.4-Unterstützung seine Dienste an. Der praktische PCIe-Release-Button sowie der Flash-BIOS und der Clear-CMOS-Button steigern den Komfort erheblich.

Während das MAG B850M MORTAR WIFI ein schwarzes PCB mitbringt, ist das MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI für helle Builds eine optimale Wahl und bringt ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis mit. Es baut auf dem klassischen ATX-Format auf und bringt dieselben Features wie das MAG B850 MORTAR WIFI mit, im Falle des MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI gibt es jedoch bereits das BIOS-ROM mit 64 MB. Für den Komfort dient neben den vier Status-LEDs ebenfalls der interne PCIe-Release-Button zum komfortablen Entfernen der dedizierten Grafikkarte sowie der Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button am I/O-Panel.

Bis zu 256 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und mit bis zu 8.200 MT/s können auf dem MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI verstaut werden und gewähren eine sehr hohe Leistungsbereitschaft. Die 24 PCIe-5.0-Lanes mit dem Ryzen-9000-Prozessor werden optimal auf dem MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI verteilt. 16 Stück erhält der PEG-Steckplatz für die moderne Grafikkarte und jeweils vier Lanes sind für zwei PCIe-5.0-SSDs reserviert. 5-Gbit/s-LAN und WiFi 7 bieten die flexible Netzwerk-Verbindung mit hohem Datendurchsatz und der ALC4080 gibt den qualitativ hochwertigen Ton an.

Die MAG-Serie hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Die MSI-MAG-Serie ist bei den Käufern aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders beliebt - und das auch nicht ohne Grund. Für die meisten Nutzer bringen die MAG-Mainboards von MSI eine Ausstattung mit, die stimmig ist und alle relevanten Aspekte abdeckt. Mit einem Preis von rund 200 Euro stellen das MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI im ATX- und das MAG B850M MORTAR WIFI im Micro-ATX-Format den Einstieg in die MAG-Klasse dar. Die beiden Boards liefern gleichzeitig eine solide Ausstattung, die auch für die Zukunft gerüstet ist.

Zwei Boards stechen dabei besonders hervor: das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI und das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II. Beide Modelle liefern beim VRM-Bereich mit dem 14+2+1-Phasendesign und 80-A-Spannungswandlern für VCore und SoC genügend Energie, die problemlos und absolut stabil auch den Ryzen 9 9950X3D befeuern können und das sogar sehr effizient und kühl, dank der großen VRM-Kühler. Identisch sind auch die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, die einen Speicherausbau bis 256 GB ermöglichen.

Den größten Unterschied machen die verbauten Chipsätze aus, denn das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI bringt zwei Promontory21-Chips mit, die zusätzliche PCIe-4.0-Lanes bereitstellen. Gleichzeitig ist der ASM4242-USB4-Controller von ASMedia verbaut, der am I/O-Panel den Zugriff auf zwei 40 GBit/s schnelle USB4-Ports ermöglicht, die gleichzeitig auch als Display-Port-1.4-Grafikausgänge fungieren. MSIs MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II bringt keinen USB4-Controller mit, kann dafür mit einem Ryzen-7000/9000-Prozessor gleich zwei PCIe-5.0-SSDs ohne Lane-Sharing anbinden. Auf diese Weise haben beide Modelle Vor- und Nachteile, sodass am Ende der Interessent die für sich beste Wahl treffen darf.

Für moderne Grafikkarten, wie NVIDIAs GeForce-RTX-50- und AMDs Radeon-RX-9000-Serie, bringen beide MSI-Mainboards den modernen PCIe-5.0-Standard mit, um die Grafikkarten und auch bis zu zwei PCIe-5.0-SSDs extrem schnell an das System anbinden zu können. Voraussetzung ist natürlich die Nutzung eines AM5-Prozessors aus der Ryzen-7000- und 9000-Reihe. Doch auch über die Chipsätze lassen sich weitere M.2-SSDs mit dem PCIe-4.0-Standard anbinden.

Auch wenn das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II auf die USB4-Ports verzichtet, bringt die Platine zahlreiche USB-Schnittstellen mit. Beim MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI sieht es etwas anders aus,m denn hier gibt es auch zweimal USB4. Gleichauf sind beide Modelle dann wieder im Netzwerk-Bereich und bringen neben einem schnellen WiFi-7-Modul auch einen RJ45-LAN-Port bis 5 GBit/s mit. Gleiches gilt für den hochwertigen ALC4080-Codec von Realtek für den Sound. Natürlich haben beide Boards ein 64 MB großes BIOS-ROM erhalten.

Diverse Komfortfunktionen, die das Leben leichter machen, sind auch bei diesen beiden Modellen vorhanden. Am I/O-Panel befinden sich der Flash-BIOS-Button, mit dem das BIOS auch ohne CPU und Arbeitsspeicher aktualisiert werden kann, und der Reset-Button. Darüber hinaus ist auch ein Clear-CMOS-Button vorhanden, damit zu jedem Zeitpunkt die BIOS-Default-Werte bequem geladen werden können. Intern gibt es den praktischen PCIe-Release-Button um die dedizierte Grafikkarte komfortabel aus dem System zu entfernen. Für einfaches Troubleshooting sind die vier Status-LEDs zuständig, die dem Anwender bei POST-Problemen anzeigen, an welcher Komponente es liegt. Als Ergänzung hat das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI eine aussagekräftigere Debug-LED erhalten, die beim POST den jeweiligen Code anzeigt und das Problem noch genauer eingrenzen lässt.

Mit einem Preis ab 350 Euro liefert das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI eine gelungene Kombination aus Ausstattung und Komfort inklusive USB4 und Debug-LED. Kann auf USB4 verzichtet werden, ist das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II für rund 270 Euro besonders attraktiv positioniert.

Soll der neue Build besonders clean ausfallen und jegliche Kabel aus dem Sichtfeld verschwinden, dann ist ein Board mit dem Back-Connect-Verfahren wichtig. Das MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ aus dem Project-Zero-Portfolio, ist technisch mit dem MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI identisch und ab 350 Euro erhältlich. Das Project-Zero-Board verbannt alle Mainboard-Anschlüsse auf die PCB-Rückseite, was das System schnell zum absoluten Eye-Catcher werden lässt.

Das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI und das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II im Vergleich Modell MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe

VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)



Spannungswandler:

14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)

2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP2857 (max. 12 Phasen für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen für Misc) Preis

ab 352 Euro ab 269 Euro Webseite MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only) 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16

Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8

Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD X870E

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16

Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8

Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared) Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



Prozessor:

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)



Chipsatz:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E 4x SATA 6GBit/s über AMD B850



Prozessor:

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4, 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2



Chipsatz:

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (shared)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)

7x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s) CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

1x USB 3.2 Gen1 (1x extern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) Genesys GL3523 (Hub):

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4) 1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB 1x 64 MB Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header

6x System-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header

5x System-FAN-Header Onboard-Komfort Intern: PCIe-Release-Button, Status-LEDs, Debug-LED



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Intern: PCIe-Release-Button, Status-LEDs



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) 3 Jahre (nur über Händler)

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